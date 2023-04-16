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Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
2:3
Конец матча
Лахти
0'
16' Желтая карточка
Julius Tauriainen
1:0
19' Гол
Лахти Тими
1:1
50' Гол
Tommi Jaentti
2:1
55' Гол
Анини Самуэль
58' Желтая карточка
Tommi Jaentti
59' Желтая карточка
Сумусало Микко
65' Желтая карточка
Джалу Бубакар
69' Желтая карточка
Хопкатт Джейми
2:2
77' Гол
Зекири Альтин
2:3
81' Гол
Пирттийоки Юхо
90'+4
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
44
Ндом
Али
8
Нгамба
Альваро
10
Хопкатт
Джейми
17
Сид
Робин
11
Нгуекам
Ариэль
41
Анини
Самуэль
1
Marin
Ljubic
3
Коскипало
Даниэль
2
Кабаши
Ариан
15
Пирттийоки
Юхо
16
Julius
Tauriainen
8
Клинга
Матти
5
Джалу
Бубакар
10
Вирта
Эмели
20
Marius
Koenkkoelae
9
Matheus
Alves
I
11
Али
Юсиф
Мариехамн
Лахти

История личных встреч

Мариехамн
Лахти

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

44 матча

29.5%
31.8%
38.7%
13 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
47.7%
27.3%
11 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

34.1%
22.7%
43.2%
15 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

В
6:0
В
0:2
В
0:0
В
0:3
В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Голы

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

1.52
1.05

Среднее время на гол

59
85

Всего голов

29
34

Голов в среднем за матч

1.53
1.36

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

67
54

Голов в среднем за матч

1.52
1.23

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лахти Тими 1 0.5
Нгуекам Ариэль 1 0.5
Анини Самуэль 1 0.5
Сумусало Микко 0 0
Гранлунд Альбин 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 1 0.5
Пирттийоки Юхо 1 0.5
Tommi Jaentti 1 0.5
Irfan Sadik 0 0
Julius Tauriainen 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумусало Микко 1 0
Кубронн Жан-Кристоф 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Пеннинкангас Теему 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Julius Tauriainen 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1
Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2
Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3

Результаты матчей

Мариехамн
Лахти

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Ильвес
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Лахти
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
КуПС
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Хака
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Хонка
 2 0 1 1 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СЯК Сейнайоки
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Хака
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
КТП
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Турку
 0 - 0
12.
КуПС
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лахти
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ильвес
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ВПС
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хака
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Хонка
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Коффей Эшли 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
Лахти Зекири Альтин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Джалу Бубакар 2
Оулу Тайнио Максимус 2
ХИК Хетемай Перпарим 1
Хонка Аалто Хенри 1
Мариехамн Сумусало Микко 1
Весь список
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Altin Zeqiri бьет в цель!
  • Желтая карточка
    69'
    Хопкатт Джейми получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    Сид Робин уходит с поля. De выходит вместо него
  • Желтая карточка
    65'
    Джалу Бубакар получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Daniel Koskipalo уходит с поля. Pablo выходит вместо него
  • 64'
    Али Юсиф уходит с поля. Altin Zeqiri выходит вместо него
  • 63'
    Matheus Alves уходит с поля. Irfan Sadik выходит вместо него
  • Желтая карточка
    59'
    Сумусало Микко получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      58'
      Tommi Jaentti получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Сумусало Микко сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Анини Самуэль бьет в цель!
    • 50'
      Julius Tauriainen сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Tommi Jaentti бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Вирта Эмели уходит с поля. Tommi Jaentti выходит вместо него
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Лахти Тими бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Julius Tauriainen получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мариехамн 2:3 Лахти онлайн

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