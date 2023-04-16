Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
Ход матча
19'
1:0
44
Ндом
Али
17
Сид
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Энрике АланЗащитник
- Нападающий
-
-
-
9 De
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Али ЮсифНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Irfan Sadik
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
Мариехамн
Лахти
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
44 матча
29.5%
31.8%
38.7%
13 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
47.7%
27.3%
11 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
34.1%
22.7%
43.2%
15 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
1.52
1.05
Среднее время на гол
59
85
Всего голов
29
34
Голов в среднем за матч
1.53
1.36
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
67
54
Голов в среднем за матч
1.52
1.23
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лахти Тими
|1
|0.5
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.5
|Гранлунд Альбин
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Пеннинкангас Теему
|1
|0
|Джалу Бубакар
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Julius Tauriainen
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Мариехамн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1
Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2
Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3
Результаты матчей
Мариехамн
Лахти
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|-
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Коффей Эшли
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Kingsley Ofori
|1 (1)
|Оулу
|Тайнио Максимус
|2
|ХИК
|Хетемай Перпарим
|1
|Хонка
|Аалто Хенри
|1
|Интер Турку
|Форселль Петтери
|1
|Лахти
|Хертси Лооренц
|1