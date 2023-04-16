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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
1:0
17' Гол
Саймон Адингра
24' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
2:0
34' Гол
Вертессен Йорбе
2:1
47' Гол
Муандилмаджи Мариус
65' Желтая карточка
Франсуа Гийом
90'+7
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
19
Франсуа
Гийом
10
Теума
Тедди
23
Пуэртас
Кэмерон
6
Эль
Аззоузи
Уссама
11
Саймон
Адингра
18
Вертессен
Йорбе
29
Нильссон
Хокан
30
Диш
Гийом
99
Мбоу
Мамаду
4
Тшибуабуа
Марвен
70
Noah
Solheid
27
Сиссоко
Самбу
8
Gerald
Kilota
5
Мвуэ
Стив
15
Сами
Лахссаини
20
Ба
Абу
6
Кахбах
Матье
10
Муандилмаджи
Мариус
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Серен Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
0:4
ПДА
4:2
ПДБ
2:0
ПДБ
0:2
ПДБ
1:0
ПДБ
3:2
ВД
1:2
ВД
0:3

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
2.2

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1.5

Среднее время на гол

225
60

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
47

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 10 0.3
Ванзейр Данте 10 0.3
Теума Тедди 9 (6) 0.27
Бонифасе Виктор 7 0.21
Нильссон Хокан 5 0.15
Пуэртас Кэмерон 4 0.12
Ниукоп Барт 3 0.09
Лапуссен Лоик 3 0.09
Вертессен Йорбе 3 0.09
Бёрджесс Кристиан 3 0.09
Амани Жан 2 0.06
Сайкс Росс 2 0.06
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.06
Линен Сенне 1 0.03
Ван дер Хейден Сибе 1 0.03
Кандусс Исмаэль 1 0.03
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 10 (4) 0.3
Вагнер да Силва 4 (1) 0.12
Бернье Антуан 3 0.09
Поати Морган 3 0.09
Лепуан Кристоф 2 0.06
Сиссоко Самбу 1 0.03
Мбоу Мамаду 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Мвуэ Стив 1 0.03
Кахбах Матье 0 0
Тшибуабуа Марвен 0 0
Самбу Марсони 0 0
Denys Bunchukov 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 11 0
Бёрджесс Кристиан 10 0
Ниукоп Барт 9 0
Амани Жан 7 1
Теума Тедди 7 0
Линен Сенне 5 0
Нильссон Хокан 4 0
Франсуа Гийом 2 1
Морис Антони 3 0
Лапуссен Лоик 3 0
Кандусс Исмаэль 3 0
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Ванзейр Данте 1 0
Матида Коки 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Виктор Боне 1 0
Зиани Илис 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 9 1
Силла Абдулайе 7 1
Мбоу Мамаду 5 1
Тшибуабуа Марвен 3 2
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 4 1
Сами Лахссаини 5 0
Кахбах Матье 5 0
Самбу Марсони 5 0
Опаре Даниэль 3 1
Лепуан Кристоф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Тремуле Сандро 4 0
Мвуэ Стив 1 1
Поати Морган 2 0
Ба Абу 2 0
Абанда Леруа 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Jean-Sebastien Legros 1 0
Бернье Антуан 1 0
Мартин Тимоти 1 0
Гийом Валентин 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Серен Юнайтед
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

6
12
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Серен Юнайтед
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
23

Волевые поражения

29
5
Унион Сент-Жиллуаз
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Серен Юнайтед
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
21% (7)
30% (10)

Сухие победы

7
11

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
28

Волевые поражения

35
17

Голы по времени матча

Забито

33
21
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
7
21%
5
24%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
4
12%
5
24%
31-45
7
21%
5
24%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
9
27%
2
10%
76-90

Пропущено

16
38
8 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
4
25%
6
16%
1-15
3
19%
11
29%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
2
13%
4
11%
61-75
4
25%
5
13%
76-90

Забито

35
8
15 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 26
5
14%
1
13%
1-15
5
14%
1
13%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
2
6%
1
13%
46-60
8
23%
2
25%
61-75
10
29%
2
25%
76-90

Пропущено

21
27
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
1
5%
1
4%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
2
10%
7
26%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
5
24%
7
26%
76-90

Забито

68
29
28 В 1-м тайме 15
40 Во 2-м тайме 14
21 Забивали первыми 9
0 Не забивали 14
12
18%
6
21%
1-15
7
10%
3
10%
16-30
9
13%
6
21%
31-45
9
13%
6
21%
46-60
12
18%
4
14%
61-75
19
28%
4
14%
76-90

Пропущено

37
65
18 В 1-м тайме 33
19 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 24
25 Не пропускали 32
5
14%
7
11%
1-15
8
22%
15
23%
16-30
5
14%
11
17%
31-45
4
11%
12
18%
46-60
6
16%
8
12%
61-75
9
24%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед

Точный счет

2:1
7 раз 41%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
11 раз 65%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
16 раз 48%
1
9 раз 27%
3
5 раз 15%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
1
15
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
5
10
6
1.5
6
11
5
11
2.5
2
15
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
1
0.5
Больше Меньше
18
15
23
10
1.5
7
26
7
26
2.5
2
31
2
31
3.5
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 33 23 5 5 76 - 35 74
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 33 22 6 5 66 - 39 72
3.
Антверпен
 33 21 6 6 58 - 26 69
4.
Гент
 33 16 8 9 63 - 36 56
5.
Брюгге
 33 15 11 7 54 - 36 56
6.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
7.
Вестерло
 33 14 8 11 60 - 52 50
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Серкль Брюгге
 33 12 11 10 47 - 44 47
10.
Андерлехт
 33 13 7 13 47 - 43 46
11.
АХ Лёвен
 33 12 9 12 53 - 46 45
12.
Сент-Трейден
 33 11 9 13 37 - 39 42
13.
Мехелен
 32 9 7 16 41 - 62 34
14.
Кортрейк
 33 8 7 18 35 - 57 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 33 6 6 21 35 - 75 24
18.
Серен Юнайтед
 33 5 4 24 27 - 67 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 17 13 2 2 36 - 11 41
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 13 2 2 33 - 16 41
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Гент
 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 17 4 2 11 21 - 32 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 17 4 1 12 20 - 39 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 17 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
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Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Весь список
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