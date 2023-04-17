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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 1983
Варберг БоИС
1:1
Конец матча
Сириус
0'
1:0
7' Гол
Альфонси Оливер
11' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
38' Желтая карточка
Eliton Junior
1:1
76' Гол
Роше Джейми
90' Желтая карточка
August Ljungberg
90'+4

Ход матча

7'
Альфонси Оливер
1:0
11'
 
Стенссон Даниэль
38'
Eliton Junior
 
60'
 
Алсанати Андре
Да Грака Кристофер
60'
 
Вельчерлинг-Перссон Якоб
Aron Bjarnason I
64'
Лушаку Исмет
Yassine El Ouatki
 
64'
Аль-Хамлави Ассад
Альфонси Оливер
 
76'
1:1
Роше Джейми
(Стенссон Даниэль)
81'
Oemuer Pektas
Сильверхолт Оливер
 
81'
Дальстрём Никлас
Карлссон Виктор
 
81'
 
Силисуфай Эди
Мэтьюз Ташрик
81'
 
August Ljungberg
Хейер Мелкер
87'
 
Эзкан Эмиль
Коструп Магнус
90'
Maxime Sainte
Eliton Junior
 
90'
 
August Ljungberg

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 288 Количество передач 513
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
3
Закриссон
Хампус
12
Vilmer
Roennberg
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
39
Yassine
El
Ouatki
5
Vinicius
Nogueira
21
Карлссон
Виктор
14
Альфонси
Оливер
11
Eliton
Junior
30
Тоннандер
Якоб
4
Да
Грака
Кристофер
2
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
14
Aron
Bjarnason
I
19
Хейер
Мелкер
8
Стенссон
Даниэль
7
Мэтьюз
Ташрик
28
Коструп
Магнус
Варберг БоИС
3-4-3
Сириус
4-1-4-1

История личных встреч

Варберг БоИС
Сириус

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:3
А
0:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
3:3
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.86
2

Среднее время на гол

105
45

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
0.86

Среднее время на гол

41
105

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 1 0.33
Альфонси Оливер 1 0.33
Oemuer Pektas 1 0.33
Линднер Йоаким 0 0
Vinicius Nogueira 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 1 0.33
Алсанати Андре 1 0.33
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Vinicius Nogueira 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Видгрен Деннис 1 0
Алсанати Андре 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Варберг БоИС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Вернаму - Варберг БоИС 1:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3
Сириус
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0
Сириус - Браге 2:3 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Сириус

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Юргорден
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Хаммарбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Дегерфорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Варберг БоИС
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Гётеборг
 3 0 0 3 0 - 4 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Хальмстад Ахльстранд Эрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Eliton Junior получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Стенссон Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Альфонси Оливер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Варберг БоИС 1:1 Сириус онлайн

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