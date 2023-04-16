Тур: 2. Стадион: Акер. Главный судья: Хансен Торе
0'
1:0
18' ГолХансен Беньямин
1:1
34' Гол в свои воротаХёуген Кристоффер
41' Желтая карточкаХауган Эйрик
Ход матча
18'
1:0
34'
41'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
-
-
29 Oscar Aga
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Мольде
Русенборг
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
86.7%
46.7%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
34 матча
44.1%
11.8%
44.1%
15 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.82
1.12
Среднее время на гол
49
80
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.82
1.06
Среднее время на гол
49
85
Всего голов
62
37
Голов в среднем за матч
1.82
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
49
82
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Беньямин
|1
|0.5
|Эйкрем Магнус
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Адриан
|1
|0.5
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|1
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0
|Торвальдссон Исак
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1
Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Русенборг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1
Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1
Результаты матчей
Мольде
Русенборг
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мольде
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:3
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|2
|Бранн
|Финне Бор
|2
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|2
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|2
|Стрёмсгодсет
|Валсвик Густав
|1
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|1
|Викинг
|Трипич Златко
|1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|1
|Волеренга
|Жута Леонард
|1