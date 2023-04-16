Тур: 33. Стадион: Stade Joseph Marien.
0:0
Первый тайм: 12'
Ход матча
2'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
10
Теума
Тедди
30
Диш
Гийом
99
Мбоу
Мамаду
70
Noah
Solheid
20
Ба
Абу
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
85 Дони АрноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
-
70 Noah SolheidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2.5
2.2
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
1.5
Среднее время на гол
225
60
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
47
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|10
|0.31
|Саймон Адингра
|9
|0.28
|Теума Тедди
|9 (6)
|0.28
|Бонифасе Виктор
|7
|0.22
|Нильссон Хокан
|5
|0.16
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0.13
|Ниукоп Барт
|3
|0.09
|Лапуссен Лоик
|3
|0.09
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.09
|Амани Жан
|2
|0.06
|Вертессен Йорбе
|2
|0.06
|Сайкс Росс
|2
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.06
|Линен Сенне
|1
|0.03
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.03
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.03
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|9 (4)
|0.28
|Вагнер да Силва
|4 (1)
|0.13
|Бернье Антуан
|3
|0.09
|Поати Морган
|3
|0.09
|Лепуан Кристоф
|2
|0.06
|Сиссоко Самбу
|1
|0.03
|Мбоу Мамаду
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Мвуэ Стив
|1
|0.03
|Кахбах Матье
|0
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
|Denys Bunchukov
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|0
|Бёрджесс Кристиан
|10
|0
|Ниукоп Барт
|9
|0
|Амани Жан
|7
|1
|Теума Тедди
|7
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Нильссон Хокан
|4
|0
|Морис Антони
|3
|0
|Лапуссен Лоик
|3
|0
|Кандусс Исмаэль
|3
|0
|Франсуа Гийом
|1
|1
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|8
|1
|Силла Абдулайе
|7
|1
|Мбоу Мамаду
|5
|1
|Тшибуабуа Марвен
|3
|2
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|4
|1
|Сами Лахссаини
|5
|0
|Кахбах Матье
|5
|0
|Самбу Марсони
|5
|0
|Опаре Даниэль
|3
|1
|Лепуан Кристоф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Тремуле Сандро
|4
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Поати Морган
|2
|0
|Ба Абу
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Jean-Sebastien Legros
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Мартин Тимоти
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Серен Юнайтед
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
6
10
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
6
11
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Серен Юнайтед
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
23
Волевые поражения
29
5
Унион Сент-Жиллуаз
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Серен Юнайтед
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Сухие победы
7
11
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
28
Волевые поражения
35
16
Голы по времени матча
Забито
31
20
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
7
23%
5
25%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
3
10%
5
25%
31-45
7
23%
4
20%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
9
29%
29%
2
10%
76-90
Пропущено
15
36
8 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
4
27%
6
17%
1-15
3
20%
10
28%
16-30
1
7%
6
17%
31-45
1
7%
5
14%
46-60
2
13%
4
11%
61-75
4
27%
5
14%
76-90
Забито
35
8
15 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 25
5
14%
1
13%
1-15
5
14%
1
13%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
2
6%
1
13%
46-60
8
23%
2
25%
61-75
10
29%
2
25%
76-90
Пропущено
21
27
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
2
10%
7
26%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
5
24%
7
26%
76-90
Забито
66
28
26 В 1-м тайме 15
40 Во 2-м тайме 13
20 Забивали первыми 9
0 Не забивали 14
12
18%
6
21%
1-15
6
9%
3
11%
16-30
8
12%
6
21%
31-45
9
14%
5
18%
46-60
12
18%
4
14%
61-75
19
29%
4
14%
76-90
Пропущено
36
63
18 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 23
24 Не пропускали 31
5
14%
7
11%
1-15
8
22%
14
22%
16-30
5
14%
10
16%
31-45
3
8%
12
19%
46-60
6
17%
8
13%
61-75
9
25%
12
19%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед
Точный счет
2:1
6 раз 38%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
10 раз 63%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 47%
1
9 раз 28%
3
5 раз 16%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
106
610
511
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
311
Больше Меньше
1715
2210
725
725
230
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|23
|5
|5
|76 - 35
|74
|2.
|0:0
|33
|21
|7
|5
|64 - 38
|70
|3.
|0:0
|33
|20
|7
|6
|57 - 26
|67
|4.
|33
|16
|8
|9
|63 - 36
|56
|5.
|33
|15
|11
|7
|54 - 36
|56
|6.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|7.
|33
|14
|8
|11
|60 - 52
|50
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|33
|12
|11
|10
|47 - 44
|47
|10.
|33
|13
|7
|13
|47 - 43
|46
|11.
|33
|12
|9
|12
|53 - 46
|45
|12.
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|13.
|32
|9
|7
|16
|41 - 62
|34
|14.
|0:0
|33
|8
|8
|17
|35 - 56
|32
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|33
|6
|6
|21
|35 - 75
|24
|18.
|0:0
|33
|5
|5
|23
|26 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|1
|2
|44 - 15
|43
|2.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|35 - 11
|39
|3.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|31 - 15
|39
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|17
|7
|6
|4
|29 - 27
|27
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 18
|22
|14.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|17
|7
|4
|6
|36 - 22
|25
|5.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|6.
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|0:0
|17
|4
|3
|10
|21 - 31
|15
|14.
|0:0
|17
|4
|2
|11
|19 - 37
|14
|15.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10