Тур: 28. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Стилер Тобиас
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кунде ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Бохум
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.45
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.24
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|8
|0.29
|Бехренс Кевин
|7
|0.25
|Хаберер Яник
|5
|0.18
|Сибачо Жордан
|4
|0.14
|Духи Данило
|4
|0.14
|Михель Свен
|3 (1)
|0.11
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.07
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Левелинг Джейми
|1
|0.04
|Юранович Йосип
|1 (1)
|0.04
|Хедира Рани
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Еккель Пауль
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|8
|0.29
|Машович Эрхан
|4
|0.14
|Цоллер Симон
|3
|0.11
|Штёгер Кевин
|3 (2)
|0.11
|Фёрстер Филипп
|2
|0.07
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.07
|Асано Такума
|2
|0.07
|Хольтманн Геррит
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|1
|0.04
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.04
|Брошински Мориц
|1
|0.04
|Лосилья Антони
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|7
|0
|Лейте Диогу
|4
|1
|Кнохе Робин
|4
|0
|Бехренс Кевин
|4
|0
|Гисельман Нико
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Торсби Мортен
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|5
|1
|Данило Соарес
|5
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Цоллер Симон
|4
|0
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Машович Эрхан
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Бохум
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
8
Унион Берлин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
14
15
Унион Берлин
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Бохум
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
24
16
Волевые поражения
17
23
Голы по времени матча
Забито
23
11
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
13%
4
36%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
3
13%
3
27%
61-75
6
26%
1
9%
76-90
Пропущено
9
35
5 В 1-м тайме 20
4 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
22%
7
20%
1-15
0
0%
8
23%
16-30
3
33%
5
14%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
1
11%
4
11%
61-75
3
33%
5
14%
76-90
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
3
18%
5
25%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
5
29%
29%
4
20%
61-75
5
29%
29%
3
15%
76-90
Пропущено
23
24
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
5
22%
3
13%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
7
30%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
3
13%
10
42%
76-90
Забито
40
31
14 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
4
10%
6
19%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
7
18%
5
16%
46-60
8
20%
7
23%
61-75
11
28%
4
13%
76-90
Пропущено
32
59
20 В 1-м тайме 28
12 Во 2-м тайме 31
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 24
7
22%
10
17%
1-15
3
9%
10
17%
16-30
10
31%
8
14%
31-45
3
9%
10
17%
46-60
3
9%
6
10%
61-75
6
19%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4
Бохум
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2
Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2 Бохум - ПЕК Зволле 1:3
Результаты матчей
Унион Берлин
Бохум
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
103
67
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
410
311
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1611
1413
918
423
324
126
126
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|78 - 30
|59
|2.
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|62 - 39
|57
|3.
|0:0 Заявка
|28
|15
|7
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 37
|50
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|49 - 41
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|46 - 39
|42
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|43 - 54
|32
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|37 - 46
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 47
|29
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|37 - 53
|29
|15.
|0:0 Заявка
|28
|8
|3
|17
|30 - 60
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|35 - 50
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|4.
|0:0 Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 8
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|7.
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 36
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Бохум
Исход игры
Унион Берлин
97.6% (122)
Ничья
2.4% (3)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.93% (58)
Меньше
52.07% (63)
Обе команды забьют
Да
46.28% (56)
Нет
53.72% (65)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
34.4% (43)
2:0 Унион Берлин
30.4% (38)
1:0 Унион Берлин
17.6% (22)
3:1 Унион Берлин
5.6% (7)
3:0 Унион Берлин
4% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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