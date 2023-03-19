Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Сепси

40' Ларие Йонуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Rajmund Niczuly взял и забрал мяч на выходе

40' Adrian Mazilu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Сепси

36' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

35' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Папа Энрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хорошую попытку сделал Adrian Mazilu . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Балута Тудор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Грамени Константин забивает ударом с левой ноги!

28' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Adrian Mazilu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Adrian Mazilu . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Rajmund Niczuly взял и забрал мяч на выходе

21' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Rajmund Niczuly взял и забрал мяч на выходе

19' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.

18' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Грамени Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Rajmund Niczuly взял и забрал мяч на выходе

13' Балута Тудор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

12' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Луи Мунтяну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Луи Мунтяну навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Rajmund Niczuly взял и забрал мяч на выходе

6' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Алибек Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля