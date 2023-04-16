Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

12' Шлоттербек Кевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Духи Данило не смог попасть в створ ударом издали

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Бохум

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

1' Руссийон Жером создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.