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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: .
Хальмстад
1:0
Первый тайм: 23'
Юргорден
0'
1:0
18' Гол
Gabriel Wallentin

Ход матча

18'
Gabriel Wallentin
(Сведберг Джонатан)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Юргорден
3.71
3.58
4.70
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
16
Хьертстранд
Бенджамин
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
30
Йоханссон
Александр
II
40
Пикорнелл
Андре
2
Юханссон
Петр
17
Грасия
Карлос
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
11
Берг
Оливер
15
Фаллениус
Оскар
Хальмстад
4-3-1-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Юргорден

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:1
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
0:1
А
4:2
А
2:3
А
2:1
А
3:0
КШ
4:1
А
1:4
А
1:0
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.91

Среднее время на гол

67
99

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.56

Среднее время на гол

49
57

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахльстранд Эрик 1 0.33
Viktor Granath 1 0.33
Боаки Томас 1 0.33
Офосу-Айе Фил 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 2 0.67
Викхейм Густав 1 0.33
Берг Оливер 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Аммари Амир 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Viktor Granath 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Финнделл Хампус 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Хальмстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1
Хеккен - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0
Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0

Результаты матчей

Хальмстад
Юргорден

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Хальмстад
 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Мьельбю
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Юргорден
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Дегерфорс
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Хаммарбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Сириус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хальмстад
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Дегерфорс
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Юргорден
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Мьельбю
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мьельбю
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сириус
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юргорден
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Дегерфорс
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Хальмстад
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Мальмё Телин Исаак 3
Эльфсборг Ондрейка Якоб 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 2
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Сириус Стенссон Даниэль 2
АИК Хуссейн Билаль 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Юргорден
3.71
3.58
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 1:0 Юргорден онлайн

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