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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Базель
0:1
Второй тайм: 66'
Янг Бойз
0'
0:1
8' Гол
Нсаме Жан-Пьер
32' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
51' Желтая карточка
Угриниц Филип
57' Желтая карточка
Диуф Энди

Ход матча

8'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
(Гарсия Улиссес)
32'
 
Нсаме Жан-Пьер
46'
Диуф Энди
Малес Дариан
 
46'
Ндой Дан
Каде Антон
 
46'
Амдуни Зеки
Зекири Анди
 
51'
 
Угриниц Филип
57'
Диуф Энди
 
63'
 
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
63'
 
Имери Кастриот
Угриниц Филип

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Янг Бойз
3.90
5.10
1.96
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сальви
Мирко
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
34
Джака
Таулант
30
Каде
Антон
19
Малес
Дариан
18
Эссиам
Эммануэль
7
Миллар
Лиам
17
Зекири
Анди
10
Огюстен
Жан-Кевин
1
Расьоппи
Антони
24
Масейрас
Кентен
4
Аменда
Орель
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
32
Ридер
Фабиан
7
Угриниц
Филип
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Базель
3-1-4-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Базель
Янг Бойз

30 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
36.7%
20 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
21 победа 12 ничьих 0 побед

36 матчей

25%
75%
0 побед 9 ничьих 27 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 23 победы

66 матчей

33.3%
25.8%
40.9%
22 победы 17 ничьих 27 побед

Первый тайм

30.3%
39.4%
30.3%
20 побед 26 ничьих 20 побед

Второй тайм

31.8%
33.3%
34.9%
21 победа 22 ничьи 23 победы

История матчей

К
2:4
С
3:0
С
3:1
С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

61
39

Голов в среднем за матч

1.85
1.18

Среднее время на гол

48
76

Всего голов

70
37

Голов в среднем за матч

2.12
1.12

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

131
76

Голов в среднем за матч

1.98
1.15

Тотал матчей

2.5
63
Больше 95%
Меньше 5%
3
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
40
Больше 61%
Меньше 39%
26
26
Больше 39%
Меньше 61%
40
10
Больше 15%
Меньше 85%
56
6
Больше 9%
Меньше 91%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
65

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 7 0.25
Амдуни Зеки 6 (1) 0.21
Брэдли Финк 5 0.18
Малес Дариан 3 (1) 0.11
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.11
Бургер Ваутер 3 0.11
Ндой Дан 2 0.07
Комас Арнау 2 0.07
Ланг Михаэль 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Фрай Фабиан 1 (1) 0.04
Лопес Серхио 1 0.04
Джака Таулант 0 0
Адамс Касим 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Диуф Энди 0 0
Каде Антон 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 16 (1) 0.57
Иттен Седрик 14 (4) 0.5
Элиа Мешак 7 0.25
Ридер Фабиан 6 (1) 0.21
Фасснахт Кристиан 5 0.18
Имери Кастриот 3 0.11
Канга Вилфрид 3 0.11
Зесигер Седрик 2 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.04
Монтейро Джоэл 1 0.04
Угриниц Филип 1 0.04
Лаупер Сандро 1 0.04
Нгамалё Николя 1 0.04
Сьерро Венсан 1 0.04
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 1
Джака Таулант 6 0
Ланг Михаэль 4 1
Ндой Дан 5 0
Калафьори Рикардо 5 0
Комас Арнау 5 0
Фрай Фабиан 3 1
Адамс Касим 4 0
Хитц Mapвин 3 0
Огюстен Жан-Кевин 3 0
Миллар Лиам 3 0
Пельмар Анди 3 0
Малес Дариан 3 0
Лопес Серхио 2 0
Зекири Анди 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 7 0
Lewin Blum 7 0
Ниассе Шейх 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Фасснахт Кристиан 3 0
Элиа Мешак 1 1
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0

Результаты матчей

Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
6
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

12
39
Базель
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (12)
44% (12)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Янг Бойз
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

18
45

Голы по времени матча

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
19%
3
14%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
4
19%
7
32%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
6
40%
2
17%
76-90

Забито

14
39
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 13
1
7%
6
15%
1-15
4
29%
6
15%
16-30
0
0%
4
10%
31-45
5
36%
4
10%
46-60
2
14%
8
21%
61-75
2
14%
11
28%
76-90

Пропущено

18
8
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
17%
1
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
39%
1
13%
76-90

Забито

35
61
14 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 37
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
5
14%
9
15%
1-15
7
20%
10
16%
16-30
2
6%
5
8%
31-45
8
23%
7
11%
46-60
7
20%
12
20%
61-75
6
17%
18
30%
30%
76-90

Пропущено

33
20
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 16
5
15%
2
10%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
6
18%
5
25%
31-45
2
6%
4
20%
46-60
2
6%
4
20%
61-75
13
39%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0
Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0
Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0

Результаты матчей

Базель
Янг Бойз

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Базель
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
11
3
4
9
2.5
9
5
1
12
3.5
4
10
1
12
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
6
7
1
13
2.5
3
10
1
13
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
24
3
10
17
1.5
17
10
5
22
2.5
12
15
2
25
3.5
6
21
1
26
4.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 28 17 9 2 63 - 19 60
2.
Серветт
 28 9 14 5 34 - 34 41
3.
Люцерн
 28 10 9 9 43 - 39 39
4.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
5.
Санкт-Галлен
 28 9 9 10 51 - 42 36
6.
Базель
 0:1 28 8 11 9 36 - 33 35
7.
Грасcхоппер
 0:2 28 9 7 12 40 - 46 34
8.
Цюрих
 28 6 12 10 29 - 44 30
9.
Сьон
 2:0 28 7 9 12 36 - 52 30
10.
Винтертур
 28 7 8 13 26 - 50 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Грасcхоппер
 0:2 14 7 2 5 24 - 22 23
5.
Базель
 0:1 14 5 6 3 22 - 15 21
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 2:0 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 14 6 6 2 23 - 12 24
2.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
3.
Сьон
 2:0 14 5 5 4 21 - 22 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 0:1 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 0:2 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
  • 46'
    Anton Kade уходит с поля. Ндой Дан выходит вместо него
  • 46'
    Дариан Малес уходит с поля. Диуф Энди выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Нсаме Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Гарсия Улиссес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Янг Бойз.
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    Базель
    Ничья
    Янг Бойз
    3.90
    5.10
    1.96
    Все Коэффициенты
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