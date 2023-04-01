Тур: 2. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
Ход матча
Владение мячом
25
Летица
Карло
18
Медина
Паоло
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
10
Лимай
Весель
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
40
Пий
Джуниор
99
Забу
Сирил
77
Andrei
Dragu
22
Талло
Жуниор
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Эне КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
-
77 Andrei DraguНападающий
-
22 Талло ЖуниорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Flavius Stoican
История личных встреч
Германнштадт
Ботошани
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.2
Среднее время на гол
112
450
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
128
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|1
|0.5
|Янку Габриэль
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|1
|0.5
|Мбоко Айртон
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петреску Петришор
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Антоний
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1
Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0 Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0
Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Ботошани - Стяуа 2:3 Ботошани - Германнштадт 0:0
Результаты матчей
Германнштадт
Ботошани
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|24
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|20
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|20
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|18
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|17
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|16
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|14
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|21
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|20
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|19
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|17
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|16
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|14
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|УТА Арад
|Постолаки Вирджилиу
|1 (1)
|Петролул Плоешти
|Seniko Doua
|1 (1)
|УТА Арад
|Милошевич Стефан II
|1
|Волунтари
|Домашкан Виталий
|1
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|УТА Арад
|Поп Рареш
|2
|Арджеш
|Яколиш Антонио
|1
|Университатя
|Мартич Иван
|1
|Университатя
|Кипчу Александру
|1