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  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Вииторул Констанца
2:0
Второй тайм: 49'
Сепси
0'
1:0
28' Гол
Грамени Константин
2:0
47' Гол
Adrian Mazilu

Ход матча

28'
Грамени Константин
1:0
46'
Сырбу Дан
Неделку Драгош
 
47'
Adrian Mazilu
(Балута Тудор)
2:0

Владение мячом

12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
27
Борза
Себастьян
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
26
Adrian
Mazilu
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
33
Rajmund
Niczuly
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
77
Аганович
Аднан
5
Родригес
Хонатан
II
67
Папа
Энрико
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
99
Рондон
Марио
Вииторул Констанца
Сепси

История личных встреч

Вииторул Констанца
Сепси

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.25
0.78

Среднее время на гол

40
115

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.59
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
85

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1
Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1
Сепси
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0
Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5
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