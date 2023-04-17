Тур: 3.
0'
0:1
10' ГолЭдквист Адриан
1:1
13' ГолМоенза Малкольм
27' Желтая карточкаЛундин Антон
45' Желтая карточкаFlamur Dzelili
2:1
63' ГолСильверхолт Тейлор
66' Желтая карточкаAntonio Yakoub
69' Желтая карточкаЭдквист Адриан
90'+8
Ход матча
10'
0:1
13'
1:1
27'
45'
63'
2:1
66'
69'
10
Бук
Робин
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Базе МарванПолузащитник
-
30 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Йёнчёпинг
Гефле
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|2
|0.67
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0.67
|Моенза Малкольм
|1
|0.33
|Николич Марко
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лундин Антон
|1
|0.33
|Эдквист Адриан
|1
|0.33
|Antonio Yakoub
|1
|0.33
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|2
|0
|Маннс Йеспер
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундин Антон
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Аспгрен Кристоффер
|1
|0
|Лундин Оскар
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Antonio Yakoub
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Йёнчёпинг - Тролльхеттан 0:1
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3
Гефле
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3
Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4 Ханинге - Гефле 0:2 Гефле - Сильвия 6:0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Гефле
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (2)
|Йёнчёпинг
|Сильверхолт Тейлор
|2
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 1
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 1
|Гефле
|Лундин Антон
|2
|Гефле
|Эдквист Адриан
|2