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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Волеренга
0:0
Первый тайм: 12'
Сарпсборг-08
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Сарпсборг-08
2.03
4.10
3.65
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
15
Хольм
Один
Тьяго
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Бьёрдаль
Хенрик
24
Странд
Петтер
9
Борвен
Торгейр
10
Офкир
Мохамед
21
Кристиансен
Андерс
II
20
Peter
Reinhardsen
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Тибблинг
Симон
15
Сколевик
Стеффен
Волеренга
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Волеренга
Сарпсборг-08

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
4:1
Т
3:3
Т
0:1
Т
2:1
Т
4:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:0
Т
1:1
ТМК
4:0
Т
0:0
Т
3:0
К
0:3
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:2
ТМК
2:0
Т
3:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
5:3
Т
3:3

Голы

Всего голов

29
10

Голов в среднем за матч

2.23
0.77

Среднее время на гол

40
117

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.46

Среднее время на гол

53
61

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.96
1.12

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 1 1
Бьёрдаль Хенрик 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 0 1
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Волеренга
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Волеренга
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1
Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3

Результаты матчей

Волеренга
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Волеренга
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Хам-Кам
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Бранн
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Хёугесунн
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Стабек
 2 0 1 1 0 - 4 1
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Волеренга
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сарпсборг-08
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Волеренга
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сарпсборг-08
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Бранн Финне Бор 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 1
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Сарпсборг-08
2.03
4.10
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 онлайн

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