  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Грасcхоппер
0:2
Второй тайм: 57'
Сьон
0'
13' Желтая карточка
Сиприен Вилан
39' Красная карточка
Шабани Меритан
0:1
45' Гол
Балотелли Марио
0:2
46' Гол
Сио Жованни
54' Желтая карточка
Циглер Рето
56' Желтая карточка
Гргич Анто

Ход матча

13'
 
Сиприен Вилан
39'
Шабани Меритан
 
45'
0:1
Балотелли Марио
(Сио Жованни)
46'
Хара Теруки
Шмидт Доминик
 
46'
 
Бальтазар
Gora Diouf
46'
0:2
Сио Жованни
(Буа Кевин)
54'
 
Циглер Рето
56'
 
Гргич Анто

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Сьон
43.00
4.70
3.75
Все Коэффициенты
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
31
Шмидт
Доминик
II
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
40
Кавабэ
Хаяо
8
Giotto
Morandi
27
Дадашов
Ренат
23
Шабани
Меритан
1
Линднер
Хайнц
97
Кавар
Димитри
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
4
Gora
Diouf
33
Буа
Кевин
10
Сиприен
Вилан
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
13
Сио
Жованни
45
Балотелли
Марио
Грасcхоппер
4-3-3
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Сьон

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 18 побед

52 матча

40.4%
19.2%
40.4%
21 победа 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

28.8%
36.5%
34.7%
15 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
14 побед 20 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:2
С
4:4
С
2:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Голы

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.44
1.52

Среднее время на гол

62
59

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.56
1.26

Среднее время на гол

57
71

Всего голов

78
72

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
27
Больше 52%
Меньше 48%
25
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.29
Дадашов Ренат 7 (2) 0.25
Шеттине Гильерме 6 0.21
Герц Кристиан 3 0.11
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.11
Болла Бендегуз 2 0.07
Пушич Петар 2 0.07
Рибейро Томас 2 0.07
Шабани Меритан 2 0.07
Giotto Morandi 1 (1) 0.04
Francis Momoh 1 0.04
Феррейра Филипе 1 0.04
Dion Kacuri 1 0.04
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 6 0.21
Балотелли Марио 6 (3) 0.21
Стожилкович Филип 5 0.18
Итаитинга 4 0.14
Араз Муса 2 0.07
Поа Денис 1 0.04
Буа Кевин 1 0.04
Гргич Анто 1 (1) 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Кавар Димитри 1 0.04
Шуареф Ильяс 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Шмид Йоэль 1 0.04
Nathanael Saintini 1 0.04
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Kevin Halabaku 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 9 0
Секо Аюму 5 1
Лоосли Ноа 3 2
Шеттине Гильерме 6 0
Рибейро Томас 6 0
Абраши Амир 5 0
Герц Кристиан 5 0
Болла Бендегуз 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 9 0
Балотелли Марио 8 0
Бальтазар 6 1
Кавар Димитри 5 1
Араз Муса 6 0
Сио Жованни 4 1
Сиприен Вилан 4 1
Гргич Анто 5 0
Поа Денис 5 0
Nathanael Saintini 4 0
Буа Кевин 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Циглер Рето 2 0
Карлен Гаэтан 2 0
Итаитинга 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Шмид Йоэль 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Gora Diouf 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сьон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

10
8
Грасcхоппер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сьон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
25

Волевые поражения

12
9
Грасcхоппер
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Сьон
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
30

Волевые поражения

22
17

Голы по времени матча

Забито

24
17
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
6
25%
1
6%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
7
29%
29%
3
18%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
20%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
4
29%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

25
31
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
4
13%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
5
20%
8
26%
31-45
4
16%
8
26%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
6
24%
4
13%
76-90

Забито

39
31
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
4
10%
2
6%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
10
26%
5
16%
31-45
8
21%
6
19%
46-60
9
23%
5
16%
61-75
3
8%
8
26%
76-90

Пропущено

45
55
19 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
5
11%
8
15%
1-15
7
16%
7
13%
16-30
7
16%
13
24%
31-45
7
16%
8
15%
46-60
8
18%
10
18%
61-75
11
24%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Грасcхоппер - Базель 1:0
Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0
Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2 Базель - Сьон 0:0 Сьон - Цюрих 0:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Сьон

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
6
8
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
6
7
1
13
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
18
9
10
17
1.5
12
15
4
23
2.5
3
24
2
25
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 28 17 9 2 63 - 19 60
2.
Серветт
 28 9 14 5 34 - 34 41
3.
Люцерн
 28 10 9 9 43 - 39 39
4.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
5.
Санкт-Галлен
 28 9 9 10 51 - 42 36
6.
Базель
 0:1 28 8 11 9 36 - 33 35
7.
Грасcхоппер
 0:2 28 9 7 12 40 - 46 34
8.
Цюрих
 28 6 12 10 29 - 44 30
9.
Сьон
 2:0 28 7 9 12 36 - 52 30
10.
Винтертур
 28 7 8 13 26 - 50 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
3.
Санкт-Галлен
 14 6 6 2 26 - 16 24
4.
Грасcхоппер
 0:2 14 7 2 5 24 - 22 23
5.
Базель
 0:1 14 5 6 3 22 - 15 21
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 2:0 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 14 6 6 2 23 - 12 24
2.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
3.
Сьон
 2:0 14 5 5 4 21 - 22 20
4.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 0:1 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 0:2 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Сио Жованни сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Балотелли Марио бьет в цель!
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Шабани Меритан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    38'
    Шабани Меритан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Сиприен Вилан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Сьон
43.00
4.70
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грасcхоппер 0:2 Сьон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Грасcхоппер
Сьон
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 