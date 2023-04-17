Иллан Мелье смахнул мяч из района левой девятки на Кёртиса Джонса, который прострелил во вратарскую, и Жуниор Фирпо находился под риском автогола, но всё же скинул круглого не в собственные ворота.

Справа и слева исполнили по угловому футболисты "Ливерпуля". Во втором случае разыграли мерсисайдцы свой стандарт и теперь катают мяч вдали от чужих ворот.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:6! Дарвин Нуньес! Александер-Арнольд из центра поля выполнил заброс к линии чужой штрафной, а избежавший офсайда Нуньес обработал мяч грудью и поразил левый угол.

Что-то высматривали ВАР-арбитры, хотя и так понятно было, что "вне игры" там нет. Гол засчитан, счёт 1:6.

Предпочитает "Ливерпуль" не опускаться в оборону даже в компенсированное время, когда он ведёт с разницей в пять мячей. Атакуют "красные" ещё и ещё.

ЕЩЁ МОМЕНТ! Мог забивать "Ливерпуль" снова после прострела с левого края.

Трент Александер-Арнольд закинул длинную диагональ в штрафную площадь соперника, где защитник и вратарь обепечили отсутствие момента для "красных".

Серия замен производится в составе "Ливерпуля": Милнер, Нуньес, Фирмино и Диас вступают в игру вместо Хендерсона, Салаха, Жоты и Гакпо.

Итак, примерно десять минут ещё есть у команд на голы в чужие ворота. "Лидс" может постараться уйти от крупного поражения - почему бы нет? Да, непросто, но попытаться реально.

Крисенсио Саммервилл наносит дальний удар по рамке Алиссона Бекера. Мяч двигается низом, и бразильский голкипер "Ливерпуля" фиксирует его в своих перчатках.

Возможно, я всё-таки погорячился. Чтобы избежать именно крупного поражения, "Лидсу" требуется забить в ворота гостей ещё дважды, а мяч подавляющую часть времени находится под контролем мерсисайдского клуба.

Иллан Мелье покидает пределы своей штрафной, чтобы вынести мяч подальше. И производится последняя замена в составе "Ливерпуля": Тьяго Алькантара вступает в игру вместо Эрике Фабиньо.

"Павлины", понятное дело, уже смирились с поражением, у них нет другого выхода. "Ливерпуль" значительно сильнее, он не даёт сейчас слабину, да и времени остаётся уже катастрофически мало.

Марк Рока совершает фол в середине поля. Кстати, не назовёшь сегодняшнюю игру какой-то особенно грубой. Нарушений правил не так много допускается сегодня.

"Павлины" пробуют сейчас мяч в центре поля, однако счёт требует от них спешки, и они стараются соответствовать. Владение держат, но с обострением у них труднее обстоят дела.

Крисенсио Саммервилл пытался добиться углового справа от чужих ворот, но не судьба. Арбитр показал, что мяч введёт в игру от своих ворот Алиссон Бекер.

МОМЕНТ! Жота планировал догнать Салаха по числу забитых голов в сегодняшнем матче. С левого угла вратарской Диогу мощно послал снаряд выше створа. Хотел Жота углового, однако не касался мяча подкатывавшийся Кристенсен.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:5! Диогу Жота (дубль)! А он упорный! Всё равно Жота оформил дубль! С правого края прострелил для него Хендерсон перед линией чужой штрафной, и Диогу бильярдно упаковал мяч в левый угол.

Начинают покидать зрители трибуны стадиона "Элланд Роуд". Не нравится им, что их любимая команда выступает в роли мальчика для битья после первого получаса игры.

Джек Харрисон стремился обострить справа от чужих ворот, заработал угловой. После корнера хозяев вторым темпом прилетела подача в руки Алиссона Бекера.

Мохамеду Салаху не удалось зацепиться за мяч впереди в районе правого края вратарской. Секунд через сорок Луис Синистерра обводящим ударом с линии штрафной не попал в дальнюю девятку - слишком высоко ударил.

Вильфред Ньонто выходит на замену в составе "Лидса" вместо Джека Харрисона, тогда как Адам Форшоу появляется в игре вместо немного хромающего Луиса Синистерры.

Коди Гакпо не удалось плодотворно поработать с мячом после отбора на чужой половине поля. Но наверняка будут ещё атаки у "Ливерпуля" с перспективой шестого гола в ворота "Лидса".

