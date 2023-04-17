  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 3.
Йёнчёпинг
2:1
Конец матча
Гефле
0'
0:1
10' Гол
Эдквист Адриан
1:1
13' Гол
Моенза Малкольм
27' Желтая карточка
Лундин Антон
45' Желтая карточка
Flamur Dzelili
2:1
63' Гол
Сильверхолт Тейлор
66' Желтая карточка
Antonio Yakoub
69' Желтая карточка
Эдквист Адриан
90'+8
1
Нильссон
Александр
4
Маннс
Йеспер
15
Arvid
Eriksson
3
Бернтссон
Александер
7
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
10
Бук
Робин
11
Flamur
Dzelili
9
Сильверхолт
Тейлор
13
Pashang
Abdulla
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
8
Лундин
Антон
6
Лундин
Оскар
44
Iu
Ranera
14
Sebastian
Friman
11
Энглунд
Лео
12
Эдквист
Адриан
Йёнчёпинг
4-2-3-1
Гефле
3-5-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Гефле

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
А
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 2 0.67
Сильверхолт Тейлор 2 0.67
Моенза Малкольм 1 0.33
Николич Марко 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лундин Антон 1 0.33
Эдквист Адриан 1 0.33
Antonio Yakoub 1 0.33
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 2 0
Маннс Йеспер 1 0
Николич Марко 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундин Антон 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Лундин Оскар 1 0
Nils Eriksson 1 0
Antonio Yakoub 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Йёнчёпинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Йёнчёпинг - Тролльхеттан 0:1
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3
Гефле
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3
Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4 Ханинге - Гефле 0:2 Гефле - Сильвия 6:0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Гефле

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
ГАИС
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Сундсвалль
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Гефле
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Йёнчёпинг
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Ландскруна
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Треллеборг
 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Браге
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Эстерсунд
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Эргрюте
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Хельсинборг
 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ГАИС
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Браге
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сирианска Эскильстуна
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эстерсунд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ландскруна
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 2 - 5 0
16.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Йёнчёпинг Сильверхолт Тейлор 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 1
Гефле Лундин Антон 2
Гефле Эдквист Адриан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Flamur Dzelili получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Йёнчёпинг 2:1 Гефле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     