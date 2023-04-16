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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Унион Берлин
1:1
Конец матча
Бохум
0'
28' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
1:0
45' Гол
Юранович Йосип
50' Желтая карточка
Еккель Пауль
1:1
55' Пенальти
Штёгер Кевин
61' Вторая желтая карточка
Еккель Пауль
64' Undefined phrase: football_event_
Бехренс Кевин
90'+5
1:1. Гол Кевина Штегера с пеналь...
1:0. Гол Йосипа Юрановича (видео...

Ход матча

15'
 
Хайнц Доминик
Шлоттербек Кевен
28'
 
Патрик Остерхаге
45'
Юранович Йосип
1:0
50'
Еккель Пауль
 
55'
1:1
Штёгер Кевин
61'
Еккель Пауль
 
64'
Бехренс Кевин
 
65'
Лейте Диогу
Лайдуни Аисса
 
75'
 
Гамбоа Кристиан
Осей-Туту Джорди
80'
Торсби Мортен
Хаберер Яник
 
86'
Сибачо Жордан
Бехренс Кевин
 
86'
Пантович Милош
Бекер Шеральдо
 
86'
Гисельман Нико
Руссийон Жером
 
88'
 
Хольтманн Геррит
Антви-Аджей Кристофер
88'
 
Цоллер Симон
Асано Такума

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Унион Берлин 97.6% (122)
X 2.4% (3)
Бохум 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Духи
Данило
18
Юранович
Йосип
20
Лайдуни
Аисса
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
17
Бехренс
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
1
Риман
Мануэль
18
Осей-Туту
Джорди
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
3
Данило
Соарес
4
Машович
Эрхан
6
Патрик
Остерхаге
11
Асано
Такума
7
Штёгер
Кевин
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Хофманн
Филипп
Унион Берлин
3-5-2
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Бохум

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:2
Б
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
0:4
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:2
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.45

Среднее время на гол

50
61

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.24

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 8 0.29
Бехренс Кевин 7 0.25
Хаберер Яник 5 0.18
Сибачо Жордан 4 0.14
Духи Данило 4 0.14
Михель Свен 3 (1) 0.11
Кнохе Робин 2 (1) 0.07
Юранович Йосип 2 (1) 0.07
Зегуйн Пауль 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Левелинг Джейми 1 0.04
Хедира Рани 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Еккель Пауль 1 0.04
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.29
Штёгер Кевин 4 (3) 0.14
Машович Эрхан 4 0.14
Цоллер Симон 3 0.11
Фёрстер Филипп 2 0.07
Антви-Аджей Кристофер 2 0.07
Асано Такума 2 0.07
Хольтманн Геррит 1 0.04
Кунде Пьер 1 0.04
Шлоттербек Кевен 1 0.04
Брошински Мориц 1 0.04
Лосилья Антони 0 0
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 4 1
Кнохе Робин 4 0
Бехренс Кевин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Еккель Пауль 2 1
Торсби Мортен 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 5 1
Данило Соарес 5 0
Ордец Иван 4 0
Цоллер Симон 4 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Машович Эрхан 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Бохум
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
9
Унион Берлин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

14
15
Унион Берлин
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Бохум
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
29% (8)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

24
16

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

24
12
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
13%
4
33%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
6
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
36
5 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
2
20%
7
19%
1-15
0
0%
8
22%
16-30
3
30%
6
17%
31-45
1
10%
6
17%
46-60
1
10%
4
11%
61-75
3
30%
5
14%
76-90

Забито

17
20
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
3
18%
5
25%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
5
29%
29%
4
20%
61-75
5
29%
29%
3
15%
76-90

Пропущено

23
24
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
5
22%
3
13%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
7
30%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
3
13%
10
42%
76-90

Забито

41
32
15 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
4
10%
6
19%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
8
20%
5
16%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
8
20%
7
22%
61-75
11
27%
4
13%
76-90

Пропущено

33
60
20 В 1-м тайме 29
13 Во 2-м тайме 31
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 25
7
21%
10
17%
1-15
3
9%
10
17%
16-30
10
30%
9
15%
31-45
4
12%
10
17%
46-60
3
9%
6
10%
61-75
6
18%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 1:4
Бохум
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2
Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2 Бохум - ПЕК Зволле 1:3

Результаты матчей

Унион Берлин
Бохум

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
1
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
10
4
1.5
6
7
3
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
3
12
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
17
11
14
14
1.5
9
19
4
24
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
1
27
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
Унион Берлин
 Заявка 28 15 7 6 43 - 31 52
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
5.
Фрайбург
 Заявка 28 14 8 6 41 - 37 50
6.
Байер Л
 0:0 Заявка 28 13 5 10 51 - 41 44
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 11 9 8 49 - 41 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 28 10 10 8 46 - 36 40
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 Заявка 28 9 5 14 43 - 54 32
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
14.
Аугсбург
 Заявка 28 8 5 15 37 - 53 29
15.
Бохум
 Заявка 28 8 3 17 31 - 61 27
16.
Штутгарт
 Заявка 28 5 9 14 35 - 50 24
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
13.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
4.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
5.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
6.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
16.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
17.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Унион Берлин: 40%, Бохум: 60%.
  • 95'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Гамбоа Кристиан выиграл воздушное противоборство у Гисельман Нико.
  • 94'
    Лейте Диогу ослабляет давление, выбив мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Унион Берлин 97.6% (122)
    X 2.4% (3)
    Бохум 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Унион Берлин 1:1 Бохум онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Бохум

    Исход игры
    Унион Берлин
    97.6% (122)
    Ничья
    2.4% (3)
    Бохум
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.93% (58)
    Меньше
    52.07% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    46.28% (56)
    Нет
    53.72% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    34.4% (43)
    2:0 Унион Берлин
    30.4% (38)
    1:0 Унион Берлин
    17.6% (22)
    3:1 Унион Берлин
    5.6% (7)
    3:0 Унион Берлин
    4% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
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