Мерсисайдцы уверенно контролируют ход игры. "Павлинам" трудно отнять мяч, а гости спокойно катают его в середине поля. Уже и подзабылось, какую ошибку совершил Ибраима Конате в начале второго тайма.

Второй тайм начался. Обошлись пока что без замен главные тренеры.

Расмус Кристенсен рассчитывал с правого края переместить мяч в центр штрафной площади, но не получилось. Аут заработали хозяева, да и то с трудом.

Эндрю Робертсону мяч попал в плечо, когда была подача. Пенальти здесь ставить не за что, рука не увеличивала площадь тела.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Луис Синистерра! Конате ужасную ошибку допускает! Теряет мяч Ибраима перед своей штрафной, а Синистерра уверенно реализует выход один на один с Алиссоном в зоне левого полуфланга.

Именно что подарил этот гол "Ливерпуль" своему сопернику. И пытаются "павливны" дальше давить на чужие ворота, пока есть у них определённая волна позитива.

Ван Дейк на своей половине поля теперь не делится мячом с Конате - а то мало ли что. Глядишь, меньше теперь будут пасоваться поперёк поля футболисты "Ливерпуля" на своей половине - во избежание рисков.

Диогу Жота укрыл мяч корпусом в левой части чужой штрафной и пробил низом между ног Расмуса Кристенсена - несильно и неточно вышло у португальца.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3! Диогу Жота! По центру Жота после выката Кёртиса Джонса оказался один на один с Мелье и примерно с линии штрафной пробросил мяч в сетку мимо вратаря соперника.

Провалилась, конечно, оборона "Лидса", пропуская третий гол, но Иллан Мелье тоже неуверенно действовал, надо было ему целенаправленнее выдвигаться навстречу Диогу Жоте.

Кёртис Джонс завязывает шнурки, и это игровая пауза, которой могло не быть. Потом только разыгрывает штрафной "Ливерпуль" в середине поля. Маленькая футбольная хитрость.

Жуниор Фирпо на левом краю пытался соорудить что-то интересное, однако самоотверженно действовал в подкате Ибраима Конате, отобравший мяч без фола и вынесший его подальше.

Видно, что старается Конате, пытается реабилитироваться после привезённого гола. Небольшое повреждение у него получилось, но помощь врачей не потребовалась.

Мохамеду Салаху в рамках выхода один на один не удалось прокинуть мяч в чужие ворота, однако всё равно там зафиксировалось положение "вне игры".

"Лидс" не намерен сдаваться. "Павлины" не хотят отказываться от попыток уйти от поражения сегодня в матче, и это похвальное стремление.

Бренден Аарансон из-под Энрике Фабиньо красиво пробивает из-за пределов штрафной, и мяч свистит рядом с правой девяткой ворот Алиссона Бекера.

Коди Гакпо протаскивал мяч к чужой штрафной и упал на газон в результате подножки, которую ему устроил Жуниор Фирпо, который сам пострадал в этом эпизоде больше. Перспективный штрафной для "Ливерпуля".

ГОЛ! 1:4! Салах! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 1:3. Александер-Арнольд со штрафного набросил на левый полуфланге, откуда сбросил ван Дейк, и Салах впечатал мяч в сетку.

Всё-таки есть небольшой офсайд у ван Дейка. Вердикт лайсмена подтверждён видеоассистентами - нет гола "Ливерпуля.

"Ливерпуль" теперь не желает отчаливать назад от чужой штрафной. Фабиньо накидывает мяч туда, а острого момента не получается.

Мохамед Салах мелко нарушает правила в середине поля в метре от центральной линии.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:4! Мохамед Салах (дубль)! С левого фланга следует прострел Робертсона на Гакпо, тот делится мячом правее с Салахом, и Мо закручивает сферу в левый угол.

"Лидс" подавлен и ничего не может сделать. А "Ливерпуль", такое ощущение, хочет повторить по числу забитых мячей свой недавний матч с "Манчестер Юнайтед".

Двойная замена происходит в составе "Лидс Юнайтед": Жоржиньо Рюттер и Крисенсио Саммервилл появляются на поле вместо Родриго Морено и Брендена Аарансона.

В обороне оплошность случается сейчас у "Ливерпуля". Простая подача от "Лидса" с левого края превращается в угловой хозяев с правого фланга.

