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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Антверпен
0:0
Перерыв
Кортрейк
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Кортрейк
1.40
7.30
6.60
Все Коэффициенты
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
27
Mandela
Keita
48
Arthur
Vermeeren
11
Муйя
Арбнор
14
Стенгс
Келвин
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
1
Tom
Vandenberghe
5
Christalino
Atemona
4
Ватанабэ
Цуёси
21
Martin
Wasinski
6
Сич
Алексей
70
Бруно
Массимо
33
Лончар
Стьепан
10
Селемани
Фаиз
7
Мбайо
Дилан
17
Гейе
Папе
Хабиб
29
Регали
Мартин
Антверпен
4-2-3-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Кортрейк

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДА
1:3
ПДА
0:1
К
0:1
К
1:1
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
4:0
К
4:2
ПДА
3:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Среднее время на гол

55
102

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 16 (6) 0.48
Фрай Микаэль 7 (2) 0.21
Эккеленкамп Юрген 5 0.15
Алдервейрельд Тоби 5 (2) 0.15
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.15
Керк Джирано 4 0.12
Муйя Арбнор 2 0.06
Стенгс Келвин 1 0.03
Де Лат Ричи 1 0.03
Геркенс Питер 1 0.03
Наингголан Раджа 1 0.03
Миёши Коджи 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Скотт Кристофер 1 0.03
Нсимба Брюни 1 0.03
Валенсия Энтони 1 0.03
Батай Йелле 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Mandela Keita 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 8 (1) 0.24
Авенатти Фелипе 7 0.21
Abdelkahar Kadri 4 0.12
Бруно Массимо 3 0.09
Гейе Папе Хабиб 3 0.09
Billel Messaoudi 2 0.06
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.03
Сильва Жоао 1 0.03
Сич Алексей 1 0.03
Кейта Хабиб 1 0.03
Dion De Neve 1 0.03
Мбайо Дилан 1 0.03
Ватанабэ Цуёси 1 0.03
Martin Wasinski 1 0.03
Д'Эне Кристоф 0 0
Регали Мартин 0 0
Лончар Стьепан 0 0
Christalino Atemona 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 11 0
Стенгс Келвин 5 1
Янссен Винсент 6 0
Алдервейрельд Тоби 5 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 3 0
Пачо Вильям 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Батай Йелле 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Керк Джирано 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Arthur Vermeeren 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Гейе Папе Хабиб 5 1
Кейта Хабиб 5 1
Сильва Жоао 6 0
Авенатти Фелипе 6 0
Д'Эне Кристоф 4 1
Дессолей Дорьян 4 0
Лончар Стьепан 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Селемани Фаиз 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Ватанабэ Цуёси 3 0
Сич Алексей 3 0
Nayel Mehssatou 3 0
Бруно Массимо 2 0
Радованович Александар 2 0
Billel Messaoudi 2 0
Танака Сатоси 2 0
Martin Wasinski 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Регали Мартин 1 0
Энен Давид 1 0
Илич Марко 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0

Результаты матчей

Антверпен
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Кортрейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

1
16
Антверпен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Кортрейк
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

8
17

Волевые поражения

20
12
Антверпен
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
53% (17)
22% (7)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Кортрейк
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

18
19

Волевые поражения

21
28

Голы по времени матча

Забито

32
23
19 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
7
22%
1
4%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
10
31%
6
26%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
4
13%
6
26%
61-75
7
22%
4
17%
76-90

Пропущено

14
29
10 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
3
21%
5
17%
1-15
2
14%
4
14%
16-30
5
36%
6
21%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
1
7%
4
14%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
33%
3
21%
76-90

Пропущено

16
25
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
25%
1
4%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
6
38%
6
24%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
2
13%
8
32%
76-90

Забито

53
37
28 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
11
21%
2
5%
1-15
5
9%
5
14%
16-30
12
23%
8
22%
31-45
5
9%
6
16%
46-60
6
11%
9
24%
61-75
14
26%
7
19%
76-90

Пропущено

30
54
21 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 24
7
23%
6
11%
1-15
3
10%
5
9%
16-30
11
37%
12
22%
31-45
2
7%
9
17%
46-60
4
13%
10
19%
61-75
3
10%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2
Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2
Кортрейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1
Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4

Результаты матчей

Антверпен
Кортрейк

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
0
7 раз 22%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
11
5
1.5
4
12
6
10
2.5
1
15
4
12
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
23
9
19
13
1.5
9
23
8
24
2.5
3
29
4
28
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 33 23 5 5 76 - 35 74
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 33 21 7 5 64 - 38 70
3.
Антверпен
 0:0 33 20 7 6 57 - 26 67
4.
Гент
 33 16 8 9 63 - 36 56
5.
Брюгге
 33 15 11 7 54 - 36 56
6.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
7.
Вестерло
 33 14 8 11 60 - 52 50
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Серкль Брюгге
 33 12 11 10 47 - 44 47
10.
Андерлехт
 33 13 7 13 47 - 43 46
11.
АХ Лёвен
 33 12 9 12 53 - 46 45
12.
Сент-Трейден
 33 11 9 13 37 - 39 42
13.
Мехелен
 32 9 7 16 41 - 62 34
14.
Кортрейк
 0:0 33 8 8 17 35 - 56 32
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 33 6 6 21 35 - 75 24
18.
Серен Юнайтед
 0:0 33 5 5 23 26 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 0:0 17 12 3 2 35 - 11 39
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 17 12 3 2 31 - 15 39
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 0:0 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 0:0 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 0:0 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Гент
 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 0:0 17 4 3 10 21 - 31 15
14.
Серен Юнайтед
 0:0 17 4 2 11 19 - 37 14
15.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 17 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Антверпен
Ничья
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7.30
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