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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 3558 Главный судья: Рачковски Павел
Сталь Мелец
1:1
Конец матча
Медзь
0'
10' Желтая карточка
Dawid Drachal
47' Желтая карточка
Цепеля Бартломей
51' Желтая карточка
Fabian Hiszpanski
52' Желтая карточка
Дрыгас Камил
0:1
57' Гол
Чука Виктор
70' Желтая карточка
Велковски Димитар
77' Желтая карточка
Вальехо Алекс
82' Желтая карточка
Чука Виктор
90' Вторая желтая карточка
Вальехо Алекс
1:1
90' Гол
Матрас Матеуш
90'+6
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
18
Piotr
Wlazlo
16
Жира
Павел
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
92
Цепеля
Бартломей
7
Доманьски
Мацей
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
20
Damian
Tront
27
Нивулис
Анджей
21
Масурас
Яннис
19
Велковски
Димитар
8
Чука
Виктор
14
Дрыгас
Камил
16
Dawid
Drachal
7
Энрикес
Анхело
11
Обиета
Колдо
Сталь Мелец
3-4-3
Медзь
5-2-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Медзь

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

126
90

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 9 0.32
Доманьски Мацей 4 (1) 0.14
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.14
Мак Матеуш 2 0.07
Матрас Матеуш 2 0.07
Касперкевич Аркадиуш 1 0.04
Жира Павел 1 0.04
Ратайчик Адам 1 0.04
Цепеля Бартломей 1 0.04
Гербовски Фридерик 1 0.04
Саппинен Рауно 1 0.04
Fabian Hiszpanski 1 0.04
Koki Hinokio 1 0.04
Флис Марцин 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Leandro VIII 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.25
Нарсинг Лусиано 5 0.18
Чука Виктор 5 0.18
Миюшкович Неманья 2 0.07
Обиета Колдо 2 0.07
Домингес Максим 1 0.04
Кобачки Олаф 1 0.04
Матушек Шимон 1 0.04
Дрыгас Камил 1 0.04
Масурас Яннис 1 0.04
Слива Мацей 1 0.04
Santiago Naveda 1 0.04
Матыня Хуберт 0 0
Велковски Димитар 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Флис Марцин 6 0
Матрас Матеуш 4 1
Вальехо Алекс 4 1
Касперкевич Аркадиуш 4 1
Fabian Hiszpanski 5 0
Крук Камиль 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Bartosz Mrozek 2 0
Цепеля Бартломей 2 0
Koki Hinokio 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Вольски Мацей 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Максим 9 0
Энрикес Анхело 7 1
Миюшкович Неманья 7 1
Гюлен Левент 8 0
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Дрыгас Камил 4 0
Каролина Юрих 4 0
Обиета Колдо 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Костка Михаэль 3 0
Матушек Шимон 2 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Велковски Димитар 2 0
Чука Виктор 2 0
Масурас Яннис 2 0
Damian Tront 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Dawid Drachal 2 0
Нивулис Анджей 1 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Медзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
9
Сталь Мелец
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Медзь
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

13
13
Сталь Мелец
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Медзь
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

17
22

Голы по времени матча

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

15
24
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
13%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
7
47%
8
33%
76-90

Забито

16
17
11 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
4
25%
2
12%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
6
38%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
2
11%
1-15
2
10%
5
26%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Забито

29
29
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
17%
4
14%
1-15
3
10%
6
21%
16-30
7
24%
7
24%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
4
14%
3
10%
76-90

Пропущено

35
43
11 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 24
5
14%
5
12%
1-15
2
6%
8
19%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
8
23%
6
14%
46-60
6
17%
7
16%
61-75
10
29%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0
Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2

Результаты матчей

Сталь Мелец
Медзь

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:2
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Медзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
19
9
10
18
1.5
8
20
3
25
2.5
1
27
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 28 20 5 3 54 - 19 65
2.
Легия
 28 16 9 3 46 - 31 57
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 27 48
4.
Погонь Щецин
 28 13 8 7 43 - 39 47
5.
Варта Познань
 28 11 8 9 33 - 26 41
6.
Пяст
 28 11 6 11 30 - 27 39
7.
Краковия
 28 10 8 10 34 - 28 38
8.
Видзев Лодзь
 28 10 8 10 32 - 33 38
9.
Висла Плоцк
 28 10 6 12 37 - 36 36
10.
Сталь Мелец
 28 9 8 11 31 - 33 35
11.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
12.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
13.
Ягеллония
 28 7 12 9 38 - 37 33
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 28 7 5 16 25 - 44 26
18.
Медзь
 28 4 9 15 28 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
9.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
10.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
11.
Варта Познань
 14 4 6 4 18 - 15 18
12.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
13.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
14.
Лехия Гданьск
 14 4 4 6 12 - 17 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Лех
 14 6 7 1 20 - 13 25
4.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
16.
Ягеллония
 14 0 10 4 13 - 18 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 12 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
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    • Желтая карточка
      51'
      Fabian Hiszpanski получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Bartlomiej Ciepiela получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Dawid Drachal уходит с поля. Olaf Kobacki выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      10'
      Dawid Drachal получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сталь Мелец 1:1 Медзь онлайн

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