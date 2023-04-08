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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Волунтари
1:1
Конец матча
УТА Арад
0'
6' Желтая карточка
Антон Паул
0:1
9' Гол
Уббинк Корнелис
19' Желтая карточка
Уббинк Корнелис
1:1
21' Гол
Лопеш Марселу
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Немец Адам
57' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
80' Желтая карточка
Армаш Игорь
90'+5
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
16
Сигурьонссон
Рунар
3
Мелеке
Ульрих
7
Алийи
Насер
14
Лопеш
Марселу
77
Немец
Адам
22
Раца
Вадим
13
Кучер
Даниил
15
Вукчевич
Марко
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
11
Роджер
VII
19
Батха
Идриз
14
Антон
Паул
17
Постолаки
Вирджилиу
20
Уббинк
Корнелис
55
Поп
Рареш
9
Милошевич
Стефан
II
Волунтари
УТА Арад

История личных встреч

Волунтари
УТА Арад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
210

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 1 0.33
Сигурьонссон Рунар 1 0.33
Домашкан Виталий 1 0.33
Лопеш Марселу 1 0.33
Раца Вадим 0 0
Алийи Насер 0 0
Рикардинью XI 0 0
Костин Кристиан 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 1 0.33
Уббинк Корнелис 1 0.33
Милошевич Стефан II 1 0.33
Роджер VII 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 2 0
Армаш Игорь 1 0
Алийи Насер 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Мелеке Ульрих 1 0
Попа Михай 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поп Рареш 2 0
Вукчевич Марко 1 0
Антон Паул 1 0
Батха Идриз 1 0
Уббинк Корнелис 1 0

Результаты матчей

Волунтари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Волунтари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0
Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0
Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4 УТА Арад - Вршац 2:0 УТА Арад - Войводина 2:1

Результаты матчей

Волунтари
УТА Арад

Точный счет

1:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Волунтари
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
3.
Волунтари
 3 1 2 0 4 - 2 22
4.
Ботошани
 2 1 1 0 2 - 1 20
5.
Университатя
 2 1 0 1 2 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 2 - 2 18
8.
УТА Арад
 3 1 1 1 3 - 2 18
9.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 4 14
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 4 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
3.
Университатя
 1 1 0 0 2 - 0 20
4.
Ботошани
 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Киндия Тырговиште
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
2.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 17
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
5.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Германнштадт Янку Габриэль 1 (1)
УТА Арад Постолаки Вирджилиу 1 (1)
Петролул Плоешти Seniko Doua 1 (1)
Волунтари Немец Адам 1
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Волунтари Матрикарди Патрисио 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Волунтари Армаш Игорь 1
Весь список
  • 93'
    Батха Идриз из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Травма, повреждение
    93'
    Ходжалари Эрион возвращается на поле.
  • 92'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    92'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ходжалари Эрион получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    91'
    Ходжалари Эрион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Волунтари пытается что-то создать.
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