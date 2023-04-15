Тур: 4. Стадион: Орашенеч. Главный судья: Sorin Costreie
0:2
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаСкарлатаче Адриан
0:1
34' ПенальтиПаращив Даниэль
0:2
65' ГолПаращив Даниэль
74' Желтая карточкаGuilherme Gomes Garutti
90'+5
Ход матча
34'
0:1
65'
0:2
78'
Владение мячом
19
Диалло
Амаду
90
Русу
Богдан
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
10
Лимай
Весель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диалло АмадуПолузащитник
-
90 Русу БогданНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Балаур ИонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Беншаиб АминНападающий
- Нападающий
-
-
17 Gutea
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
16 Saeed Issah
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Миовени
Германнштадт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|2 (1)
|0.5
|Янку Габриэль
|1
|0.25
|Опрут Рауль
|1
|0.25
|Балауре Сильвиу
|1
|0.25
|Лимай Весель
|0
|0
|Бутян Михай
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Русу Богдан
|1
|0
|Скарлатаче Адриан
|1
|0
|Панаит Андрей
|1
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петреску Петришор
|2
|0
|Янку Габриэль
|0
|1
|Бабич Матко
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Результаты матчей
Миовени
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
1
Миовени
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
1
Миовени
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Германнштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0
Миовени - Кымпулунг 9:0 Ботошани - Миовени 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Волунтари 0:3 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Миовени 2:2 Миовени - Сепси 1:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Миовени - Кымпулунг 5:0 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Миовени - Кымпулунг 4:0 Арджеш - Миовени 2:2 Миовени - Университатя Крайова 0:1 Миовени - УТА Арад 0:3 Стяуа - Миовени 5:1
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1
Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1 Волунтари - Германнштадт 3:0 Германнштадт - ЧФР Клуж 2:3
Результаты матчей
Миовени
Германнштадт
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Миовени
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|27
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|24
|5.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|23
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|20
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|19
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|9.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|14
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|24
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|24
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|22
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|20
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|23
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|14
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|11
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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- — Вылет в Лигу II
|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|4
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|4
|Университатя Крайова
|Бауса Хуан
|2 (1)
|Волунтари
|Немец Адам
|2
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|3
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|УТА Арад
|Антон Паул
|2
|УТА Арад
|Уббинк Корнелис
|2
|Германнштадт
|Петреску Петришор
|2