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Греция: Кубок
2022-2023

Олимпиакос
2:1
Конец матча
АЕК
0'
12' Желтая карточка
Мохаммади Милад
1:0
27' Гол
Вальбуэна Матьё
45' Желтая карточка
Фортунис Костас
1:1
52' Гол в свои ворота
Ба Уссейну
2:1
57' Гол
Ин-Бом Хван
59' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
61' Желтая карточка
Вальбуэна Матьё
64' Желтая карточка
Галанопулос Костас
85' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
87' Желтая карточка
Пасхалакис Александрос
88' Желтая карточка
Рябчук Олег
90' Желтая карточка
Хаджсафи Эсхан
90' Желтая карточка
Гачинович Мийат
90' Желтая карточка
Ба Уссейну
90'+7
91
Пасхалакис
Александрос
14
Андруцос
Танасис
66
Сиссе
Пап
Абу
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
21
Биэл
Пеп
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
7
Фортунис
Костас
94
Бакамбу
Седрик
28
Вальбуэна
Матьё
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
25
Галанопулос
Костас
22
Фернандес
Пауло
20
Манталос
Петрос
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
Олимпиакос
АЕК

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.7%
30%
13.3%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.3%
23.3%
13.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

46 матчей

54.3%
19.6%
26.1%
25 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

37%
43.5%
19.5%
17 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.3%
37%
21.7%
19 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:3
К
3:0
С
0:0
С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.96
1.57

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.39
0.57

Среднее время на гол

64
159

Всего голов

77
49

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 76%
Меньше 24%
11
25
Больше 54%
Меньше 46%
21
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марсело Виера 3 0.5
Эль-Араби Юссеф 2 0.33
Биэл Пеп 1 0.17
Вальбуэна Матьё 1 0.17
Родригес Гарри 1 0.17
Сиссе Пап Абу 1 0.17
Ин-Бом Хван 1 0.17
М'Вила Янн 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Фортунис Костас 0 0
Самассеку Диади 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 4 (1) 0.57
Манталос Петрос 4 (1) 0.57
Махаирас Теодосиос 2 0.29
Пинеда Орбелин 1 0.14
Michail Kosidis 1 0.14
Georgios Moustakopoulos 1 0.14
Радоня Ведад 1 0.14
Ван Веерт Том 1 (1) 0.14
Цубер Стивен 0 0
Сидибе Джибриль 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Рота Лазарос 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 2 0
Касами Пайтим 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Фортунис Костас 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Марсело Родиней 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Биэл Пеп 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 2 0
Галанопулос Костас 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Араужо Серхио 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Мохаммади Милад 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АЕК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
10
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3
АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0
АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4

Результаты матчей

Олимпиакос
АЕК

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
3
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
6
1
1
5
2.5
4
3
1
5
3.5
1/8 финала
4 Аполлон Паралимни
3 Айос-Николаос
3 Ламия
2 Каллитея
0 Каламата
4 ПАОК
5 Панатинаикос
0 Волос
0 Кифисия
5 АЕК
4 Пансерраикос
0 Аполлон Понту
6 Олимпиакос
3 Атромитос
1 Левадиакос
3 Арис Салоники
1/4 финала
3 Аполлон Паралимни
6 Ламия
3 ПАОК
1 Панатинаикос
6 АЕК
1 Пансерраикос
2 Олимпиакос
0 Арис Салоники
1/2 финала
1 Ламия
5 ПАОК
4 АЕК
2 Олимпиакос
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПАОК Брэндон Льямас 5
Пансерраикос Andreas Katsantonis 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
АЕК Манталос Петрос 4
Олимпиакос Марсело Виера 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАОК Дуглас Гомес 3
Аполлон Паралимни Giannis Koutzavasilis 3
Кифисия Mateus Barbosa 1 1
Олимпиакос Вальбуэна Матьё 2
Ламия Манусос Йоргос 2
Весь список
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