Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Уббинк Корнелис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Rares Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

86' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

85' Роджер VII навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Кучер Даниил взял и забрал мяч на выходе

81' Кешерю Клаудиу пробил со штрафного прямо в стенку

81' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Армаш Игорь получил желтую карточку от судьи

79' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

78' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Мелеке Ульрих не смог попасть в створ ударом издали

76' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

75' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

75' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

74' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

72' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хорошую попытку сделал Сигурьонссон Рунар . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Хорошую попытку сделал Мерлой Джордже . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

69' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Мерлой Джордже

63' Антон Паул навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Волунтари

59' Антон Паул не смог попасть в створ ударом издали

58' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Мелеке Ульрих - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Уббинк Корнелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Волунтари

56' Оооо... вот это был удар! Cristian Costin должен был забить с этой позиции.

55' Cristian Costin оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Алийи Насер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хорошую попытку сделал Rares Pop. Удар в створ, но вратарь начеку

53' Постолаки Вирджилиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Волунтари

52' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Сигурьонссон Рунар бьет со штрафного в створ, но Danylo Kucher держит все под контролем

50' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Волунтари

48' Rares Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Уббинк Корнелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Cristian Costin из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Роджер VII навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.