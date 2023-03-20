Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Сно Саквилл из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Миовени

88' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Данни Энрикес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Миовени

86' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

85' Хорошую попытку сделал Бауса Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Бузьюк Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Кицу Аурелиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Lorenzo Paramatti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тактическая замена. Giovanni Piccolomo уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa

75' Valentin Cosereanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

72' Ionut Radescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хорошую попытку сделал Бузьюк Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Бузьюк Александру не смог попасть в створ ударом издали

69' Антал Ливиу из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

66' Г О О О О О Л - Constantin Albu из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Alexandru Greab прыгнул не в ту сторону.

65' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Оооо... вот это был удар! Radu Negru должен был забить с этой позиции.

62' Хорошую попытку сделал Radu Negru . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Миовени

59' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Миовени

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Кырнац Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Г О О О О Л - Constantin Albu забивает с правой ноги!

53' Radu Negru создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Жереми Хейгебарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.