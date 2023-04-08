68' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Ганя Джордже

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Университатя

65' Giovanni Piccolomo не смог попасть в створ ударом издали

65' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Данни Энрикес наказан за толчок Гомеш Тьягу

62' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Catalin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Данни Энрикес ослабляет давление, выбив мяч.

60' Мартич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

58' Данни Энрикес выиграл воздушное противоборство у Гомеш Тьягу

57' Удар от ворот произведет Университатя

57' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Нистор Дан наказан за толчок Данни Энрикес

55' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку

55' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Yassine Bahassa возвращается на поле.

54' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Мирон Джордже из команды Университатя - была желтая, а стала красная.

52' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

51' Yassine Bahassa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Dorinel Oancea пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

49' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Yassine Bahassa из команды Университатя Крайова в офсайде

49' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тьям Мамаду не смог попасть в створ ударом издали

46' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.