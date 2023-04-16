Тур: 28. Стадион: Летцигрунд.
0:2
Второй тайм: 57'
0'
13' Желтая карточкаСиприен Вилан
39' Красная карточкаШабани Меритан
0:1
45' ГолБалотелли Марио
0:2
46' ГолСио Жованни
54' Желтая карточкаЦиглер Рето
56' Желтая карточкаГргич Анто
Ход матча
13'
39'
45'
0:1
46'
46'
0:2
54'
56'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
33
Буа
Кевин
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Хара ТерукиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лаванши НумаЗащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
17 Фортюн ЯссинНападающий
-
-
27 Abdel Zagre
-
-
-
Главный тренер: David Bettoni
История личных встреч
Грасcхоппер
Сьон
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед
52 матча
40.4%
19.2%
40.4%
21 победа 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
28.8%
36.5%
34.7%
15 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
14 побед 20 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.44
1.52
Среднее время на гол
62
59
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.56
1.26
Среднее время на гол
57
71
Всего голов
78
72
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Тотал матчей
2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
27
Больше 52%
Меньше 48%
25
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
60
65
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.29
|Дадашов Ренат
|7 (2)
|0.25
|Шеттине Гильерме
|6
|0.21
|Герц Кристиан
|3
|0.11
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.11
|Болла Бендегуз
|2
|0.07
|Пушич Петар
|2
|0.07
|Рибейро Томас
|2
|0.07
|Шабани Меритан
|2
|0.07
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.04
|Francis Momoh
|1
|0.04
|Феррейра Филипе
|1
|0.04
|Dion Kacuri
|1
|0.04
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|6
|0.21
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.21
|Стожилкович Филип
|5
|0.18
|Итаитинга
|4
|0.14
|Араз Муса
|2
|0.07
|Поа Денис
|1
|0.04
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.04
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Кавар Димитри
|1
|0.04
|Шуареф Ильяс
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Шмид Йоэль
|1
|0.04
|Nathanael Saintini
|1
|0.04
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|9
|0
|Секо Аюму
|5
|1
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Абраши Амир
|5
|0
|Герц Кристиан
|5
|0
|Болла Бендегуз
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|9
|0
|Балотелли Марио
|8
|0
|Бальтазар
|6
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Араз Муса
|6
|0
|Сио Жованни
|4
|1
|Сиприен Вилан
|4
|1
|Гргич Анто
|5
|0
|Поа Денис
|5
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Буа Кевин
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Шмид Йоэль
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
|Gora Diouf
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сьон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
10
8
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сьон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
25
Волевые поражения
12
9
Грасcхоппер
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Сьон
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
30
Волевые поражения
22
17
Голы по времени матча
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
6
25%
1
6%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
7
29%
29%
3
18%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
20%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
25
31
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
4
13%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
5
20%
8
26%
31-45
4
16%
8
26%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
6
24%
4
13%
76-90
Забито
39
31
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
4
10%
2
6%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
10
26%
5
16%
31-45
8
21%
6
19%
46-60
9
23%
5
16%
61-75
3
8%
8
26%
76-90
Пропущено
45
55
19 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
5
11%
8
15%
1-15
7
16%
7
13%
16-30
7
16%
13
24%
31-45
7
16%
8
15%
46-60
8
18%
10
18%
61-75
11
24%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Грасcхоппер - Базель 1:0
Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0
Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Сьон
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
68
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
311
67
113
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
189
1017
1215
423
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|17
|9
|2
|63 - 19
|60
|2.
|28
|9
|14
|5
|34 - 34
|41
|3.
|28
|10
|9
|9
|43 - 39
|39
|4.
|28
|9
|10
|9
|40 - 39
|37
|5.
|28
|9
|9
|10
|51 - 42
|36
|6.
|0:1
|28
|8
|11
|9
|36 - 33
|35
|7.
|0:2
|28
|9
|7
|12
|40 - 46
|34
|8.
|28
|6
|12
|10
|29 - 44
|30
|9.
|2:0
|28
|7
|9
|12
|36 - 52
|30
|10.
|28
|7
|8
|13
|26 - 50
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|3
|0
|40 - 7
|36
|2.
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|3.
|14
|6
|6
|2
|26 - 16
|24
|4.
|0:2
|14
|7
|2
|5
|24 - 22
|23
|5.
|0:1
|14
|5
|6
|3
|22 - 15
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|13 - 23
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|10.
|2:0
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|23 - 12
|24
|2.
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|3.
|2:0
|14
|5
|5
|4
|21 - 22
|20
|4.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|5.
|14
|3
|7
|4
|16 - 22
|16
|6.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|8.
|14
|3
|3
|8
|25 - 26
|12
|9.
|0:2
|14
|2
|5
|7
|16 - 24
|11
|10.
|14
|2
|4
|8
|13 - 27
|10
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10