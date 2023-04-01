  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 45+'
Ботошани
0'

Ход матча

36'
 
Флореску Эдуард
Забу Сирил

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Ботошани
3.30
3.10
3.85
Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
18
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
10
Лимай
Весель
93
Попеску
Кэлин
9
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
4
Иванов
Антоний
6
Victor
Dican
99
Забу
Сирил
77
Andrei
Dragu
22
Талло
Жуниор
7
Майлат
Себастьян
Германнштадт
Ботошани

История личных встреч

Германнштадт
Ботошани

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.2

Среднее время на гол

112
450

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
128

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 1 0.5
Янку Габриэль 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 1 0.5
Мбоко Айртон 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петреску Петришор 1 0
Saeed Issah 1 0
Sota Mino 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Антоний 1 0
Пий Джуниор 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1
Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0 Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0
Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0

Результаты матчей

Германнштадт
Ботошани

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
3.
Ботошани
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 20
4.
Университатя
 2 1 0 1 2 - 2 20
5.
Волунтари
 1 0 1 0 1 - 1 18
6.
Германнштадт
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 18
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 1 17
8.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 0 - 1 16
9.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
10.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
3.
Университатя
 1 1 0 0 2 - 0 20
4.
Ботошани
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 1 0 1 0 1 - 1 18
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Германнштадт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Миовени
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Киндия Тырговиште
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арджеш
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 17
2.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 0 - 1 16
3.
УТА Арад
 1 0 0 1 0 - 1 14
4.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
5.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ботошани
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Constantin Albu 2
УТА Арад Постолаки Вирджилиу 1 (1)
Петролул Плоешти Seniko Doua 1 (1)
УТА Арад Милошевич Стефан II 1
Волунтари Домашкан Виталий 1
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Арджеш Яколиш Антонио 1
Университатя Мартич Иван 1
Университатя Кипчу Александру 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Пий Джуниор ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Германнштадт контролирует мяч.
  • 47'
    Янку Габриэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Германнштадт
    Ничья
    Ботошани
    3.30
    3.10
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Германнштадт 0:0 Ботошани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Германнштадт
    Ботошани
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     