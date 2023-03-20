Тур: 1. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Andrei Moroita
0:0
Первый тайм: 39'
0'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
24
Vlad
Pop
11
Беншаиб
Амин
90
Русу
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ганя ДжорджеНападающий
-
-
20 Ionut Zanfir
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
-
11 Беншаиб АминНападающий
-
90 Русу БогданНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
История личных встреч
Университатя Крайова
Миовени
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.4
Среднее время на гол
63
64
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.13
Среднее время на гол
135
80
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.17
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
70
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1
Миовени
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3
Университатя Крайова - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1