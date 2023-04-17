Тур: 3.
2:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолДхайни Мухаммед-Али
54' Желтая карточкаСаид Мохаммед
65' Желтая карточкаHady Saleh Karim
77' Вторая желтая карточкаHady Saleh Karim
80' Желтая карточкаДхайни Мухаммед-Али
2:0
90' ГолFilip Bohman
90'+5
Ход матча
32'
54'
65'
77'
90'
2:0
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриПолузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Треллеборг
Эргрюте
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.13
Среднее время на гол
40
80
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.67
|Filip Bohman
|2
|0.67
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.33
|Дальквист Исак
|1
|0.33
|Люндберг Виктор
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Бркич Харис
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Filip Bohman
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|1
|1
|Дротт Джонатан
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Треллеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эргрюте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
2
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эргрюте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2
Треллеборг - Онсала 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1
Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3
Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Результаты матчей
Треллеборг
Эргрюте
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
5:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (2)
|Йёнчёпинг
|Сильверхолт Тейлор
|2
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 1
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 1
|Гефле
|Лундин Антон
|2
|Гефле
|Эдквист Адриан
|2