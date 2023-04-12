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Греция: Кубок
2022-2023

Олимпиакос
1:0
Второй тайм: 46'
АЕК
0'
12' Желтая карточка
Мохаммади Милад
1:0
27' Гол
Вальбуэна Матьё
45' Желтая карточка
Фортунис Костас
91
Пасхалакис
Александрос
14
Андруцос
Танасис
66
Сиссе
Пап
Абу
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
21
Биэл
Пеп
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
7
Фортунис
Костас
94
Бакамбу
Седрик
28
Вальбуэна
Матьё
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
25
Галанопулос
Костас
22
Фернандес
Пауло
20
Манталос
Петрос
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
Олимпиакос
АЕК

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.7%
30%
13.3%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

46 матчей

54.3%
19.6%
26.1%
25 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

37%
43.5%
19.5%
17 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.3%
37%
21.7%
19 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:3
К
3:0
С
0:0
С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.96
1.57

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.39
0.57

Среднее время на гол

64
159

Всего голов

77
49

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
25
Больше 54%
Меньше 46%
21
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсело Виера 3 0.5
Эль-Араби Юссеф 2 0.33
Биэл Пеп 1 0.17
Вальбуэна Матьё 1 0.17
Родригес Гарри 1 0.17
Сиссе Пап Абу 1 0.17
М'Вила Янн 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Самассеку Диади 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 4 (1) 0.57
Манталос Петрос 4 (1) 0.57
Махаирас Теодосиос 2 0.29
Пинеда Орбелин 1 0.14
Michail Kosidis 1 0.14
Georgios Moustakopoulos 1 0.14
Радоня Ведад 1 0.14
Ван Веерт Том 1 (1) 0.14
Цубер Стивен 0 0
Сидибе Джибриль 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Рота Лазарос 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касами Пайтим 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 1
Вальбуэна Матьё 1 0
Фортунис Костас 1 0
Марсело Родиней 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Биэл Пеп 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 2 0
Араужо Серхио 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Галанопулос Костас 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
10
Олимпиакос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АЕК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3
АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0
АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4

Результаты матчей

Олимпиакос
АЕК

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
3
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
4
2
1
4
3.5
1/8 финала
4 Аполлон Паралимни
3 Айос-Николаос
3 Ламия
2 Каллитея
0 Каламата
4 ПАОК
5 Панатинаикос
0 Волос
0 Кифисия
5 АЕК
4 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
6 Олимпиакос
3 Атромитос
1 Левадиакос
3 Арис Салоники
1/4 финала
3 Аполлон Паралимни
6 Ламия
3 ПАОК
1 Панатинаикос
6 АЕК
1 Пансерраикос
2 Олимпиакос
0 Арис Салоники
1/2 финала
1 Ламия
5 ПАОК
3 АЕК
0 Олимпиакос
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПАОК Брэндон Льямас 5
Пансерраикос Andreas Katsantonis 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
АЕК Манталос Петрос 4
Олимпиакос Марсело Виера 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАОК Дуглас Гомес 3
Аполлон Паралимни Giannis Koutzavasilis 3
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Ламия Манусос Йоргос 2
ПАОК Оливейра Нелсон 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
АЕК
3.95
4.50
8.90
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