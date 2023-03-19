Тур: 1. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Ковач Иштван
2:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
28'
47'
2:0
Владение мячом
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
24 Denis Renta
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вииторул Констанца
Сепси
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2.25
0.78
Среднее время на гол
40
115
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.59
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
56
85
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1
Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1
Сепси
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0
Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5