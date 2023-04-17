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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Лидс
1:6
Второй тайм: 90+'
Ливерпуль
0'
0:1
35' Гол
Гакпо Коди
0:2
39' Гол
Салах Мохамед
42' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
1:2
47' Гол
Синистерра Луис
1:3
52' Гол
Жота Диогу
1:4
64' Гол
Салах Мохамед
1:5
73' Гол
Жота Диогу
1:6
90' Гол
Нуньес Дарвин

Ход матча

35'
0:1
Гакпо Коди
(Александер-Арнольд Трент)
39'
0:2
Салах Мохамед
(Жота Диогу)
42'
 
Фабиньо Энрике
47'
Синистерра Луис
1:2
52'
1:3
Жота Диогу
(Джонс Кёртис)
64'
1:4
Салах Мохамед
(Гакпо Коди)
66'
Саммервилл Крисенсио
Морено Родриго
 
66'
Рюттер Жоржиньо
Ааронсон Бренден
 
73'
1:5
Жота Диогу
(Хендерсон Джордан)
77'
Форшоу Адам
Синистерра Луис
 
77'
Ньонто Вильфред
Харрисон Джек
 
81'
 
Диас Луис
Гакпо Коди
81'
 
Нуньес Дарвин
Салах Мохамед
81'
 
Милнер Джеймс
Хендерсон Джордан
82'
 
Фирмино Роберто
Жота Диогу
85'
 
Алькантара Тьяго
Фабиньо Энрике
90'
1:6
Нуньес Дарвин
(Александер-Арнольд Трент)

Статистика матча

  • 1 Голы 6
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 144
Лидс 4.2% (6)
X 9.7% (14)
Ливерпуль 86.1% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Ливерпуль
92.00
4.49
4.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
21
Стрёйк
Паскаль
3
Фирпо
Жуниор
28
Маккенни
Уэстон
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
7
Ааронсон
Бренден
23
Синистерра
Луис
19
Морено
Родриго
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
20
Жота
Диогу
Лидс
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Лидс
Ливерпуль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
6:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
КЛ
2:0
КC
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.25

Среднее время на гол

270
72

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.35
Харрисон Джек 4 0.13
Саммервилл Крисенсио 4 0.13
Синистерра Луис 4 0.13
Бэмфорд Патрик 3 0.1
Ньонто Вильфред 2 0.06
Стрёйк Паскаль 2 0.06
Кристенсен Расмус 2 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 0.5
Фирмино Роберто 9 0.3
Нуньес Дарвин 9 0.3
Гакпо Коди 5 0.17
Диас Луис 3 0.1
Ван Дейк Виргил 3 0.1
Жота Диогу 2 0.07
Карвалью Фабиу 2 0.07
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Рока Марк 5 0
Маккенни Уэстон 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Морено Родриго 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Купер Лиам 2 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 9 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Лидс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Ливерпуль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

10
9
Лидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ливерпуль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
2

Волевые поражения

9
31
Лидс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Ливерпуль
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
45% (13)
48% (14)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

28
4

Волевые поражения

19
40

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
5%
4
25%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
5
21%
7
32%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Забито

18
32
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
5
28%
4
13%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
11%
7
22%
31-45
3
17%
4
13%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
33%
8
25%
76-90

Пропущено

30
15
9 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
3
10%
5
33%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
3
10%
4
27%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
8
27%
1
7%
61-75
7
23%
2
13%
76-90

Забито

39
48
18 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
6
15%
8
17%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
6
15%
10
21%
31-45
5
13%
6
13%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
10
26%
11
23%
76-90

Пропущено

54
37
20 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
6
11%
7
19%
1-15
6
11%
5
14%
16-30
8
15%
7
19%
31-45
11
20%
8
22%
46-60
12
22%
5
14%
61-75
11
20%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4
Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3

