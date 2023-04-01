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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Sorin Costreie
УТА Арад
2:0
Конец матча
Университатя
0'
1:0
23' Гол
Постолаки Вирджилиу
25' Желтая карточка
Кипчу Александру
2:0
26' Гол
Милошевич Стефан
27' Желтая карточка
Вукчевич Марко
41' Желтая карточка
Поп Рареш
74' Желтая карточка
Симон Габриэл
81' Желтая карточка
Мартич Иван
90'+10
13
Кучер
Даниил
15
Вукчевич
Марко
6
Киндриш
Андрей
4
Бенга
Александру
11
Роджер
VII
19
Батха
Идриз
14
Антон
Паул
17
Постолаки
Вирджилиу
20
Уббинк
Корнелис
55
Поп
Рареш
9
Милошевич
Стефан
II
33
Andrei
Gorcea
71
Мартич
Иван
17
Пициан
Андрей
6
Мирон
Джордже
27
Кипчу
Александру
26
Dorinel
Oancea
98
Симон
Габриэл
8
Martin
Remacle
94
Бик
Овидиу
11
Тескан
Драгош
21
Гомеш
Жозе
УТА Арад
Университатя

История личных встреч

УТА Арад
Университатя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:1
ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:4

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 1 0.5
Милошевич Стефан II 1 0.5
Роджер VII 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 1 0.5
Тескан Драгош 1 0.5
Кипчу Александру 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поп Рареш 2 0
Вукчевич Марко 1 0
Батха Идриз 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартич Иван 1 0
Кипчу Александру 1 0
Симон Габриэл 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университатя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
УТА Арад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1
ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4 УТА Арад - Вршац 2:0 УТА Арад - Войводина 2:1 УТА Арад - Волунтари 1:1 Глория Бузау - УТА Арад 1:3
Университатя
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя - Бая-Маре 3:1 Университатя - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Университатя - Вииторул Констанца 2:0
Германнштадт - Университатя 0:1 Университатя - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Университатя - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Волунтари 2:1 Университатя - Шаффхаузен 4:2 Университатя - Дебрецен 4:0 Университатя - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя 2:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Университатя 2:0 Университатя - Арджеш 1:1

Результаты матчей

УТА Арад
Университатя

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Университатя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
3.
Ботошани
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 20
4.
Университатя
 2 1 0 1 2 - 2 20
5.
Волунтари
 1 0 1 0 1 - 1 18
6.
Германнштадт
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 18
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 1 17
8.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 0 - 1 16
9.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
10.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
3.
Университатя
 1 1 0 0 2 - 0 20
4.
Ботошани
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 1 0 1 0 1 - 1 18
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Германнштадт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Миовени
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Киндия Тырговиште
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арджеш
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 17
2.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 0 - 1 16
3.
УТА Арад
 1 0 0 1 0 - 1 14
4.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
5.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ботошани
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Волунтари
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Constantin Albu 2
УТА Арад Постолаки Вирджилиу 1 (1)
Петролул Плоешти Seniko Doua 1 (1)
УТА Арад Милошевич Стефан II 1
Волунтари Домашкан Виталий 1
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Арджеш Яколиш Антонио 1
Университатя Мартич Иван 1
Университатя Кипчу Александру 1
Весь список
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