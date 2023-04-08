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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Университатя
1:3
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
5' Гол
Кицу Аурелиан
0:2
7' Гол
Кицу Аурелиан
0:3
28' Гол
Кицу Аурелиан
30' Желтая карточка
Radu Alexandru Negru
53' Красная карточка
Мирон Джордже
71' Желтая карточка
Denis Ispas
90' Желтая карточка
Стойка Янис
1:3
90' Гол в свои ворота
Andre Duarte
90'+4
33
Andrei
Gorcea
71
Мартич
Иван
6
Мирон
Джордже
44
Denis
Ispas
27
Кипчу
Александру
19
Нистор
Дан
98
Симон
Габриэл
8
Martin
Remacle
94
Бик
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
21
Гомеш
Тьягу
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
7
Giovanni
Piccolomo
8
Catalin
Albu
77
Асамоа
Самуэль
10
Бауса
Хуан
11
Кицу
Аурелиан
28
Бахасса
Яссин
Университатя
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя
Университатя Крайова

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

С
5:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.2

Среднее время на гол

67
450

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.6
0.73

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

56
122

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 1 0.33
Тескан Драгош 1 0.33
Кипчу Александру 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 3 1
Constantin Albu 2 (1) 0.67
Бауса Хуан 1 0.33
Асамоа Самуэль 0 0
Бахасса Яссин 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирон Джордже 0 1
Мартич Иван 1 0
Кипчу Александру 1 0
Симон Габриэл 1 0
Denis Ispas 1 0
Стойка Янис 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахасса Яссин 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0

Результаты матчей

Университатя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Университатя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
3
Университатя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Университатя 1:2 УТА Арад - Университатя 2:0 Университатя - Бая-Маре 3:1 Университатя - Арджеш 2:0
ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя 0:1 Университатя - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Университатя - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Волунтари 2:1 Университатя - Шаффхаузен 4:2 Университатя - Дебрецен 4:0 Университатя - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя 2:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0
Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя 5:0

Результаты матчей

Университатя
Университатя Крайова

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Университатя
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 0 1 6 - 2 26
2.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 2 - 0 24
3.
Волунтари
 3 1 2 0 4 - 2 22
4.
Ботошани
 2 1 1 0 2 - 1 20
5.
Университатя
 3 1 0 2 3 - 5 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
7.
Германнштадт
 2 0 2 0 2 - 2 18
8.
УТА Арад
 3 1 1 1 3 - 2 18
9.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 4 14
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 4 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 1 0 1 3 - 1 23
2.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 21
3.
Университатя
 2 1 0 1 3 - 3 20
4.
Ботошани
 1 1 0 0 1 - 0 19
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Киндия Тырговиште
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
2.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 17
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 14
5.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 3 11
6.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 3
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Германнштадт Янку Габриэль 1 (1)
Университатя Крайова Бауса Хуан 1 (1)
УТА Арад Постолаки Вирджилиу 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петролул Плоешти Папп Пол 2
Волунтари Матрикарди Патрисио 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
УТА Арад Поп Рареш 2
Университатя Мирон Джордже 1
Весь список
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