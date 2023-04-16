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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Волеренга
0:2
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
22' Желтая карточка
Офкир Мохамед
38' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
0:1
60' Гол
Упсет Кристиан
65' Желтая карточка
Жута Леонард
0:2
81' Гол
Упсет Кристиан
90'+6

Ход матча

22'
Офкир Мохамед
 
38'
 
Сколевик Стеффен
58'
 
Упсет Кристиан
Сколевик Стеффен
58'
 
Вишне Эйрик
Peter Reinhardsen
60'
0:1
Упсет Кристиан
62'
Ятта Сиди
Борвен Торгейр
 
62'
Jacob Eng
Офкир Мохамед
 
65'
Жута Леонард
 
65'
 
Martin Hoeyland
Тибблинг Симон
68'
Риснаес Магнус
Хольм Один Тьяго
 
78'
Юклеред Симен
Жута Леонард
 
81'
0:2
Упсет Кристиан
(Лундквист Рамон-Паскаль)
83'
 
Сандер Кристиансен
Christopher Bonsu Baah

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
21
Шёнг
Магнус
23
Хеггхейм
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
4
Страндберг
Стефан
6
Хеденстад
Вегар
15
Хольм
Один
Тьяго
8
Бьёрдаль
Хенрик
5
Жута
Леонард
24
Странд
Петтер
9
Борвен
Торгейр
10
Офкир
Мохамед
21
Кристиансен
Андерс
II
20
Peter
Reinhardsen
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Тибблинг
Симон
15
Сколевик
Стеффен
Волеренга
3-4-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Волеренга
Сарпсборг-08

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
4:1
Т
3:3
Т
0:1
Т
2:1
Т
4:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:0
Т
1:1
ТМК
4:0
Т
0:0
Т
3:0
К
0:3
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:2
ТМК
2:0
Т
3:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
5:3
Т
3:3

Голы

Всего голов

29
10

Голов в среднем за матч

2.23
0.77

Среднее время на гол

40
117

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.69
1.46

Среднее время на гол

53
61

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.96
1.12

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

45
80

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 1 0.5
Бьёрдаль Хенрик 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 2 1
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 2 0
Офкир Мохамед 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 0 1
Сколевик Стеффен 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Волеренга
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Волеренга
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Волеренга
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сарпсборг-08
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1
Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3

Результаты матчей

Волеренга
Сарпсборг-08

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Бранн
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хам-Кам
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Сарпсборг-08
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Волеренга
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Хёугесунн
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Стабек
 2 0 1 1 0 - 4 1
15.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лиллестрём
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Стрёмсгодсет
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Бранн Финне Бор 2
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Хам-Кам Удаль Хенрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Волеренга Жута Леонард 2
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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