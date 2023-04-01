Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Рефери не любит споров - именно за это Petrisor Petrescu сейчас получил желтую

86' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хорошую попытку сделал Роман Михай V . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Германнштадт

84' Тактическая замена. Calin Popescu уходит с поля и его заменяет Dragos Petru Iancu

83' [team2] начинает реально давить на противника.

83' Роман Михай V выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Хорошую попытку сделал Роман Михай V . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

76' Andrei Dragu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Victor Dican пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

75' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Майлат Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Германнштадт

73' Майлат Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

73' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Тактическая замена. Балауре Сильвиу уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu

70' Г О О О О Л - Янку Габриэль забивает с правой ноги!

70' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

69' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Флореску Эдуард пробил со штрафного прямо в стенку

66' Удар от ворот произведет Ботошани

65' Шанс! Ionut Stoica из команды Германнштадт пробил головой, но мимо

64' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ох, нехорошо это выглядит. Талло Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Талло Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Ботошани

61' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

58' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Sota Mino пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

57' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Германнштадт

54' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Andrei Dragu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Майлат Себастьян пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

52' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.