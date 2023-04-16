Тур: 3. Стадион: Страндваллен.
0'
36' Желтая карточкаПавлович Дамьян
1:0
45' ГолШтоль Адам
2:0
67' ПенальтиЙоханссон Александр
90'+5
Ход матча
36'
45'
1:0
67'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
384 Количество передач 416
-
47 Владение мячом, % 53
29
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Штоль АдамНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Мьельбю
Дегерфорс
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.8
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
112
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.67
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.67
|Штоль Адам
|1
|0.33
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Campos2
|1
|0.33
|Гравиус Христос
|1
|0.33
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.33
|Эрквист Расмус
|1
|0.33
|Вукоевич Диян
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дамьян
|2
|0
|Гравиус Христос
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0
Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Карлштад - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Дегерфорс 0:2 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0
Результаты матчей
Мьельбю
Дегерфорс
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|4
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Хальмстад
|Ахльстранд Эрик
|2 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|Кальмар
|Хуммет Денис
|2
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|2
|АИК
|Хуссейн Билаль
|2