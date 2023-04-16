Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
1:1
Второй тайм: 51'
Ход матча
19'
22'
0:1
41'
1:1
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
14
Чичарито
33
Лонг
Аарон
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Preston Judd
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
2.38
2.11
Среднее время на гол
37
42
Всего голов
27
10
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
2.71
1.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
33
52
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леердам Келвин
|1
|0.14
|Бойд Тайлер
|1
|0.14
|Йовелич Деян
|1
|0.14
|Нил Джален
|1
|0.14
|Бругман Гастон
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|6 (1)
|0.86
|Вела Карлос
|2 (1)
|0.29
|Тильман Тимоти
|2
|0.29
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.14
|Опоку Квадво
|1
|0.14
|Бюк Стипе
|1
|0.14
|Паленсия Серги
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|2
|1
|Дельгадо Марко
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Пуч Рикард
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Бойд Тайлер
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Нил Джален
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Келлин
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Санчес Илье
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
12
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
12
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
12
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|20 - 9
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|10 - 9
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|5.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|10.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|14.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|17.
|8
|1
|6
|1
|10 - 9
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|20.
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|21.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|22.
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|23.
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|24.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|25.
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|26.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|27.
|1:1
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
|28.
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|29.
|8
|0
|3
|5
|2 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|11.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|12.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|15.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|16.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|17.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|19.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|20.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|28.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|22.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|27.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|4
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4