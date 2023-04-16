Тур: 2. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0'
30' Желтая карточкаSorry Diarra
1:0
45' ГолСанде Мадс
2:0
49' ПенальтиSorry Diarra
2:1
84' ГолBenjamin Thoresen Faraas
87' Желтая карточкаBenjamin Thoresen Faraas
3:1
90' ГолOscar Krusnell
3:2
90' ГолВидесхейм-Пауль Расмус
90' Желтая карточкаСодерлунд Александер
90'+6
Ход матча
30'
45'
1:0
49'
2:0
84'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
27
Санде
Мадс
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Mikkel Hope
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Амин НуриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Хёугесунн
Хам-Кам
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санде Мадс
|1
|0.5
|Oscar Krusnell
|1
|0.5
|Sorry Diarra
|1 (1)
|0.5
|Содерлунд Александер
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|1
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.5
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.5
|Киркеволд Пол
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3
Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2
Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0
Результаты матчей
Хёугесунн
Хам-Кам
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|3
|Бранн
|Финне Бор
|2
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|2
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|2
|Стрёмсгодсет
|Валсвик Густав
|1
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|2
|Одд
|Валлем Конрад
|2
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|1