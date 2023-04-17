Тур: 28. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 3558 Главный судья: Рачковски Павел
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаDawid Drachal
47' Желтая карточкаЦепеля Бартломей
51' Желтая карточкаFabian Hiszpanski
52' Желтая карточкаДрыгас Камил
0:1
57' ГолЧука Виктор
70' Желтая карточкаВелковски Димитар
77' Желтая карточкаВальехо Алекс
82' Желтая карточкаЧука Виктор
90' Вторая желтая карточкаВальехо Алекс
1:1
90' ГолМатрас Матеуш
90'+6
Ход матча
10'
47'
52'
57'
0:1
77'
82'
90'
90'
1:1
18
Piotr
Wlazlo
16
Жира
Павел
10
Мак
Матеуш
20
Damian
Tront
14
Дрыгас
Камил
11
Обиета
Колдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Konrad Guca
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Damian TrontЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Обиета КолдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Сталь Мелец
Медзь
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
126
90
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.32
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.14
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.14
|Мак Матеуш
|2
|0.07
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.04
|Жира Павел
|1
|0.04
|Ратайчик Адам
|1
|0.04
|Цепеля Бартломей
|1
|0.04
|Гербовски Фридерик
|1
|0.04
|Саппинен Рауно
|1
|0.04
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.04
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Крук Камиль
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.25
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.18
|Чука Виктор
|5
|0.18
|Миюшкович Неманья
|2
|0.07
|Обиета Колдо
|2
|0.07
|Домингес Максим
|1
|0.04
|Кобачки Олаф
|1
|0.04
|Матушек Шимон
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1
|0.04
|Масурас Яннис
|1
|0.04
|Слива Мацей
|1
|0.04
|Santiago Naveda
|1
|0.04
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Флис Марцин
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Вальехо Алекс
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Fabian Hiszpanski
|5
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|2
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Максим
|9
|0
|Энрикес Анхело
|7
|1
|Миюшкович Неманья
|7
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Каролина Юрих
|4
|0
|Обиета Колдо
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Damian Tront
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Dawid Drachal
|2
|0
|Нивулис Анджей
|1
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Медзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
9
Сталь Мелец
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Медзь
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
13
13
Сталь Мелец
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Медзь
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
17
22
Голы по времени матча
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
15
24
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
13%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
7
47%
8
33%
76-90
Забито
16
17
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
4
25%
2
12%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
6
38%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
5
26%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Забито
29
29
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
17%
4
14%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
7
24%
7
24%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
4
14%
3
10%
76-90
Пропущено
35
43
11 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 24
5
14%
5
12%
1-15
2
6%
8
19%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
8
23%
6
14%
46-60
6
17%
7
16%
61-75
10
29%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0
Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2
Результаты матчей
Сталь Мелец
Медзь
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:2
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Медзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
410
68
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
199
1018
820
325
127
127
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|12 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9