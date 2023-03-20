Данни Энрикес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Миовени

31' Giovanni Piccolomo не смог попасть в створ ударом издали

30' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Constantin Albu выиграл воздушное противоборство у Русу Богдан

26' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Русу Богдан выиграл воздушное противоборство у Constantin Albu.

24' Удар от ворот произведет Миовени

23' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Асамоа Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

20' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновлен

17' Греаб Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ionut Burnea наказан за толчок Constantin Albu

16' Vladislav Blanuta нанес удар головой, но Alexandru Greab спокойно отбил мяч.

14' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Миовени

13' Игрок из команды Миовени делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Беншаиб Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Giovanni Piccolomo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Vladislav Blanuta на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Хорошую попытку сделал Giovanni Piccolomo . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Хорошую попытку сделал Кырнац Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Radu Negru создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Миовени начинает с центра поля