Результаты матчей

Лидс
Ливерпуль

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лидс
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
9
5
2
13
2.5
4
10
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
21
8
13
17
1.5
14
15
4
26
2.5
5
24
2
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 23 5 3 74 - 31 74
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
4.
Ньюкасл
 Заявка 30 15 11 4 48 - 24 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 31 16 5 10 57 - 45 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 31 15 5 11 44 - 40 50
7.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
8.
Ливерпуль
 6:1 Заявка 30 13 8 9 56 - 36 47
9.
Брентфорд
 Заявка 31 10 13 8 47 - 42 43
10.
Фулхэм
 Заявка 30 12 6 12 42 - 41 42
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 9 9 13 31 - 40 36
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 9 7 15 26 - 42 34
14.
Борнмут
 Заявка 31 9 6 16 31 - 59 33
15.
Вест Хэм
 Заявка 30 8 7 15 29 - 41 31
16.
Лидс
 1:6 Заявка 31 7 8 16 40 - 60 29
17.
Эвертон
 Заявка 31 6 9 16 24 - 46 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 6 9 16 24 - 56 27
19.
Лестер
 Заявка 31 7 4 20 41 - 55 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 31 6 5 20 24 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
5.
Ливерпуль
 6:1 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
11.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
12.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Лидс
 1:6 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 6:1 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
14.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 1:6 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    90'
    ЕЩЁ МОМЕНТ! Мог забивать "Ливерпуль" снова после прострела с левого края.
  • 90'
    Предпочитает "Ливерпуль" не опускаться в оборону даже в компенсированное время, когда он ведёт с разницей в пять мячей. Атакуют "красные" ещё и ещё.
  • Видеоповтор
    90'
    Что-то высматривали ВАР-арбитры, хотя и так понятно было, что "вне игры" там нет. Гол засчитан, счёт 1:6.
  • Дополнительное время
    90'
    +4 минуты.
  • Описание гола
    90'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:6! Дарвин Нуньес!
    Александер-Арнольд из центра поля выполнил заброс к линии чужой штрафной, а избежавший офсайда Нуньес обработал мяч грудью и поразил левый угол.
  • Угловой
    89'
    Справа и слева исполнили по угловому футболисты "Ливерпуля". Во втором случае разыграли мерсисайдцы свой стандарт и теперь катают мяч вдали от чужих ворот.
  • Опасный момент
    88'
    Иллан Мелье смахнул мяч из района левой девятки на Кёртиса Джонса, который прострелил во вратарскую, и Жуниор Фирпо находился под риском автогола, но всё же скинул круглого не в собственные ворота.
  • Фол, нарушение
    87'
    Марк Рока совершает фол в середине поля. Кстати, не назовёшь сегодняшнюю игру какой-то особенно грубой. Нарушений правил не так много допускается сегодня.
  • 86'
    "Павлины", понятное дело, уже смирились с поражением, у них нет другого выхода. "Ливерпуль" значительно сильнее, он не даёт сейчас слабину, да и времени остаётся уже катастрофически мало.
  • Замена
    85'
    Иллан Мелье покидает пределы своей штрафной, чтобы вынести мяч подальше. И производится последняя замена в составе "Ливерпуля": Тьяго Алькантара вступает в игру вместо Эрике Фабиньо.
  • 84'
    Возможно, я всё-таки погорячился. Чтобы избежать именно крупного поражения, "Лидсу" требуется забить в ворота гостей ещё дважды, а мяч подавляющую часть времени находится под контролем мерсисайдского клуба.
  • 83'
    Крисенсио Саммервилл наносит дальний удар по рамке Алиссона Бекера. Мяч двигается низом, и бразильский голкипер "Ливерпуля" фиксирует его в своих перчатках.
  • 82'
    Итак, примерно десять минут ещё есть у команд на голы в чужие ворота. "Лидс" может постараться уйти от крупного поражения - почему бы нет? Да, непросто, но попытаться реально.
  • Замена
    81'
    Серия замен производится в составе "Ливерпуля": Милнер, Нуньес, Фирмино и Диас вступают в игру вместо Хендерсона, Салаха, Жоты и Гакпо.
  • 80'
