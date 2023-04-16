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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Мольде
1:1
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
18' Гол
Хансен Беньямин
1:1
34' Гол в свои ворота
Хёуген Кристоффер
41' Желтая карточка
Хауган Эйрик
81' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
86' Желтая карточка
Перейра Адриан
89' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
89' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт
90' Желтая карточка
Корник Лео
90'+9
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
16
Брейвик
Эмиль
21
Линнес
Мартин
9
Бериша
Ветон
8
Маннсверк
Сиверт
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Samuel
Rogers
23
Йенссен
Ульрик
32
Корник
Лео
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
10
Хольсе
Карло
19
Перейра
Адриан
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
Мольде
3-5-2
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Мольде
Русенборг

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

86.7%
46.7%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

34 матча

44.1%
11.8%
44.1%
15 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Т
2:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
2:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:0
ТМК
0:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
КН
4:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:0
КН
3:4
Т
3:1
Т
0:2
Т
1:2
ТМС
1:0
Т
0:2
КН
5:0
Т
2:2
Т
3:1
Т
1:2

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.82
1.12

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.06

Среднее время на гол

49
85

Всего голов

62
37

Голов в среднем за матч

1.82
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

49
82

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Беньямин 1 0.5
Эйкрем Магнус 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Адриан 1 0.5

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хенриксен Маркус 1 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Перейра Адриан 1 0
Корник Лео 1 0
Торвальдссон Исак 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1
Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Русенборг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1
Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1

Результаты матчей

Мольде
Русенборг

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мольде
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Волеренга
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Хам-Кам
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Бранн
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Хёугесунн
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Стабек
 2 0 1 1 0 - 4 1
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волеренга
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сарпсборг-08
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Бранн Финне Бор 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Хауган Эйрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Хёуген Кристоффер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 18'
      Эйкрем Магнус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Хансен Беньямин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мольде 1:1 Русенборг онлайн

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