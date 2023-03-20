  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния: Superliga Relegation Group
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 39'
Миовени
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Миовени
1.90
3.05
6.10
Все Коэффициенты
50
Ion-Cristian
Gurau
3
Lorenzo
Paramatti
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
5
Jeremy
Huyghebaert
8
Constantin
Albu
77
Асамоа
Самуэль
2
Radu
Alexandru
Negru
7
Giovanni
Piccolomo
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
99
Vladislav
Blanuta
12
Греаб
Александру
2
Сно
Саквилл
27
Guilherme
Gomes
Garutti
15
Скарлатаче
Адриан
6
Ionut
Burnea
5
Mihai
Lixandru
23
Панаит
Андрей
24
Vlad
Pop
11
Беншаиб
Амин
90
Русу
Богдан
31
Кырнац
Николае
Университатя Крайова
Миовени

История личных встреч

Университатя Крайова
Миовени

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
0:2
ТМК
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ЛIГЛ
4:2
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:2
ДА
1:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.4

Среднее время на гол

63
64

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.13

Среднее время на гол

135
80

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.17
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
70

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1
Миовени
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3
Университатя Крайова - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1 Университатя Крайова - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Миовени - Ботошани 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1
  • Первый тайм
  • 39'
    Lorenzo Paramatti нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    39'
    Giovanni Piccolomo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 38'
    Данни Энрикес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 38'
    Русу Богдан из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    38'
    Giovanni Piccolomo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 38'
    Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 38'
    Скарлатаче Адриан ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Русу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Giovanni Piccolomo нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 34'
      Lorenzo Paramatti из команды Университатя Крайова своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Andre Duarte создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Миовени пытается что-то создать.
    • 31'
      Giovanni Piccolomo выиграл воздушное противоборство у Скарлатаче Адриан.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Миовени
    1.90
    3.05
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Университатя Крайова 0:0 Миовени онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Университатя Крайова
    Миовени
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     