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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Лидс
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 58
Лидс 0% (0)
X 8.6% (5)
Ливерпуль 91.4% (53)
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Ливерпуль
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История личных встреч

Лидс
Ливерпуль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
6:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
КЛ
2:0
КC
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.25

Среднее время на гол

270
72

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.37
Харрисон Джек 4 0.13
Саммервилл Крисенсио 4 0.13
Бэмфорд Патрик 3 0.1
Синистерра Луис 3 0.1
Ньонто Вильфред 2 0.07
Стрёйк Паскаль 2 0.07
Кристенсен Расмус 2 0.07
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 13 0.45
Фирмино Роберто 9 0.31
Нуньес Дарвин 8 0.28
Гакпо Коди 4 0.14
Диас Луис 3 0.1
Ван Дейк Виргил 3 0.1
Карвалью Фабиу 2 0.07
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Жота Диогу 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Рока Марк 5 0
Маккенни Уэстон 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Морено Родриго 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Купер Лиам 2 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 8 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Лидс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Ливерпуль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

10
9
Лидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ливерпуль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
2

Волевые поражения

9
31
Лидс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Ливерпуль
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
45% (13)
48% (14)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

28
4

Волевые поражения

19
40

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
5%
4
25%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
5
21%
7
32%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Забито

18
32
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
5
28%
4
13%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
11%
7
22%
31-45
3
17%
4
13%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
33%
8
25%
76-90

Пропущено

30
15
9 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
3
10%
5
33%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
3
10%
4
27%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
8
27%
1
7%
61-75
7
23%
2
13%
76-90

Забито

39
48
18 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
6
15%
8
17%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
6
15%
10
21%
31-45
5
13%
6
13%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
10
26%
11
23%
76-90

Пропущено

54
37
20 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
6
11%
7
19%
1-15
6
11%
5
14%
16-30
8
15%
7
19%
31-45
11
20%
8
22%
46-60
12
22%
5
14%
61-75
11
20%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4
Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3

Результаты матчей

Лидс
Ливерпуль

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лидс
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
9
5
2
13
2.5
4
10
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
21
8
13
17
1.5
14
15
4
26
2.5
5
24
2
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 23 4 3 72 - 29 73
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 Заявка 29 12 8 9 50 - 35 44
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 8 9 13 29 - 40 33
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 30 6 5 19 24 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 36 - 11 31
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 2 4 9 15 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 2 2 30 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
14.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

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  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 58
    Лидс 0% (0)
    X 8.6% (5)
    Ливерпуль 91.4% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Ливерпуль
    4.60
    4.50
    4.45
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Лидс - Ливерпуль

    Исход игры
    Лидс
    0% (0)
    Ничья
    8.6% (5)
    Ливерпуль
    91.4% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.64% (39)
    Меньше
    30.36% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    44.8% (26)
    0:2 Ливерпуль
    17.2% (10)
    1:3 Ливерпуль
    13.8% (8)
    0:1 Ливерпуль
    6.9% (4)
    0:3 Ливерпуль
    5.2% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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