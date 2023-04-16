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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Одд
2:0
Конец матча
Бранн
0'
1:0
45' Гол
Йоргенсен Филип
57' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
2:0
70' Гол
Ингебритсен Микаэль
89' Желтая карточка
Валлем Конрад
90' Желтая карточка
Селанн-Хеггебе Эуне
90'+7

Ход матча

22'
Томас Диого
Юхансен Сондре
 
45'
Йоргенсен Филип
1:0
57'
 
Нильсен Сиверт
70'
Ингебритсен Микаэль
(Валлем Конрад)
2:0
71'
 
Йенсен Вассберг Никлас
Frederik Boersting
71'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Расмуссен Матиас
72'
Овусу Леонард
Йоргенсен Филип
 
79'
 
Кастро Никлас
Бломберг Оле-Дидрик
87'
Faniel Temesgen Tewelde
Мидтскуген Оле-Эрик
 
88'
 
Йортесет Исак
Нильсен Сиверт
89'
Валлем Конрад
 
90'
 
Селанн-Хеггебе Эуне

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 16
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
12
Вальштед
Леопольд
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
15
Юхансен
Сондре
24
Dennis
Gjengaar
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
14
Валлем
Конрад
10
Ингебритсен
Микаэль
8
Евтович
Милан
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
12
Юхансен
Эйрик
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
16
Бломберг
Оле-Дидрик
Одд
3-4-2-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Одд
Бранн

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Т
3:3
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:0
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:3
Т
0:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
83

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 1 0.5
Йоргенсен Филип 1 0.5
Валлем Конрад 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 2 1
Нильсен Сиверт 1 (1) 0.5
Frederik Boersting 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 2 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0

Результаты матчей

Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Одд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1
Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0
Бранн
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0
Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4

Результаты матчей

Одд
Бранн

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Одд
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Волеренга
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Хам-Кам
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Бранн
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Хёугесунн
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Стабек
 2 0 1 1 0 - 4 1
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волеренга
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сарпсборг-08
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Бранн Финне Бор 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мидтскуген Оле-Эрик сделал результативную передачу.
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