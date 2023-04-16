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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Мольде
1:1
Перерыв
Русенборг
0'
1:0
18' Гол
Хансен Беньямин
1:1
34' Гол в свои ворота
Хёуген Кристоффер
41' Желтая карточка
Хауган Эйрик

Ход матча

18'
Хансен Беньямин
(Эйкрем Магнус)
1:0
34'
1:1
Хёуген Кристоффер
41'
Хауган Эйрик
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Русенборг
1.75
4.80
6.60
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
16
Брейвик
Эмиль
21
Линнес
Мартин
9
Бериша
Ветон
8
Маннсверк
Сиверт
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Samuel
Rogers
23
Йенссен
Ульрик
32
Корник
Лео
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
10
Хольсе
Карло
19
Перейра
Адриан
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
Мольде
3-5-2
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Мольде
Русенборг

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

86.7%
46.7%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

34 матча

44.1%
11.8%
44.1%
15 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Т
2:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
2:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:0
ТМК
0:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
КН
4:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:0
КН
3:4
Т
3:1
Т
0:2
Т
1:2
ТМС
1:0
Т
0:2
КН
5:0
Т
2:2
Т
3:1
Т
1:2

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.82
1.12

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.06

Среднее время на гол

49
85

Всего голов

62
37

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

49
82

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Беньямин 1 0.5
Эйкрем Магнус 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Адриан 1 0.5

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 1 0
Риса Бирк 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 1 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Торвальдссон Исак 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1
Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Русенборг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1
Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1

Результаты матчей

Мольде
Русенборг

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мольде
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Русенборг
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Одд
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бранн
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хам-Кам
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Хёугесунн
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Мольде
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Стабек
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хам-Кам
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хёугесунн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тромсё
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мольде
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Одд
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стрёмсгодсет
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бранн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 2
Бранн Финне Бор 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Викинг Трипич Златко 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Волеренга Жута Леонард 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Хауган Эйрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Хёуген Кристоффер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 18'
    Эйкрем Магнус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Хансен Беньямин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Мольде.
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Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Русенборг
1.75
4.80
6.60
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