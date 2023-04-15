Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ionut Stoica пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Германнштадт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Беншаиб Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Германнштадт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Германнштадт

44' Матч возобновлен

44' Бутян Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Русу Богдан пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

40' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Беншаиб Амин из команды Миовени своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

35' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' 'Г О О О О О Л - Паращив Даниэль из команды Германнштадт забивает с пенальти! Он пробил правой. Alexandru Greab был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

34' После проверки VAR судья не изменил решения - Германнштадт пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

31' Скарлатаче Адриан получил желтую карточку от судьи

31' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Сно Саквилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Германнштадт

30' Диалло Амаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Русу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Скарлатаче Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Панаит Андрей наказан за толчок Calin Popescu

28' Calin Popescu из команды Германнштадт в офсайде

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Греаб Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Балауре Сильвиу пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

25' Лимай Весель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Германнштадт

21' Русу Богдан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Диалло Амаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Guilherme Gomes Garutti получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Guilherme Gomes Garutti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Миовени

16' Бутян Михай не смог попасть в створ ударом издали

16' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сно Саквилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Русу Богдан выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.

12' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Русу Богдан не смог попасть в створ ударом издали

11' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Миовени совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Calin Popescu пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

9' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Германнштадт

5' Удар от ворот произведет Германнштадт

5' Антал Ливиу не смог попасть в створ ударом издали

5' Антал Ливиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Миовени идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Миовени совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Сно Саквилл наказан за толчок Calin Popescu

3' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Панаит Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Маркиньос Педрозо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Германнштадт

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Германнштадт начинает с центра поля