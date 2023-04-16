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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Саннефьёрд
0:0
Конец матча
Тромсё
0'
18' Желтая карточка
Амин Симон
90' Желтая карточка
Оттоссон Филип
90'+6

Ход матча

18'
Амин Симон
 
57'
Фосс Сандер Моэн
Fredrik Tobias Berglie
 
72'
Youseff Chaib
Danilo Al-Saed
 
72'
Кумсан Джилберт
Jakob Masloe Dunsby
 
76'
 
Норхейм Рунар
Винтер Феликс
85'
Бикоро Федерико
Амин Симон
 
85'
Нильссон Александер II
Айер Кинин
 
86'
 
Коскела Миика
Hilmir Mikaelsson
90'
 
Опсал Сакариас
90'
Оттоссон Филип
 
90'
 
Хафстад Тобиас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
15
Jesper
Taaje
19
Fredrik
Tobias
Berglie
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
7
Винтер
Феликс
25
Нильсен
Лассе
III
15
Vegard
Oestraat
Erlien
9
Hilmir
Mikaelsson
Саннефьёрд
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Тромсё

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Т
3:0
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:3
Т
1:0
Т
4:1
Т
3:0
Т
1:1
ТМК
0:5
Т
1:1
Т
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
Т
3:5
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.63
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.71
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 1 0.5
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 1 0
Амин Симон 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0
Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0
Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1
Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Тромсё

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Волеренга
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Хам-Кам
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Бранн
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Хёугесунн
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Стабек
 2 0 1 1 0 - 4 1
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волеренга
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сарпсборг-08
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Бранн Финне Бор 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    18'
    Амин Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Тромсё онлайн

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