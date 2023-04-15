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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Sorin Costreie
Миовени
0:2
Конец матча
Германнштадт
0'
31' Желтая карточка
Скарлатаче Адриан
0:1
34' Пенальти
Паращив Даниэль
0:2
65' Гол
Паращив Даниэль
74' Желтая карточка
Guilherme Gomes Garutti
90'+5
12
Греаб
Александру
2
Сно
Саквилл
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
21
Маркиньос
Педрозо
23
Панаит
Андрей
5
Mihai
Lixandru
8
Антал
Ливиу
20
Бузьюк
Александру
19
Диалло
Амаду
90
Русу
Богдан
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
96
Балауре
Сильвиу
10
Лимай
Весель
93
Попеску
Кэлин
30
Паращив
Даниэль
Миовени
Германнштадт

История личных встреч

Миовени
Германнштадт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:2
С
3:0
LIQ
1:2
LIQ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 2 (1) 0.5
Янку Габриэль 1 0.25
Опрут Рауль 1 0.25
Балауре Сильвиу 1 0.25
Лимай Весель 0 0
Бутян Михай 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Русу Богдан 1 0
Скарлатаче Адриан 1 0
Панаит Андрей 1 0
Guilherme Gomes Garutti 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петреску Петришор 2 0
Янку Габриэль 0 1
Бабич Матко 1 0
Альхассан Баба 1 0
Saeed Issah 1 0
Sota Mino 1 0

Результаты матчей

Миовени
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1
Миовени
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
Миовени
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Германнштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0
Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1
Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3

Результаты матчей

Миовени
Германнштадт

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Миовени
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 3 3 0 0 4 - 0 27
2.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 9 - 5 27
3.
Ботошани
 4 3 1 0 5 - 1 26
4.
Германнштадт
 4 2 2 0 6 - 3 24
5.
Волунтари
 4 1 3 0 7 - 5 23
6.
Университатя
 3 1 0 2 3 - 5 20
7.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 2 - 3 19
8.
УТА Арад
 4 1 1 2 3 - 4 18
9.
Арджеш
 3 0 0 3 0 - 5 14
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 8 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 3 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 6 - 4 24
3.
Ботошани
 2 2 0 0 2 - 0 22
4.
Университатя
 2 1 0 1 3 - 3 20
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 23
2.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 3 14
5.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 5 11
6.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 4
Ботошани Майлат Себастьян 4
Университатя Крайова Бауса Хуан 2 (1)
Волунтари Немец Адам 2
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 3
Петролул Плоешти Папп Пол 2
УТА Арад Антон Паул 2
УТА Арад Уббинк Корнелис 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
Весь список
  • 93'
    Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Миовени пытается что-то создать.
  • 92'
    Миовени пытается что-то создать.
  • 92'
    Миовени контролирует мяч.
  • 92'
    Германнштадт пытается что-то создать.
  • 92'
    Германнштадт контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Миовени контролирует мяч.
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