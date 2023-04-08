Тур: 3. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Бирсан Марсель
0'
6' Желтая карточкаАнтон Паул
0:1
9' ГолУббинк Корнелис
19' Желтая карточкаУббинк Корнелис
1:1
21' ГолЛопеш Марселу
2:1
28' ГолНемец Адам
Ход матча
6'
9'
0:1
19'
21'
1:1
28'
2:1
Владение мячом
71
Попа
Михай
77
Немец
Адам
22
Раца
Вадим
13
Кучер
Даниил
11
Роджер
VII
19
Батха
Идриз
14
Антон
Паул
55
Поп
Рареш
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
-
22 Раца ВадимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
80 Aymar Meleke
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Роджер VIIЗащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
29 Стахл АлбертПолузащитник
-
10 WillieПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Балинт Ласло
История личных встреч
Волунтари
УТА Арад
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
210
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|2
|0.67
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.33
|Домашкан Виталий
|1
|0.33
|Лопеш Марселу
|1
|0.33
|Алийи Насер
|0
|0
|Раца Вадим
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
|Костин Кристиан
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0.33
|Уббинк Корнелис
|1
|0.33
|Милошевич Стефан II
|1
|0.33
|Роджер VII
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поп Рареш
|2
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Антон Паул
|1
|0
|Батха Идриз
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0
Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0
Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4 УТА Арад - Вршац 2:0 УТА Арад - Войводина 2:1
Результаты матчей
Волунтари
УТА Арад
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Волунтари
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|24
|2.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|24
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|20
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|18
|8.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|17
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|14
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|21
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|21
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|20
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|19
|6.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|17
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|14
|4.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|14
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет в Лигу II
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Германнштадт
|Янку Габриэль
|1 (1)
|УТА Арад
|Постолаки Вирджилиу
|1 (1)
|Петролул Плоешти
|Seniko Doua
|1 (1)
|Волунтари
|Немец Адам
|1
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2
|Германнштадт
|Петреску Петришор
|2
|УТА Арад
|Поп Рареш
|2
|Арджеш
|Яколиш Антонио
|1