Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
2:3
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаАкоста Келлин
0:1
22' ГолВела Карлос
1:1
41' ГолБойд Тайлер
60' Желтая карточкаПаласиос Диего
63' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
1:2
68' ПенальтиВела Карлос
1:3
70' ГолХоллингсхед Райан
73' Желтая карточкаJulian Aude
2:3
84' ГолДельгадо Марко
90' Желтая карточкаПуч Рикард
90' Желтая карточкаПаленсия Серги
90' Желтая карточкаЙовелич Деян
90'+9
Ход матча
19'
22'
0:1
41'
1:1
60'
63'
68'
1:2
70'
1:3
71'
73'
84'
2:3
90'
90'
90'
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
14
Чичарито
33
Лонг
Аарон
10
Вела
Карлос
22
Опоку
Квадво
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Preston Judd
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
2.38
2.11
Среднее время на гол
37
42
Всего голов
27
10
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
2.71
1.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
33
52
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леердам Келвин
|1
|0.14
|Бойд Тайлер
|1
|0.14
|Дельгадо Марко
|1
|0.14
|Йовелич Деян
|1
|0.14
|Нил Джален
|1
|0.14
|Чичарито
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|6 (1)
|0.86
|Вела Карлос
|3 (2)
|0.43
|Тильман Тимоти
|2
|0.29
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.14
|Холлингсхед Райан
|1
|0.14
|Опоку Квадво
|1
|0.14
|Бюк Стипе
|1
|0.14
|Паленсия Серги
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|2
|1
|Пуч Рикард
|3
|0
|Дельгадо Марко
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Бойд Тайлер
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Нил Джален
|1
|0
|Julian Aude
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Келлин
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Санчес Илье
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
12
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лос-Анджелес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
12
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
60%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
52
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|4
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4