    Трент Александер-Арнольд закинул длинную диагональ в штрафную площадь соперника, где защитник и вратарь обепечили отсутствие момента для "красных".
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    • 79'
      Мерсисайдцы уверенно контролируют ход игры. "Павлинам" трудно отнять мяч, а гости спокойно катают его в середине поля. Уже и подзабылось, какую ошибку совершил Ибраима Конате в начале второго тайма.
    • 78'
      Коди Гакпо не удалось плодотворно поработать с мячом после отбора на чужой половине поля. Но наверняка будут ещё атаки у "Ливерпуля" с перспективой шестого гола в ворота "Лидса".
    • Замена
      77'
      Вильфред Ньонто выходит на замену в составе "Лидса" вместо Джека Харрисона, тогда как Адам Форшоу появляется в игре вместо немного хромающего Луиса Синистерры.
    • 76'
      Мохамеду Салаху не удалось зацепиться за мяч впереди в районе правого края вратарской. Секунд через сорок Луис Синистерра обводящим ударом с линии штрафной не попал в дальнюю девятку - слишком высоко ударил.
    • Угловой
      75'
      Джек Харрисон стремился обострить справа от чужих ворот, заработал угловой. После корнера хозяев вторым темпом прилетела подача в руки Алиссона Бекера.
    • 74'
      Начинают покидать зрители трибуны стадиона "Элланд Роуд". Не нравится им, что их любимая команда выступает в роли мальчика для битья после первого получаса игры.
    • 2 гола - дубль!
      73'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:5! Диогу Жота (дубль)!
      А он упорный! Всё равно Жота оформил дубль! С правого края прострелил для него Хендерсон перед линией чужой штрафной, и Диогу бильярдно упаковал мяч в левый угол.
    • Опасный момент
      72'
      МОМЕНТ! Жота планировал догнать Салаха по числу забитых голов в сегодняшнем матче. С левого угла вратарской Диогу мощно послал снаряд выше створа. Хотел Жота углового, однако не касался мяча подкатывавшийся Кристенсен.
    • 71'
      Крисенсио Саммервилл пытался добиться углового справа от чужих ворот, но не судьба. Арбитр показал, что мяч введёт в игру от своих ворот Алиссон Бекер.
    • 70'
      "Павлины" пробуют сейчас мяч в центре поля, однако счёт требует от них спешки, и они стараются соответствовать. Владение держат, но с обострением у них труднее обстоят дела.
    • 69'
      Чётко заметно, что у "Ливерпуля" гораздо выше класс, чем у "Лидса". Но это же ведь не было секретом ни до этого матча, ни до начала сезона, верно?
    • 68'
      Робин Кох делал скидку в чужой штрафной после корнера, но неудачной она получилась, а дальше не удалась "красным" разящая ответная атака из-за утраты мяча в центре поля.
    • Угловой
      67'
      В обороне оплошность случается сейчас у "Ливерпуля". Простая подача от "Лидса" с левого края превращается в угловой хозяев с правого фланга.
    • Замена
      66'
      Двойная замена происходит в составе "Лидс Юнайтед": Жоржиньо Рюттер и Крисенсио Саммервилл появляются на поле вместо Родриго Морено и Брендена Аарансона.
    • 65'
      "Лидс" подавлен и ничего не может сделать. А "Ливерпуль", такое ощущение, хочет повторить по числу забитых мячей свой недавний матч с "Манчестер Юнайтед".
    • 2 гола - дубль!
      64'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:4! Мохамед Салах (дубль)!
      С левого фланга следует прострел Робертсона на Гакпо, тот делится мячом правее с Салахом, и Мо закручивает сферу в левый угол.
    • Фол, нарушение
      63'
      Мохамед Салах мелко нарушает правила в середине поля в метре от центральной линии.  
    • 62'
      "Ливерпуль" теперь не желает отчаливать назад от чужой штрафной. Фабиньо накидывает мяч туда, а острого момента не получается.
    • 61'
      Всё-таки есть небольшой офсайд у ван Дейка. Вердикт лайсмена подтверждён видеоассистентами - нет гола "Ливерпуля.
    • Видеоповтор
      61'
      Система ВАР проверяет ситуацию. Спорно.
    • Офсайд
      60'
      ГОЛ! 1:4! Салах! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! СЧЁТ 1:3.
      Александер-Арнольд со штрафного набросил на левый полуфланге, откуда сбросил ван Дейк, и Салах впечатал мяч в сетку.
    • Фол, нарушение
      59'
      Коди Гакпо протаскивал мяч к чужой штрафной и упал на газон в результате подножки, которую ему устроил Жуниор Фирпо, который сам пострадал в этом эпизоде больше. Перспективный штрафной для "Ливерпуля".
