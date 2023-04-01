Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Мартич Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Кипчу Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Батха Идриз получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Батха Идриз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Кипчу Александру пробует нанести удар издали, но Danylo Kucher держит все под контролем

92' Хорошую попытку сделал Кешерю Клаудиу . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Бенга Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

86' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Университатя

84' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

83' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

82' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Мартич Иван получил желтую карточку от судьи

80' Роджер VII навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Тактическая замена. Rares Pop уходит с поля и его заменяет Штяу Раул

76' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Университатя

75' Антон Паул решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Симон Габриэл получил желтую карточку от судьи

74' Симон Габриэл наказан за толчок Rares Pop

74' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

73' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

69' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

67' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

66' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

64' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

64' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Кучер Даниил взял и забрал мяч на выходе

63' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Martin Remacle навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Dorinel Oancea пробует нанести удар издали, но Danylo Kucher держит все под контролем

62' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Хорошую попытку сделал Кипчу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Симон Габриэл пробует нанести удар издали, но Danylo Kucher держит все под контролем

59' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Martin Remacle выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Мирон Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника