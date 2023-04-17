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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 3.
Треллеборг
2:0
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
32' Гол
Дхайни Мухаммед-Али
54' Желтая карточка
Саид Мохаммед
65' Желтая карточка
Hady Saleh Karim
77' Вторая желтая карточка
Hady Saleh Karim
80' Желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
2:0
90' Гол
Filip Bohman
90'+5
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
19
Карлссон
Тобиас
4
Андерссон
Маттиас
23
Бедварссон
Бедвар
20
Дхайни
Мухаммед-Али
26
Бркич
Харис
10
Саид
Мохаммед
14
Lukas
Minter
Wettergren
18
Оффия
Генри
17
Filip
Bohman
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
15
Дальквист
Исак
14
Полсон
Дэниел
18
Дротт
Джонатан
23
Hady
Saleh
Karim
9
Люндберг
Виктор
11
Noah
Christoffersson
Треллеборг
4-2-3-1
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Эргрюте

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
3:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
А
0:2
А
2:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Среднее время на гол

40
80

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.67
Filip Bohman 2 0.67
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.33
Дальквист Исак 1 0.33
Люндберг Виктор 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Бркич Харис 1 0
Оффия Генри 1 0
Filip Bohman 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 1 1
Дротт Джонатан 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Свенссон Уильям 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Треллеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эргрюте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эргрюте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2
Треллеборг - Онсала 1:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1
Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3
Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1

Результаты матчей

Треллеборг
Эргрюте

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

5:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
ГАИС
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Сундсвалль
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Гефле
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Йёнчёпинг
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Ландскруна
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Треллеборг
 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Браге
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Эстерсунд
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Эргрюте
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Хельсинборг
 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ГАИС
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Браге
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сирианска Эскильстуна
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эстерсунд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ландскруна
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 2 - 5 0
16.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Йёнчёпинг Сильверхолт Тейлор 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 1
Гефле Лундин Антон 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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