    • Опасный момент
      58'
      Бренден Аарансон из-под Энрике Фабиньо красиво пробивает из-за пределов штрафной, и мяч свистит рядом с правой девяткой ворот Алиссона Бекера. 
    • 57'
      "Лидс" не намерен сдаваться. "Павлины" не хотят отказываться от попыток уйти от поражения сегодня в матче, и это похвальное стремление.
    • Офсайд
      56'
      Мохамеду Салаху в рамках выхода один на один не удалось прокинуть мяч в чужие ворота, однако всё равно там зафиксировалось положение "вне игры".
    • Травма, повреждение
      56'
      Видно, что старается Конате, пытается реабилитироваться после привезённого гола. Небольшое повреждение у него получилось, но помощь врачей не потребовалась.
    • 55'
      Жуниор Фирпо на левом краю пытался соорудить что-то интересное, однако самоотверженно действовал в подкате Ибраима Конате, отобравший мяч без фола и вынесший его подальше.
    • 54'
      Кёртис Джонс завязывает шнурки, и это игровая пауза, которой могло не быть. Потом только разыгрывает штрафной "Ливерпуль" в середине поля. Маленькая футбольная хитрость.
    • 53'
      Провалилась, конечно, оборона "Лидса", пропуская третий гол, но Иллан Мелье тоже неуверенно действовал, надо было ему целенаправленнее выдвигаться навстречу Диогу Жоте.
    • Описание гола
      52'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3! Диогу Жота!
      По центру Жота после выката Кёртиса Джонса оказался один на один с Мелье и примерно с линии штрафной пробросил мяч в сетку мимо вратаря соперника.
    • 51'
      Диогу Жота укрыл мяч корпусом в левой части чужой штрафной и пробил низом между ног Расмуса Кристенсена - несильно и неточно вышло у португальца.
    • 50'
      Ван Дейк на своей половине поля теперь не делится мячом с Конате - а то мало ли что. Глядишь, меньше теперь будут пасоваться поперёк поля футболисты "Ливерпуля" на своей половине - во избежание рисков.
    • 49'
      Именно что подарил этот гол "Ливерпуль" своему сопернику. И пытаются "павливны" дальше давить на чужие ворота, пока есть у них определённая волна позитива.
    • Описание гола
      47'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Луис Синистерра!
      Конате ужасную ошибку допускает! Теряет мяч Ибраима перед своей штрафной, а Синистерра уверенно реализует выход один на один с Алиссоном в зоне левого полуфланга.
    • 47'
      Эндрю Робертсону мяч попал в плечо, когда была подача. Пенальти здесь ставить не за что, рука не увеличивала площадь тела.
    • 46'
      Расмус Кристенсен рассчитывал с правого края переместить мяч в центр штрафной площади, но не получилось. Аут заработали хозяева, да и то с трудом.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. Обошлись пока что без замен главные тренеры.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Эндрю Робертсон допустил потерю на левом фланге, хозяева сделали вынос, и через несколько секунд прозвучал свисток на перерыв. С разницей в 2 мяча выигрывает "Ливерпуль". Посмотрим, уйдёт ли от поражения "Лидс" во втором тайме.
    • 45'
      Опять же, привычная картинка сейчас наблюдается. В середине поля "Ливерпуль" решил с мячом скоротать добавленное время, чтобы не рисковать чужой контратакой.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты - компенсированное время к первому тайму.
    • Судья
      44'
      Два мяча одновременно оказалось на поле. Кто-то вбросил второй игровой снаряд - или болельщик, или болбой. Как во вчерашнем матче "Ростов" - "Зенит". Поэтому игра приостановлена арбитром.
    • 43'
      Марк Рока выполнял подачу справа с корнера у хозяев. Неопасно это получилось, зато вскоре заработан "павлинами" аут, и его вбросит Расмус Кристенсен.
    • Угловой
      43'
      Со штрафного отправилась у "Лидса" диагональная подача к правому углу вратарской, где Фабиньо от греха подальше выбил мяч за лицевую линию.
    • Желтая карточка
      42'
      Бренден Ааронсон на половине поля соперника стал накручивать Энрике Фабиньо, который не удержался от фола и получил за него жёлтую карточку.
    • 41'
