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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Саннефьёрд
0:0
Перерыв
Тромсё
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Тромсё
3.05
3.55
3.75
Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
15
Jesper
Taaje
19
Fredrik
Tobias
Berglie
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
7
Винтер
Феликс
25
Нильсен
Лассе
III
15
Vegard
Oestraat
Erlien
9
Hilmir
Mikaelsson
Саннефьёрд
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Тромсё

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Т
3:0
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:3
Т
1:0
Т
4:1
Т
3:0
Т
1:1
ТМК
0:5
Т
1:1
Т
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
Т
3:5
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.71
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 1 0.5
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0
Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0
Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1
Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Тромсё

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Русенборг
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Одд
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бранн
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хам-Кам
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Хёугесунн
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Мольде
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Стабек
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хам-Кам
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хёугесунн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тромсё
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мольде
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Одд
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стрёмсгодсет
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бранн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 2
Бранн Финне Бор 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Викинг Трипич Златко 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Волеренга Жута Леонард 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    18'
    Амин Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Тромсё
3.05
3.55
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Тромсё онлайн

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