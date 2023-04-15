Тур: 31. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Поусон Крейг
История личных встреч
Лидс
Ливерпуль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.25
Среднее время на гол
270
72
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
3.25
1.67
Среднее время на гол
27
54
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|11 (1)
|0.37
|Харрисон Джек
|4
|0.13
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.13
|Бэмфорд Патрик
|3
|0.1
|Синистерра Луис
|3
|0.1
|Ньонто Вильфред
|2
|0.07
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.07
|Кристенсен Расмус
|2
|0.07
|Ааронсон Бренден
|1
|0.03
|Рока Марк
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|1
|0.03
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|13
|0.45
|Фирмино Роберто
|9
|0.31
|Нуньес Дарвин
|8
|0.28
|Гакпо Коди
|4
|0.14
|Диас Луис
|3
|0.1
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.1
|Карвалью Фабиу
|2
|0.07
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.03
|Эллиотт Харви
|1
|0.03
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.03
|Байчетич Стефан
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|6
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Маккенни Уэстон
|5
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Морено Родриго
|3
|0
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Купер Лиам
|2
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|8
|0
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Юрген Клопп
|0
|1
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Ливерпуль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
10
9
Лидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ливерпуль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
2
Волевые поражения
9
31
Лидс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Ливерпуль
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
45% (13)
48% (14)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
28
4
Волевые поражения
19
40
Голы по времени матча
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
5%
4
25%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
5
21%
7
32%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Забито
18
32
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
5
28%
4
13%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
11%
7
22%
31-45
3
17%
4
13%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
33%
8
25%
76-90
Пропущено
30
15
9 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
3
10%
5
33%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
3
10%
4
27%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
8
27%
1
7%
61-75
7
23%
2
13%
76-90
Забито
39
48
18 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 8
6
15%
8
17%
1-15
6
15%
6
13%
16-30
6
15%
10
21%
31-45
5
13%
6
13%
46-60
6
15%
7
15%
61-75
10
26%
11
23%
76-90
Пропущено
54
37
20 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
6
11%
7
19%
1-15
6
11%
5
14%
16-30
8
15%
7
19%
31-45
11
20%
8
22%
46-60
12
22%
5
14%
61-75
11
20%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4
Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Результаты матчей
Лидс
Ливерпуль
Точный счет
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лидс
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
131
78
95
213
410
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
69
510
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
218
1317
1415
426
524
228
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|75 - 27
|67
|3.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|48 - 21
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 42
|53
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|41 - 40
|47
|7.
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|52 - 36
|46
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|47 - 40
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|39 - 40
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|29 - 31
|39
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|29 - 40
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|24 - 42
|31
|14.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|28 - 57
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|23 - 43
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|30
|7
|4
|19
|40 - 52
|25
|20.
|Заявка
|30
|6
|5
|19
|24 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 17
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 19
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|13 - 38
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|30 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|14 (4)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Лидс - Ливерпуль
Исход игры
Лидс
0% (0)
Ничья
8.6% (5)
Ливерпуль
91.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (39)
Меньше
30.36% (17)
Обе команды забьют
Да
67.86% (38)
Нет
32.14% (18)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
44.8% (26)
0:2 Ливерпуль
17.2% (10)
1:3 Ливерпуль
13.8% (8)
0:1 Ливерпуль
6.9% (4)
0:3 Ливерпуль
5.2% (3)
2:2 Ничья
3.4% (2)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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