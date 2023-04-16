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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Будё-Глимт
3:0
Перерыв
Стабек
0'
1:0
3' Гол
Пеллегрино Амаль
1:0
9' Не забитый пенальти
Пеллегрино Амаль
2:0
9' Гол
Пеллегрино Амаль
3:0
23' Гол
Грёнбек Альберт
43' Желтая карточка
Kasper Waarst Hoegh

Ход матча

3'
Пеллегрино Амаль
(Эспейор Рунар)
1:0
9'
Пеллегрино Амаль
1:0
9'
Пеллегрино Амаль
2:0
23'
Грёнбек Альберт
3:0
43'
 
Kasper Waarst Hoegh

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Стабек
1.31
6.93
9.20
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
30
Сёренсен
Адам
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
6
Сковгор
Андреас
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
47
Лукка
Жонатан
20
Aleksander
Andresen
19
Кабран
Кевин
69
Kasper
Waarst
Hoegh
Будё-Глимт
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Стабек

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Т
0:3
Т
4:1
Т
5:2
Т
2:2
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
6:1
Т
3:2
ТМС
1:1
Т
1:1
КН
0:2
Т
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
Т
2:0
Т
2:1
Т
4:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

2.55
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Среднее время на гол

55
66

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

2.09
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

43
76

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 2 1
Грёнбек Альберт 2 1
Сёрли Сондре 1 0.5
Эспейор Рунар 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Мугиша Джоэл 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьоволд Фредрик 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1
Стабек
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1
Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2

Результаты матчей

Будё-Глимт
Стабек

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Русенборг
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Одд
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бранн
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хам-Кам
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Хёугесунн
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Мольде
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Стабек
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хам-Кам
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хёугесунн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тромсё
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мольде
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Одд
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стрёмсгодсет
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бранн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 2
Бранн Финне Бор 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Викинг Трипич Златко 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Волеренга Жута Леонард 1
Весь список
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Стабек
1.31
6.93
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 3:0 Стабек онлайн

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