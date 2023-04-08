Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Jibril Ibrahimi из команды Университатя Крайова в офсайде

86' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Giovanni Piccolomo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

82' Данни Энрикес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

81' Denis Ispas выиграл воздушное противоборство у Jibril Ibrahimi.

80' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ганя Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Giovanni Piccolomo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Ганя Джордже пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

76' Тактическая замена. Кицу Аурелиан уходит с поля и его заменяет Jibril Ibrahimi

73' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

73' Удар от ворот произведет Университатя

73' Giovanni Piccolomo решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Denis Ispas получил желтую карточку от судьи

71' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Giovanni Piccolomo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Ганя Джордже

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Университатя

65' Giovanni Piccolomo не смог попасть в створ ударом издали

65' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Данни Энрикес наказан за толчок Гомеш Тьягу

62' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Catalin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Данни Энрикес ослабляет давление, выбив мяч.

60' Мартич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

58' Данни Энрикес выиграл воздушное противоборство у Гомеш Тьягу

57' Удар от ворот произведет Университатя

57' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Нистор Дан наказан за толчок Данни Энрикес

55' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку

55' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Yassine Bahassa возвращается на поле.

54' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Мирон Джордже из команды Университатя - была желтая, а стала красная.

52' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

51' Yassine Bahassa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Dorinel Oancea пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

49' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Yassine Bahassa из команды Университатя Крайова в офсайде

49' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тьям Мамаду не смог попасть в створ ударом издали

46' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.