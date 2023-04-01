Тур: 2. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Sorin Costreie
2:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолПостолаки Вирджилиу
25' Желтая карточкаКипчу Александру
2:0
26' ГолМилошевич Стефан
27' Желтая карточкаВукчевич Марко
41' Желтая карточкаПоп Рареш
74' Желтая карточкаСимон Габриэл
81' Желтая карточкаМартич Иван
90'+10
Ход матча
23'
25'
26'
27'
41'
74'
81'
Владение мячом
13
Кучер
Даниил
11
Роджер
VII
19
Батха
Идриз
14
Антон
Паул
55
Поп
Рареш
71
Мартич
Иван
94
Бик
Овидиу
21
Гомеш
Жозе
- Основной состав
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Роджер VIIЗащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 WillieПолузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Балинт Ласло
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
-
21 Гомеш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
22 Горанов ИванЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
19 Нистор ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Denis Ispas
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
УТА Арад
Университатя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0.5
|Милошевич Стефан II
|1
|0.5
|Роджер VII
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|1
|0.5
|Тескан Драгош
|1
|0.5
|Кипчу Александру
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поп Рареш
|2
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Батха Идриз
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартич Иван
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университатя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
УТА Арад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1
ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4 УТА Арад - Вршац 2:0 УТА Арад - Войводина 2:1 УТА Арад - Волунтари 1:1 Глория Бузау - УТА Арад 1:3
Университатя
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя - Бая-Маре 3:1 Университатя - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Университатя - Вииторул Констанца 2:0
Германнштадт - Университатя 0:1 Университатя - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Университатя - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Волунтари 2:1 Университатя - Шаффхаузен 4:2 Университатя - Дебрецен 4:0 Университатя - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя 2:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Университатя - Арджеш 1:1
Результаты матчей
УТА Арад
Университатя
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Университатя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|24
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|20
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|20
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|18
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|17
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|16
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|14
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|21
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|20
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|19
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|17
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|16
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|14
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет в Лигу II
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|УТА Арад
|Постолаки Вирджилиу
|1 (1)
|Петролул Плоешти
|Seniko Doua
|1 (1)
|УТА Арад
|Милошевич Стефан II
|1
|Волунтари
|Домашкан Виталий
|1
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|УТА Арад
|Поп Рареш
|2
|Арджеш
|Яколиш Антонио
|1
|Университатя
|Мартич Иван
|1
|Университатя
|Кипчу Александру
|1