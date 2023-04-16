Тур: 28. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Ласык Петр
Ход матча
13'
1:0
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Баку МаканаЗащитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Легия
Лех
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
42 матча
45.2%
21.4%
33.4%
19 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
9 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.1%
33.3%
28.6%
16 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.25
0.91
Среднее время на гол
72
99
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
0.95
0.9
Среднее время на гол
94
100
Всего голов
46
38
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|10 (6)
|0.36
|Младенович Филип
|6
|0.21
|Вшолек Павел
|6 (1)
|0.21
|Пекхарт Томаш
|4
|0.14
|Мучи Эрнест
|3
|0.11
|Навроцкий Майк
|3
|0.11
|Капустка Бартош
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2
|0.07
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Карлитос Карлос
|1
|0.04
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Роуз Линдси
|1
|0.04
|Рибейру Юри
|1
|0.04
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.39
|Скораш Михал
|8
|0.29
|Вельде Кристоффер
|4
|0.14
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|Соуза Афонсу
|2
|0.07
|Шимчак Филип
|2
|0.07
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Амарал Жоау
|2
|0.07
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.04
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.04
|Собех Артур
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|9
|1
|Жозуэ Филипе
|8
|1
|Младенович Филип
|8
|0
|Капустка Бартош
|6
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Скораш Михал
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Червински Алан
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Лех
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
6
7
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
17
17
Легия
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Лех
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
59% (16)
11% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
23
24
Голы по времени матча
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
4%
1
6%
1-15
6
25%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
21%
3
17%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
8
33%
4
22%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
6
33%
4
20%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
28%
4
20%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
7
44%
3
21%
76-90
Забито
42
38
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
1
2%
3
8%
1-15
9
21%
6
16%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
7
17%
4
11%
46-60
6
14%
8
21%
61-75
10
24%
10
26%
76-90
Пропущено
31
25
9 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
3
10%
3
12%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
5
16%
4
16%
61-75
11
35%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0
Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1 Легия - Мотор Люблин 4:0
Лех
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2
Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1
Результаты матчей
Легия
Лех
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Легия
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
59
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
59
67
113
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
225
1512
1116
423
324
126
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|5
|3
|54 - 19
|65
|2.
|1:0
|28
|17
|8
|3
|45 - 29
|59
|3.
|0:1
|28
|13
|8
|7
|38 - 26
|47
|4.
|28
|13
|8
|7
|43 - 39
|47
|5.
|28
|11
|8
|9
|33 - 26
|41
|6.
|28
|11
|6
|11
|30 - 27
|39
|7.
|28
|10
|8
|10
|34 - 28
|38
|8.
|28
|10
|8
|10
|32 - 33
|38
|9.
|28
|10
|6
|12
|37 - 36
|36
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|12.
|28
|9
|7
|12
|31 - 39
|34
|13.
|28
|7
|12
|9
|38 - 37
|33
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|24 - 40
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|28
|7
|5
|16
|25 - 44
|26
|18.
|27
|4
|8
|15
|27 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|36 - 7
|40
|2.
|1:0
|14
|10
|4
|0
|27 - 13
|34
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|6.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|7.
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|0:1
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|16.
|14
|0
|10
|4
|13 - 18
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|12 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9