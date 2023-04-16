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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: .
Мьельбю
2:0
Конец матча
Дегерфорс
0'
36' Желтая карточка
Павлович Дамьян
1:0
45' Гол
Штоль Адам
2:0
67' Пенальти
Йоханссон Александр
90'+5

Ход матча

36'
 
Павлович Дамьян
45'
Штоль Адам
(Эйле Ноа)
1:0
59'
 
Гайаю Джозеф-Клод
Шауш Абделькарим Маммар
63'
Фенгер Макс
Густафссон Виктор
 
66'
Otto Rosengren
Перссон Ноа
 
67'
Йоханссон Александр
2:0
70'
 
Гваргис Питер
Салмон Джастин
70'
 
Бэсси Форчун
Oscar Wallin
85'
Моро Мамудо
Йоханссон Александр
 
85'
Лёфквист Дэвид
Брорссон Арвид
 
90'
Elliot Stroud
Йоханссон Херман
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 384 Количество передач 416
  • 47 Владение мячом, % 53
35
Лундин
Александер
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
26
Перссон
Ноа
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
3
Брорссон
Арвид
16
Йоханссон
Александр
14
Йоханссон
Херман
11
Штоль
Адам
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Seid
Korac
6
Oscar
Wallin
20
Elyas
Bouzaiene
19
Павлович
Дамьян
22
Салмон
Джастин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
Мьельбю
4-4-2
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Мьельбю
Дегерфорс

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:0
А
2:1
А
0:2
А
1:0
С
2:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

112
90

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.67
Йоханссон Александр 2 (1) 0.67
Штоль Адам 1 0.33
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Campos2 1 0.33
Гравиус Христос 1 0.33
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.33
Эрквист Расмус 1 0.33
Вукоевич Диян 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дамьян 2 0
Гравиус Христос 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0
Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Карлштад - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Дегерфорс 0:2 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0

Результаты матчей

Мьельбю
Дегерфорс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Хальмстад
 2:0 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Юргорден
 0:2 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Хаммарбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Дегерфорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сириус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хальмстад
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Юргорден
 0:2 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сириус
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юргорден
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Хальмстад
 2:0 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Мальмё Телин Исаак 3
Хальмстад Ахльстранд Эрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Сириус Стенссон Даниэль 2
АИК Хуссейн Билаль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Noah Eile сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Штоль Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Дамиан Павлович получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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