Робин Кох делал скидку в чужой штрафной после корнера, но неудачной она получилась, а дальше не удалась "красным" разящая ответная атака из-за утраты мяча в центре поля.

Чётко заметно, что у "Ливерпуля" гораздо выше класс, чем у "Лидса". Но это же ведь не было секретом ни до этого матча, ни до начала сезона, верно?

Первый тайм

— Эндрю Робертсон допустил потерю на левом фланге, хозяева сделали вынос, и через несколько секунд прозвучал свисток на перерыв. С разницей в 2 мяча выигрывает "Ливерпуль". Посмотрим, уйдёт ли от поражения "Лидс" во втором тайме.

45' Опять же, привычная картинка сейчас наблюдается. В середине поля "Ливерпуль" решил с мячом скоротать добавленное время, чтобы не рисковать чужой контратакой.

45' 2 минуты - компенсированное время к первому тайму.

44' Два мяча одновременно оказалось на поле. Кто-то вбросил второй игровой снаряд - или болельщик, или болбой. Как во вчерашнем матче "Ростов" - "Зенит". Поэтому игра приостановлена арбитром.

43' Марк Рока выполнял подачу справа с корнера у хозяев. Неопасно это получилось, зато вскоре заработан "павлинами" аут, и его вбросит Расмус Кристенсен.

43' Со штрафного отправилась у "Лидса" диагональная подача к правому углу вратарской, где Фабиньо от греха подальше выбил мяч за лицевую линию.

42' Бренден Ааронсон на половине поля соперника стал накручивать Энрике Фабиньо, который не удержался от фола и получил за него жёлтую карточку.

41' Совсем незавидной становится ситуация "павлинов". Ладно ещё, один мяч пропустили, но второй - это уже ни в какие ворота не лезет... Хотя в ворота "Лидса" всё-таки залезло.

40' Наверно, всё-таки виноват в случае с этим пропущенным мячом Иллан Мелье. Должен был вратарь выручать "Лидс" в данном случае, отражая удар нападающего "красных".

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Мохамед Салах!

Теперь на чужой половине поля допустили потерю "павлины", после чего Жота протащил мяч достаточно далеко и выдал его Салаху, поразившему с левого полуфланга ближний угол.

38' Всё-таки дали слабину подопечные Хави Грасии, тренировавшего когда-то казанский "Рубин". Но ничего, впереди ещё прилично игрового времени.

37' Подтверждено отсутствие офсайда, гол мерсисайдцев засчитан, счёт стал 0:1.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Коди Гакпо!

"Лидс" потерял мяч на своей половине поля, и "Ливерпуль" уверенно развил свою атаку в зоне правого инсайда. После передачи от Салаха случился прострел Трента, который замкнул в сетку Гакпо.

34' Наверняка за победой приехал на этот выездной матч "Ливерпуль", так что ожидаем во втором тайме каких-то нестандартных ходов от команды Юргена Клоппа.

33' Попытка Эндрю Робертсона доставить мяч слева в чужую штрафную потерпела неудачу, в конце концов Расмус Кристенсен совершил вынос к центру поля.

32' Иллан Мелье легко выловил подачу противника с левого края. Вскоре пошла новая атака "Ливерпуля", но она позиционная и долгая.

31' Диогу Жота оказался лежащим около чужой штрафной после контакта с Робином Кохом. Не зафиксировано здесь никакого нарушения правил со стороны "Лидса".

30' Бренден Ааронсон с правого полуфланга мягко набрасывал мяч на Родриго Морено, которому не удался толковый удар головой, а далее вторым этажом около своих ворот сыграл уже Трент Александер-Арнольд.

29' Расмус Кристенсен подцепил мяч на правом краю и готовился кинуть доставку в штрафную площадь, однако прибежавший Эндрю Робертсон вынес сферу за боковую.

28' Джек Харрисон сохранил мяч в пределах поля впереди на правом фланге, однако подачу выполнил на голову сопернику, так что обошлось здесь без острого момента.

27' Энрике Фабиньо не сразу поднялся с газона после верховой борьбы в центре поля. Медицинская помощь не потребовалась. Но фол там был зафиксирован именно со стороны "Ливерпуля".

26' Сейчас вот дали повтор предыдущего эпизода, и видно: то, что сделал Салах, и ударом-то можно назвать с большой натяжкой. Так, ткнул Мохамед мяч вторым этажом в ногу Расмуса Кристенсена.

