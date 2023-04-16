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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Второй тайм: 51'
Лос-Анджелес
0'
19' Желтая карточка
Акоста Келлин
0:1
22' Гол
Вела Карлос
1:1
41' Гол
Бойд Тайлер

Ход матча

19'
 
Акоста Келлин
22'
0:1
Вела Карлос
41'
Бойд Тайлер
(Бругман Гастон)
1:1
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Лос-Анджелес
6.90
3.76
2.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Клинсманн
Джонатан
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
24
Нил
Джален
44
Эдвардс
Рахим
5
Бругман
Гастон
11
Бойд
Тайлер
8
Дельгадо
Марко
6
Пуч
Рикард
20
Родригес
Мемо
14
Чичарито
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
99
Буанга
Денис
Лос-Анджелес Гэлакси
4-1-4-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
3:2
М
3:2
ОК
3:1
М
2:1
М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

2.38
2.11

Среднее время на гол

37
42

Всего голов

27
10

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

2.71
1.71

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

33
52

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леердам Келвин 1 0.14
Бойд Тайлер 1 0.14
Йовелич Деян 1 0.14
Нил Джален 1 0.14
Бругман Гастон 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 6 (1) 0.86
Вела Карлос 2 (1) 0.29
Тильман Тимоти 2 0.29
Кьеллини Джорджо 1 0.14
Опоку Квадво 1 0.14
Бюк Стипе 1 0.14
Паленсия Серги 0 0
Сифуэнтес Хосе 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Пуч Рикард 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Бругман Гастон 1 0
Бойд Тайлер 1 0
Родригес Мемо 1 0
Calegari 1 0
Нил Джален 1 0
Preston Judd 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Келлин 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Лонг Аарон 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Санчес Илье 1 0
Буанга Денис 1 0
Тильман Тимоти 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
12
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
12
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 20 - 9 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
Цинциннати
 8 5 2 1 10 - 9 17
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
5.
Лос-Анджелес
 1:1 7 4 3 0 13 - 4 15
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Коламбус Кру
 8 4 2 2 18 - 9 14
8.
Даллас
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 4 2 2 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 8 3 3 2 9 - 9 12
11.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Орландо Сити
 7 3 2 2 7 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
15.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
16.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
17.
Торонто
 8 1 6 1 10 - 9 9
18.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
19.
Филадельфия Юнион
 8 2 2 4 10 - 11 8
20.
Портленд Тимберс
 8 2 2 4 10 - 13 8
21.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 12 8
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 1 5 2 6 - 7 8
23.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
24.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
25.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
26.
Шарлотт
 8 1 3 4 9 - 16 6
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 7 0 4 3 4 - 10 4
28.
Клёб де Фут Монреаль
 7 1 0 6 3 - 17 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 8 0 3 5 2 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
7.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
8.
Нью-Йорк Сити
 4 3 1 0 7 - 4 10
9.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
10.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
11.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
12.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
13.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
14.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
18.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
20.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
28.
Шарлотт
 4 0 2 2 3 - 7 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
7.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
8.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
9.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Лос-Анджелес
 1:1 3 0 3 0 1 - 1 3
17.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 5 0 2 3 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 4 0 1 3 4 - 10 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Бругман Гастон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бойд Тайлер бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Лос-Анджелес
6.90
3.76
2.50
Все Коэффициенты
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