25' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Антон Паул пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

24' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' Забив гол, Волунтари сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

21' Cristian Costin сделал результативную передачу.

21' Cristian Costin из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Уббинк Корнелис получил желтую карточку от судьи

19' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кучер Даниил взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Волунтари

16' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

11' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Г О О О О О Л - Уббинк Корнелис из команды УТА Арад легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Волунтари

8' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лопеш Марселу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Антон Паул получает желтую карточку за нырок

6' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Антон Паул нырнул в штрафной. Спорно!

6' Уббинк Корнелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Кучер Даниил взял и забрал мяч на выходе

5' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Уббинк Корнелис пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

3' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

3' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Уббинк Корнелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Волунтари начинает с центра поля