      Совсем незавидной становится ситуация "павлинов". Ладно ещё, один мяч пропустили, но второй - это уже ни в какие ворота не лезет... Хотя в ворота "Лидса" всё-таки залезло.
    • 40'
      Наверно, всё-таки виноват в случае с этим пропущенным мячом Иллан Мелье. Должен был вратарь выручать "Лидс" в данном случае, отражая удар нападающего "красных".
    • Описание гола
      39'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Мохамед Салах!
      Теперь на чужой половине поля допустили потерю "павлины", после чего Жота протащил мяч достаточно далеко и выдал его Салаху, поразившему с левого полуфланга ближний угол.
    • 38'
      Всё-таки дали слабину подопечные Хави Грасии, тренировавшего когда-то казанский "Рубин". Но ничего, впереди ещё прилично игрового времени.
    • Видеоповтор
      37'
      Подтверждено отсутствие офсайда, гол мерсисайдцев засчитан, счёт стал 0:1.
    • Описание гола
      35'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Коди Гакпо!
      "Лидс" потерял мяч на своей половине поля, и "Ливерпуль" уверенно развил свою атаку в зоне правого инсайда. После передачи от Салаха случился прострел Трента, который замкнул в сетку Гакпо.
    • 34'
      Наверняка за победой приехал на этот выездной матч "Ливерпуль", так что ожидаем во втором тайме каких-то нестандартных ходов от команды Юргена Клоппа.
    • 33'
      Попытка Эндрю Робертсона доставить мяч слева в чужую штрафную потерпела неудачу, в конце концов Расмус Кристенсен совершил вынос к центру поля.
    • 32'
      Иллан Мелье легко выловил подачу противника с левого края. Вскоре пошла новая атака "Ливерпуля", но она позиционная и долгая.
    • 31'
      Диогу Жота оказался лежащим около чужой штрафной после контакта с Робином Кохом. Не зафиксировано здесь никакого нарушения правил со стороны "Лидса".
    • 30'
      Бренден Ааронсон с правого полуфланга мягко набрасывал мяч на Родриго Морено, которому не удался толковый удар головой, а далее вторым этажом около своих ворот сыграл уже Трент Александер-Арнольд.
    • 29'
      Расмус Кристенсен подцепил мяч на правом краю и готовился кинуть доставку в штрафную площадь, однако прибежавший Эндрю Робертсон вынес сферу за боковую.
    • 28'
      Джек Харрисон сохранил мяч в пределах поля впереди на правом фланге, однако подачу выполнил на голову сопернику, так что обошлось здесь без острого момента.
    • Фол, нарушение
      27'
      Энрике Фабиньо не сразу поднялся с газона после верховой борьбы в центре поля. Медицинская помощь не потребовалась. Но фол там был зафиксирован именно со стороны "Ливерпуля".
    • 26'
      Сейчас вот дали повтор предыдущего эпизода, и видно: то, что сделал Салах, и ударом-то можно назвать с большой натяжкой. Так, ткнул Мохамед мяч вторым этажом в ногу Расмуса Кристенсена.
    • 25'
      Кёртис Джонс в районе правого фланга поделился мячом с Джорджаном Хендерсоном, то навесил, а Мохамед Салах несильно пробил головой, и удар оказался заблокирован игроком "Лидса".
    • 24'
      Трент Александер-Арнольд делал с левого края подачу в чужую штрафную, где верх оказался выигран Робином Кохом.
    • 23'
      "Ливерпулю", конечно, не удаётся нынешний сезон, и вряд ли он может рассчитывать на попадание в пятёрку, однако всё равно каждый матч является делом чести для такой команды.
    • Опасный момент
      22'
      Первый полуопасный момент в матче. По зоне левого инсайда вошёл в чужую штрафную Луис Синистерра, немного выигравший забег у Ибраима Конате, и не попал он почти с лицевой линии в ближний угол. 
    • 21'
      Бренден Аарансон на правом полуфланге принял короткий пас Джека Харрисона и поделился мячом с Расмусом Кристенсеном, осуществившим кросс точно в руки Алиссона Бекера.
    • 20'
      На данный момент в онлайн-таблице чемпионата Англии "Ливерпуль" располагается на 8-й строчке, тогда как "Лидс" идёт на 16-м месте.
    • 19'
      Коди Гакпо получил мяч впереди на левом фланге, и через две передачи снова оказался игровой снаряд возле центрального круга. 
    • 18'
      Опять привычная картина: в центральной трети поля катают мяч футболисты "Ливерпуля", делая много передач в направлении поперёк.
    • 17'
      Бренден Аарансон подавал корер у "павлинов", и ничего опасного создать в чужой штрафной им не удалось. Аут вбросит на протиивоположной бровке Эндрю Робертсон.
