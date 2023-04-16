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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Хёугесунн
1:0
Перерыв
Хам-Кам
0'
30' Желтая карточка
Sorry Diarra
1:0
45' Гол
Санде Мадс

Ход матча

30'
Sorry Diarra
 
34'
 
Конгсро Вегар
Шельстад Фредрик
45'
Санде Мадс
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Хам-Кам
2.07
5.00
3.81
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
5
Реесе
Сёрен
2
Claus
Niyukuri
4
Anders
Baertelsen
7
Теркильдсен
Петер
3
Oscar
Krusnell
8
Крюгор
Кевин
Мартин
6
Кристенсен
Магнус
27
Санде
Мадс
9
Лисет
Сёндре
29
Sorry
Diarra
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
8
Кьяергор
Оливер
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
33
Aleksander
Melgalvis
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
Хёугесунн
3-4-2-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Хам-Кам

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:1
КН
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санде Мадс 1 0.5
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 2 (1) 1
Киркеволд Пол 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Sorry Diarra 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3
Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2
Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0

Результаты матчей

Хёугесунн
Хам-Кам

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Русенборг
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Одд
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бранн
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хам-Кам
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Хёугесунн
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Мольде
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Стабек
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хам-Кам
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хёугесунн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тромсё
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мольде
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Одд
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стрёмсгодсет
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бранн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 2
Бранн Финне Бор 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Викинг Трипич Златко 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Волеренга Жута Леонард 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Санде Мадс бьет в цель!
  • 34'
    Шельстад Фредрик уходит с поля. Конгсро Вегар выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Sory Diarra получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Хам-Кам
2.07
5.00
3.81
Все Коэффициенты
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