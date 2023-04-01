Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

43' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

42' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Германнштадт

40' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Удар от ворот произведет Ботошани

38' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Забу Сирил получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Забу Сирил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Забу Сирил получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Забу Сирил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

30' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Германнштадт

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Игрок из команды Ботошани делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Calin Popescu выиграл воздушное противоборство у Петро Чарльз

22' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хорошую попытку сделал Майлат Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Ботошани

17' Лимай Весель не смог попасть в створ ударом издали

16' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Германнштадт

15' Иванов Антоний не смог попасть в створ ударом издали

14' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

13' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Забу Сирил выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.

12' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

9' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

5' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мутомбо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Ботошани начинает с центра поля