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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 7247
Хальмстад
2:0
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
18' Гол
Gabriel Wallentin
67' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
2:0
70' Гол
Ахльстранд Эрик
80' Желтая карточка
Алланссон Йоэль
82' Желтая карточка
Андерссон Элиас
90' Желтая карточка
Шуллер Расмус
90'+10

Ход матча

18'
Gabriel Wallentin
(Сведберг Джонатан)
1:0
67'
 
Бергстрем Якоб
Фаллениус Оскар
67'
 
Викхейм Густав
Берг Оливер
67'
Сведберг Джонатан
 
70'
Ахльстранд Эрик
(Сведберг Джонатан)
2:0
73'
Gustav Friberg
Хьертстранд Бенджамин
 
73'
Naeem Mohammed
Йоханссон Александр
 
75'
 
Lucas Bergvall
Финнделл Хампус
80'
Алланссон Йоэль
 
82'
 
Андерссон Элиас
82'
Карлссон Каспер
Алланссон Йоэль
 
83'
 
Сабович Бесард
Эрикссон Магнус
90'
 
Шуллер Расмус
90'
William Granath
Аль-Аммари Амир
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 287 Количество передач 659
  • 30 Владение мячом, % 70
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Gabriel
Wallentin
16
Хьертстранд
Бенджамин
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
30
Йоханссон
Александр
II
40
Пикорнелл
Андре
2
Юханссон
Петр
17
Грасия
Карлос
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
11
Берг
Оливер
15
Фаллениус
Оскар
Хальмстад
4-3-1-2
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Юргорден

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:1
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
0:1
А
4:2
А
2:3
А
2:1
А
3:0
КШ
4:1
А
1:4
А
1:0
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.91

Среднее время на гол

67
99

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.56

Среднее время на гол

49
57

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахльстранд Эрик 2 0.67
Viktor Granath 1 0.33
Боаки Томас 1 0.33
Gabriel Wallentin 1 0.33
Сведберг Джонатан 0 0
Офосу-Айе Фил 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 2 0.67
Викхейм Густав 1 0.33
Берг Оливер 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алланссон Йоэль 1 0
Сведберг Джонатан 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Viktor Granath 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Андерссон Элиас 1 0
Финнделл Хампус 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Хальмстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Хальмстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1
Хеккен - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Тролльхеттан - Хальмстад 0:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0 Норрбю - Хальмстад 3:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0
Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0

Результаты матчей

Хальмстад
Юргорден

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Юргорден
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Хаммарбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Дегерфорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сириус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сириус
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Мальмё Телин Исаак 3
Хальмстад Ахльстранд Эрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Сириус Стенссон Даниэль 2
АИК Хуссейн Билаль 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Сведберг Джонатан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Gabriel Wallentin бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хальмстад 2:0 Юргорден онлайн

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