25' Кёртис Джонс в районе правого фланга поделился мячом с Джорджаном Хендерсоном, то навесил, а Мохамед Салах несильно пробил головой, и удар оказался заблокирован игроком "Лидса".

24' Трент Александер-Арнольд делал с левого края подачу в чужую штрафную, где верх оказался выигран Робином Кохом.

23' "Ливерпулю", конечно, не удаётся нынешний сезон, и вряд ли он может рассчитывать на попадание в пятёрку, однако всё равно каждый матч является делом чести для такой команды.

22' Первый полуопасный момент в матче. По зоне левого инсайда вошёл в чужую штрафную Луис Синистерра, немного выигравший забег у Ибраима Конате, и не попал он почти с лицевой линии в ближний угол.

21' Бренден Аарансон на правом полуфланге принял короткий пас Джека Харрисона и поделился мячом с Расмусом Кристенсеном, осуществившим кросс точно в руки Алиссона Бекера.

20' На данный момент в онлайн-таблице чемпионата Англии "Ливерпуль" располагается на 8-й строчке, тогда как "Лидс" идёт на 16-м месте.

19' Коди Гакпо получил мяч впереди на левом фланге, и через две передачи снова оказался игровой снаряд возле центрального круга.

18' Опять привычная картина: в центральной трети поля катают мяч футболисты "Ливерпуля", делая много передач в направлении поперёк.

17' Бренден Аарансон подавал корер у "павлинов", и ничего опасного создать в чужой штрафной им не удалось. Аут вбросит на протиивоположной бровке Эндрю Робертсон.

16' Постарались на левом фланге игроки "Лидса" и заработали угловой удар. До этого был у хозяев уже штрафной, а теперь исполнят они стандарт другого рода.

15' Коди Гакпо плохо скинул мяч головой к левому краю вратарской после навеса с правого фланга, поэтому Диогу Жота добрался до круглого уже за лицевой линией.

14' Кёртис Джонс на левом фланге ошибся, сделав неточную короткую передачу. Впрочем, быстро допустили ответную потерю и футболисты "Лидса", так что не о чем "Ливерпулю" сейчас волноваться.

13' Джордан Хендерсон подкидывал мяч с правого края, и сфера финишировала в руках Иллана Мелье. Там снаряд вышел за пределы поля ещё до подачи.

12' В три раза больше времени владеет мячом "Ливерпуль" к данной минуте. Ровно 75 процентов. Только что такую статистику предоставили.

11' Кёртис Джонс, Энрике Фабиньо и другие передают друг другу мяч. Плотный контроль наблюдается в исполнении "Ливерпуля" без обострения ситуации впереди.

10' В данный момент все игроки "Лидса" пребывают на собственной половине поля. Всё-таки не намерены излишне раскрываться "павлины".

9' Диогу Жота обрезал "Ливерпуль" на своей половине поля, и довели хозяева мяч до активного Родриго Морено, с подступов к штрафной пробившего низом мимо правого угла.

8' Опасных моментов ещё не лицезрели болельщики. В первую пятиминутку тотальное преимущество имел "Ливерпуль", а сейчас картина уже не столь очевидна.

7' Джек Харрисон выполнил подачу слева со штрафного удара, а Родриго Морено слегка головой подкорректировал мяч в дальний угол, где его зафиксировал Алиссон Бекер.

6' А вот тут штрафной заработан "Лидсом", чуть ли не первый раз пересекшим центральную линию. Левым флангом шёл вперёд Родриго Морено, и его толкнул на газон Кёртис Джонс.

5' Эндрю Робертсон на левом краю вбросил аут, мяч достался Коди Гакпо, и тот упустил контроль над сферой, но вскоре вернули себе игровой снаряд гости.

4' По правому полуфлангу следовала у "Ливерпуля" проникающая передача низом на Джордана Хендерсона, который не сумел зацепиться за игровой снаряд.

3' Мохамед Салах получил владение на правом фланге, однако не стал доставлять мяч в штрафную, поскольку наверняка посчитал, что Жуниор Фирпо сможет заблокировать подачу или прострел.

2' В середине поля мерсисайдцы долго уже катают мяч, не спеша продвигать его вперёд к чужой штрафной площади.

1' "Ливерпуль", как обычно, сегодня играет в полностью красной форме. "Лидс" же предстал перед болельщиками и специалистами в белой экипировке.