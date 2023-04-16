Тур: 28. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
0:1
8' ГолНсаме Жан-Пьер
32' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
51' Желтая карточкаУгриниц Филип
57' Желтая карточкаДиуф Энди
1:1
68' ГолАмдуни Зеки
90' Желтая карточкаНдой Дан
90'+3
Ход матча
8'
0:1
32'
46'
51'
57'
68'
1:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
473 Количество передач 460
-
51 Владение мячом, % 49
13
Сальви
Мирко
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
30
Каде
Антон
19
Малес
Дариан
17
Зекири
Анди
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зекири АндиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Lewin Blum
-
63 Joel Bichsel
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Базель
Янг Бойз
30 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
36.7%
20 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
21 победа 12 ничьих 0 побед
36 матчей
25%
75%
0 побед 9 ничьих 27 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 23 победы
66 матчей
33.3%
25.8%
40.9%
22 победы 17 ничьих 27 побед
Первый тайм
30.3%
39.4%
30.3%
20 побед 26 ничьих 20 побед
Второй тайм
31.8%
33.3%
34.9%
21 победа 22 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
61
39
Голов в среднем за матч
1.85
1.18
Среднее время на гол
48
76
Всего голов
70
37
Голов в среднем за матч
2.12
1.12
Среднее время на гол
42
80
Всего голов
131
76
Голов в среднем за матч
1.98
1.15
Тотал матчей
2.5
63
Больше 95%
Меньше 5%
3
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
40
Больше 61%
Меньше 39%
26
26
Больше 39%
Меньше 61%
40
10
Больше 15%
Меньше 85%
56
6
Больше 9%
Меньше 91%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|7 (1)
|0.25
|Зекири Анди
|7
|0.25
|Брэдли Финк
|5
|0.18
|Малес Дариан
|3 (1)
|0.11
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.11
|Бургер Ваутер
|3
|0.11
|Ндой Дан
|2
|0.07
|Комас Арнау
|2
|0.07
|Ланг Михаэль
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Лопес Серхио
|1
|0.04
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.04
|Джака Таулант
|0
|0
|Адамс Касим
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (1)
|0.57
|Иттен Седрик
|14 (4)
|0.5
|Элиа Мешак
|7
|0.25
|Ридер Фабиан
|6 (1)
|0.21
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.18
|Имери Кастриот
|3
|0.11
|Канга Вилфрид
|3
|0.11
|Зесигер Седрик
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Монтейро Джоэл
|1
|0.04
|Угриниц Филип
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Нгамалё Николя
|1
|0.04
|Сьерро Венсан
|1
|0.04
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|1
|Джака Таулант
|6
|0
|Ндой Дан
|6
|0
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Фрай Фабиан
|3
|1
|Адамс Касим
|4
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Диуф Энди
|3
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Ниассе Шейх
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Фасснахт Кристиан
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Угриниц Филип
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Результаты матчей
Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
7
7
Базель
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
12
39
Базель
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Янг Бойз
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
21% (6)
54% (15)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
19
46
Голы по времени матча
Забито
22
23
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
4
18%
4
17%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
6
27%
4
17%
61-75
4
18%
7
30%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
5
38%
61-75
6
38%
2
15%
76-90
Забито
14
39
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 14
1
7%
6
15%
1-15
4
29%
6
15%
16-30
0
0%
4
10%
31-45
5
36%
4
10%
46-60
2
14%
8
21%
61-75
2
14%
11
28%
76-90
Пропущено
18
8
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
17%
1
13%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
39%
1
13%
76-90
Забито
36
62
14 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 37
9 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
5
14%
10
16%
1-15
7
19%
10
16%
16-30
2
6%
5
8%
31-45
8
22%
7
11%
46-60
8
22%
12
19%
61-75
6
17%
18
29%
29%
76-90
Пропущено
34
21
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
6
18%
2
10%
1-15
5
15%
2
10%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
2
6%
4
19%
46-60
2
6%
5
24%
61-75
13
38%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0
Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Базель - Люцерн 2:3 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Боруссия Д - Базель 6:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0
Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0
Результаты матчей
Базель
Янг Бойз
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Базель
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
113
410
95
113
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
311
68
113
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
253
1018
1711
523
1216
226
622
127
325
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10