    • Угловой
      16'
      Постарались на левом фланге игроки "Лидса" и заработали угловой удар. До этого был у хозяев уже штрафной, а теперь исполнят они стандарт другого рода.
    • 15'
      Коди Гакпо плохо скинул мяч головой к левому краю вратарской после навеса с правого фланга, поэтому Диогу Жота добрался до круглого уже за лицевой линией.
    • 14'
      Кёртис Джонс на левом фланге ошибся, сделав неточную короткую передачу. Впрочем, быстро допустили ответную потерю и футболисты "Лидса", так что не о чем "Ливерпулю" сейчас волноваться.
    • 13'
      Джордан Хендерсон подкидывал мяч с правого края, и сфера финишировала в руках Иллана Мелье. Там снаряд вышел за пределы поля ещё до подачи.
    • 12'
      В три раза больше времени владеет мячом "Ливерпуль" к данной минуте. Ровно 75 процентов. Только что такую статистику предоставили.
    • 11'
      Кёртис Джонс, Энрике Фабиньо и другие передают друг другу мяч. Плотный контроль наблюдается в исполнении "Ливерпуля" без обострения ситуации впереди.
    • 10'
      В данный момент все игроки "Лидса" пребывают на собственной половине поля. Всё-таки не намерены излишне раскрываться "павлины".
    • 9'
      Диогу Жота обрезал "Ливерпуль" на своей половине поля, и довели хозяева мяч до активного Родриго Морено, с подступов к штрафной пробившего низом мимо правого угла.
    • 8'
      Опасных моментов ещё не лицезрели болельщики. В первую пятиминутку тотальное преимущество имел "Ливерпуль", а сейчас картина уже не столь очевидна.
    • 7'
      Джек Харрисон выполнил подачу слева со штрафного удара, а Родриго Морено слегка головой подкорректировал мяч в дальний угол, где его зафиксировал Алиссон Бекер.
    • Фол, нарушение
      6'
      А вот тут штрафной заработан "Лидсом", чуть ли не первый раз пересекшим центральную линию. Левым флангом шёл вперёд Родриго Морено, и его толкнул на газон Кёртис Джонс. 
    • 5'
      Эндрю Робертсон на левом краю вбросил аут, мяч достался Коди Гакпо, и тот упустил контроль над сферой, но вскоре вернули себе игровой снаряд гости.
    • 4'
      По правому полуфлангу следовала у "Ливерпуля" проникающая передача низом на Джордана Хендерсона, который не сумел зацепиться за игровой снаряд.
    • 3'
      Мохамед Салах получил владение на правом фланге, однако не стал доставлять мяч в штрафную, поскольку наверняка посчитал, что Жуниор Фирпо сможет заблокировать подачу или прострел.
    • 2'
      В середине поля мерсисайдцы долго уже катают мяч, не спеша продвигать его вперёд к чужой штрафной площади.
    • 1'
      "Ливерпуль", как обычно, сегодня играет в полностью красной форме. "Лидс" же предстал перед болельщиками и специалистами в белой экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Ливерпуль играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Лидс: 28%, Ливерпуль: 72%.
    • 47'
      Ван Дейк Виргил выиграл воздушное противоборство у Ааронсон Бренден.
    • 47'
      Ливерпуль пытается что-то создать.
    • 46'
      Ливерпуль контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Ливерпуль пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Лидс: 27%, Ливерпуль: 73%.
    • 44'
      Ливерпуль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 44'
      Матч остановлен
    • 43'
      Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      О, нет. Из многообещающей позиции Синистерра Луис из команды Лидс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 43'
      Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Рока Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Фабиньо из команды Ливерпуль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      42'
      Фабиньо получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      42'
      Безумный фол. Фабиньо грубо играет против соперника. Пострадал Ааронсон Бренден
    • 41'
      Ливерпуль контролирует мяч.
    • 41'
      Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Ливерпуль контролирует мяч.
    • 40'
      Ливерпуль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Лидс контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Лидс: 26%, Ливерпуль: 74%.
    • 39'<