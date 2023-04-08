Тур: 3. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Калин Юлиан
0:3
Второй тайм: 70'
0'
0:1
5' ГолКицу Аурелиан
0:2
7' ГолКицу Аурелиан
0:3
28' ГолКицу Аурелиан
30' Желтая карточкаRadu Alexandru Negru
53' Красная карточкаМирон Джордже
Ход матча
5'
0:1
7'
0:2
28'
0:3
53'
58'
Владение мячом
71
Мартич
Иван
44
Denis
Ispas
19
Нистор
Дан
94
Бик
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
21
Гомеш
Тьягу
35
Andre
Duarte
18
Catalin
Albu
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
19 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
21 Гомеш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
22 Горанов ИванЗащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Catalin AlbuПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
17 Ганя ДжорджеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ionut Zanfir
-
-
27 Mario Ilie
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
Университатя
Университатя Крайова
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.2
Среднее время на гол
67
450
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.6
0.73
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
56
122
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|1
|0.33
|Тескан Драгош
|1
|0.33
|Кипчу Александру
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|3
|1
|Constantin Albu
|2 (1)
|0.67
|Бауса Хуан
|1
|0.33
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Бахасса Яссин
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирон Джордже
|0
|1
|Мартич Иван
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
Результаты матчей
Университатя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Университатя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
3
Университатя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Университатя 1:2 УТА Арад - Университатя 2:0 Университатя - Бая-Маре 3:1 Университатя - Арджеш 2:0
ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя 0:1 Университатя - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Университатя - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Волунтари 2:1 Университатя - Шаффхаузен 4:2 Университатя - Дебрецен 4:0 Университатя - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя 2:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0
Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0
Результаты матчей
Университатя
Университатя Крайова
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Университатя
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|26
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|24
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|22
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|20
|5.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|18
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|18
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|14
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|21
|3.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|20
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|19
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|17
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|14
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|11
|6.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|3
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Германнштадт
|Янку Габриэль
|1 (1)
|Университатя Крайова
|Бауса Хуан
|1 (1)
|УТА Арад
|Постолаки Вирджилиу
|1 (1)
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2
|Германнштадт
|Петреску Петришор
|2
|УТА Арад
|Поп Рареш
|2
|Университатя
|Мирон Джордже
|1