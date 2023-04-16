Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Патрик Остерхаге не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Унион Берлин имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Г О О О О Л - Юранович Йосип правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

46' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Хайнц Доминик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Бохум

37' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Руссийон Жером

36' Удар от ворот произведет Бохум

35' Хаберер Яник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Бехренс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Асано Такума пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов ловит мяч

35' Данило Соарес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бекер Шеральдо нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

32' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Бохум

30' Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали

29' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Патрик Остерхаге получил желтую карточку от судьи

27' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Данило Соарес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Бохум

20' Юранович Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

12' Шлоттербек Кевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Духи Данило не смог попасть в створ ударом издали

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Бохум

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

1' Руссийон Жером создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.