Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

88' Ниняй Бранислав - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Rajmund Niczuly взял и забрал мяч на выходе

85' Хорошую попытку сделал Тудорие Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Сепси

83' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Rajmund Niczuly взял и забрал мяч на выходе

83' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Сепси

77' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

76' Marius Stefanescu пробил со штрафного прямо в стенку

75' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Mateus Criciuma

71' Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Тудорие Александру из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

66' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Rajmund Niczuly взял и забрал мяч на выходе

59' Marius Stefanescu сделал результативную передачу.

59' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Алибек Денис пробует нанести удар издали, но Rajmund Niczuly держит все под контролем

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

56' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Сырбу Дан получает желтую карточку за толчок соперника.

55' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Папа Энрико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Тудорие Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Борза Себастьян получил желтую карточку от судьи

52' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Г О О О О Л - Adrian Mazilu левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

46' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.