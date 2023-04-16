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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Легия
1:0
Первый тайм: 21'
Лех
0'
1:0
13' Гол
Пекхарт Томаш

Ход матча

13'
Пекхарт Томаш
(Вшолек Павел)
1:0
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Лех
2.47
4.50
6.80
Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
67
Капустка
Бартош
25
Младенович
Филип
7
Пекхарт
Томаш
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
21
Скораш
Михал
7
Соуза
Афонсу
23
Вельде
Кристоффер
9
Исхак
Микаэль
Легия
3-4-3
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Лех

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

42 матча

45.2%
21.4%
33.4%
19 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
9 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.1%
33.3%
28.6%
16 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:1
С
1:4
К
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:1
С
3:1
EFR
1:2
К
1:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
К
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
OE
0:0
OE
0:1

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.25
0.91

Среднее время на гол

72
99

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

0.95
0.9

Среднее время на гол

94
100

Всего голов

46
38

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 10 (6) 0.36
Младенович Филип 6 0.21
Вшолек Павел 6 (1) 0.21
Пекхарт Томаш 4 0.14
Мучи Эрнест 3 0.11
Навроцкий Майк 3 0.11
Капустка Бартош 2 0.07
Августиняк Рафал 2 0.07
Росолек Мацей 2 0.07
Карлитос Карлос 1 0.04
Йоханссон Маттиас 1 0.04
Роуз Линдси 1 0.04
Рибейру Юри 1 0.04
Пих Роберт 0 0
Слиш Бартош 0 0
Баку Макана 0 0
Igor Strzalek 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.39
Скораш Михал 8 0.29
Вельде Кристоффер 4 0.14
Мархвиньски Филип 2 0.07
Соуза Афонсу 2 0.07
Шимчак Филип 2 0.07
Квеквескири Ника 2 0.07
Амарал Жоау 2 0.07
Муравски Радослав 1 0.04
Карлстрём Йеспер 1 0.04
Цитаишвили Георгий 1 0.04
Собех Артур 1 0.04
Милич Антонио 1 0.04
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Червински Алан 0 0
Дагерстол Филип 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 9 1
Жозуэ Филипе 8 1
Младенович Филип 8 0
Капустка Бартош 6 0
Слиш Бартош 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Росолек Мацей 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Баку Макана 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Хладун Доминик 1 0
Харатин Игорь 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 7 0
Муравски Радослав 4 1
Карлстрём Йеспер 5 0
Вельде Кристоффер 5 0
Скораш Михал 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Дуглас Барри 2 1
Червински Алан 3 0
Перейра Жоэл III 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Лех
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

6
7
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

17
17
Легия
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Лех
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
59% (16)
11% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

23
24

Голы по времени матча

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
4%
1
6%
1-15
6
25%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
8
33%
4
22%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
6
33%
4
20%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
28%
4
20%
61-75
2
11%
6
30%
76-90

Пропущено

16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
7
44%
3
21%
76-90

Забито

42
38
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
1
2%
3
8%
1-15
9
21%
6
16%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
7
17%
4
11%
46-60
6
14%
8
21%
61-75
10
24%
10
26%
76-90

Пропущено

31
25
9 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
3
10%
3
12%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
11
35%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0
Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1 Легия - Мотор Люблин 4:0
Лех
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2
Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1

Результаты матчей

Легия
Лех

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Легия
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
5
9
3
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
6
7
1
13
2.5
1
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
22
5
15
12
1.5
11
16
4
23
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 28 20 5 3 54 - 19 65
2.
Легия
 1:0 28 17 8 3 45 - 29 59
3.
Лех
 0:1 28 13 8 7 38 - 26 47
4.
Погонь Щецин
 28 13 8 7 43 - 39 47
5.
Варта Познань
 28 11 8 9 33 - 26 41
6.
Пяст
 28 11 6 11 30 - 27 39
7.
Краковия
 28 10 8 10 34 - 28 38
8.
Видзев Лодзь
 28 10 8 10 32 - 33 38
9.
Висла Плоцк
 28 10 6 12 37 - 36 36
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
12.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
13.
Ягеллония
 28 7 12 9 38 - 37 33
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 28 7 5 16 25 - 44 26
18.
Медзь
 27 4 8 15 27 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 1:0 14 10 4 0 27 - 13 34
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Лех
 0:1 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
9.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
10.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
11.
Варта Познань
 14 4 6 4 18 - 15 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
14.
Лехия Гданьск
 14 4 4 6 12 - 17 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 1:0 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Лех
 0:1 14 6 6 2 18 - 12 24
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
16.
Ягеллония
 14 0 10 4 13 - 18 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 12 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Лех
2.47
4.50
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 1:0 Лех онлайн

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