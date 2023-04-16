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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Стрёмсгодсет
1:0
Перерыв
Олесунн
0'
1:0
42' Гол
Валсвик Густав

Ход матча

42'
Валсвик Густав
(Стенгель Херман)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Олесунн
2.15
4.70
3.48
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
14
Энерсен
Оле
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
17
Гулликсен
Тобиас
11
Jostein
Ekeland
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Грютебуст
Стен
14
Кольскоген
Оле
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
31
Мунксгор
Александер
23
Стёлос
Александер
21
Диоп
Амиду
10
Бармен
Кристоффер
7
Лундинг
Каспер
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Олесунн
3-4-2-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Олесунн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

24 матча

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Т
1:2
Т
1:0
Т
1:4
Т
1:1
Т
4:3
Т
1:1
Т
4:2
Т
4:2
Т
2:1
Т
3:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
4:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:1
Т
3:1

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

51
28

Голов в среднем за матч

2.13
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

42
77

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валсвик Густав 1 1
Стенгель Херман 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2
Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0
Олесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1
Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Олесунн

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Русенборг
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Одд
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бранн
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хам-Кам
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Хёугесунн
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Мольде
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Стабек
 0:3 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хам-Кам
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Хёугесунн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стрёмсгодсет
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тромсё
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мольде
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волеренга
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Тромсё
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Одд
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сарпсборг-08
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Стрёмсгодсет
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бранн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Саннефьёрд
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 2
Бранн Финне Бор 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Викинг Трипич Златко 1
Русенборг Хенриксен Маркус 1
Волеренга Жута Леонард 1
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Олесунн
2.15
4.70
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 1:0 Олесунн онлайн

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