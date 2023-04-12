1:0
Второй тайм: 46'
0'
12' Желтая карточкаМохаммади Милад
1:0
27' ГолВальбуэна Матьё
45' Желтая карточкаФортунис Костас
Ход матча
12'
27'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
21
Биэл
Пеп
33
Ин-Бом
Хван
12
Рота
Лазарос
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аниго Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Ajdi Dajko
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Олимпиакос
АЕК
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.7%
30%
13.3%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
46 матчей
54.3%
19.6%
26.1%
25 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
37%
43.5%
19.5%
17 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.3%
37%
21.7%
19 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.96
1.57
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
32
13
Голов в среднем за матч
1.39
0.57
Среднее время на гол
64
159
Всего голов
77
49
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
25
Больше 54%
Меньше 46%
21
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марсело Виера
|3
|0.5
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0.33
|Биэл Пеп
|1
|0.17
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.17
|Родригес Гарри
|1
|0.17
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.17
|М'Вила Янн
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Самассеку Диади
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|4 (1)
|0.57
|Манталос Петрос
|4 (1)
|0.57
|Махаирас Теодосиос
|2
|0.29
|Пинеда Орбелин
|1
|0.14
|Michail Kosidis
|1
|0.14
|Georgios Moustakopoulos
|1
|0.14
|Радоня Ведад
|1
|0.14
|Ван Веерт Том
|1 (1)
|0.14
|Цубер Стивен
|0
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касами Пайтим
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|1
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Врусаи Мариус
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|2
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Галанопулос Костас
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
10
Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АЕК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
10
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3
АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0
АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4
Результаты матчей
Олимпиакос
АЕК
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
31
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
42
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|ПАОК
|Брэндон Льямас
|5
|Пансерраикос
|Andreas Katsantonis
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|АЕК
|Манталос Петрос
|4
|Олимпиакос
|Марсело Виера
|3
|ПАОК
|Дуглас Гомес
|3
|Аполлон Паралимни
|Giannis Koutzavasilis
|3
|Кифисия
|Mateus Barbosa
|1 1
|Ламия
|Манусос Йоргос
|2
|ПАОК
|Оливейра Нелсон
|2