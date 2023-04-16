Тур: 33. Стадион: Босуил.
Ход матча
68'
70'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
51
Пачо
Вильям
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
14 Дюр НиколасЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Антверпен
Кортрейк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Среднее время на гол
55
102
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|16 (6)
|0.48
|Фрай Микаэль
|7 (2)
|0.21
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.15
|Алдервейрельд Тоби
|5 (2)
|0.15
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.15
|Керк Джирано
|4
|0.12
|Муйя Арбнор
|3
|0.09
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Геркенс Питер
|1
|0.03
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Скотт Кристофер
|1
|0.03
|Нсимба Брюни
|1
|0.03
|Валенсия Энтони
|1
|0.03
|Батай Йелле
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
|Arthur Vermeeren
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (1)
|0.24
|Авенатти Фелипе
|7
|0.21
|Abdelkahar Kadri
|4
|0.12
|Бруно Массимо
|3
|0.09
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.09
|Billel Messaoudi
|2
|0.06
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.03
|Сильва Жоао
|1
|0.03
|Сич Алексей
|1
|0.03
|Кейта Хабиб
|1
|0.03
|Dion De Neve
|1
|0.03
|Мбайо Дилан
|1
|0.03
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.03
|Martin Wasinski
|1
|0.03
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|Регали Мартин
|0
|0
|Лончар Стьепан
|0
|0
|Christalino Atemona
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|11
|0
|Стенгс Келвин
|5
|1
|Янссен Винсент
|6
|0
|Алдервейрельд Тоби
|5
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Гейе Папе Хабиб
|5
|1
|Кейта Хабиб
|5
|1
|Сильва Жоао
|6
|0
|Авенатти Фелипе
|6
|0
|Д'Эне Кристоф
|4
|1
|Дессолей Дорьян
|4
|0
|Лончар Стьепан
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Бруно Массимо
|3
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|3
|0
|Сич Алексей
|3
|0
|Nayel Mehssatou
|3
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Billel Messaoudi
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Регали Мартин
|1
|0
|Энен Давид
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Кортрейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
1
16
Антверпен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Кортрейк
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
8
17
Волевые поражения
20
12
Антверпен
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
52% (17)
24% (8)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Кортрейк
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
18
19
Волевые поражения
21
28
Голы по времени матча
Забито
33
23
19 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
7
21%
1
4%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
10
30%
6
26%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
5
15%
6
26%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Пропущено
14
30
10 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
3
21%
5
17%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
5
36%
6
20%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
2
14%
6
20%
61-75
1
7%
4
13%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
4
19%
1
7%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Пропущено
16
25
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
4
25%
1
4%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
6
38%
6
24%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
2
13%
8
32%
76-90
Забито
54
37
28 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
11
20%
2
5%
1-15
5
9%
5
14%
16-30
12
22%
8
22%
31-45
5
9%
6
16%
46-60
7
13%
9
24%
61-75
14
26%
7
19%
76-90
Пропущено
30
55
21 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 25
7
23%
6
11%
1-15
3
10%
5
9%
16-30
11
37%
12
22%
31-45
2
7%
9
16%
46-60
4
13%
11
20%
61-75
3
10%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Антверпен 0:2 Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2
Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2
Кортрейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1
Кортрейк - Шарлеруа 0:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Стандард - Кортрейк 0:2 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Остенде 2:2 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Гент - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Кортрейк 2:3 Кортрейк - Westhoek 1:2 Кортрейк - Генк 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:3 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Кортрейк - Гент 0:4
Результаты матчей
Антверпен
Кортрейк
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
0
7 раз 21%
1
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
97
116
412
611
115
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
88
512
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2310
1914
924
825
330
429
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|23
|5
|5
|76 - 35
|74
|2.
|2:1
|33
|22
|6
|5
|66 - 39
|72
|3.
|33
|21
|6
|6
|58 - 26
|69
|4.
|33
|16
|8
|9
|63 - 36
|56
|5.
|33
|15
|11
|7
|54 - 36
|56
|6.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|7.
|33
|14
|8
|11
|60 - 52
|50
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|33
|12
|11
|10
|47 - 44
|47
|10.
|33
|13
|7
|13
|47 - 43
|46
|11.
|33
|12
|9
|12
|53 - 46
|45
|12.
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|13.
|32
|9
|7
|16
|41 - 62
|34
|14.
|33
|8
|7
|18
|35 - 57
|31
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|33
|6
|6
|21
|35 - 75
|24
|18.
|1:2
|33
|5
|4
|24
|27 - 67
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|1
|2
|44 - 15
|43
|2.
|17
|13
|2
|2
|36 - 11
|41
|3.
|2:1
|17
|13
|2
|2
|33 - 16
|41
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|17
|7
|6
|4
|29 - 27
|27
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 18
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|1:2
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|2:1
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|17
|7
|4
|6
|36 - 22
|25
|5.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|6.
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|17
|4
|2
|11
|21 - 32
|14
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|1:2
|17
|4
|1
|12
|20 - 39
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9