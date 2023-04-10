Стадион: Этихад Стэдиум.
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Бавария
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
1.67
Среднее время на гол
63
54
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|1.25
|Марез Рияд
|3 (1)
|0.38
|Альварес Хулиан
|2
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.13
|Гюндоган Илкай
|1
|0.13
|Фоден Фил
|1
|0.13
|Стоунс Джон
|1
|0.13
|Диаш Рубен
|1
|0.13
|Льюис Рико
|1
|0.13
|Канселу Жоау
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сане Лерой
|4
|0.5
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.5
|Мане Садио
|3
|0.38
|Горецка Леон
|2
|0.25
|Гнабри Серж
|2
|0.25
|Павар Бенжамен
|2
|0.25
|Мюллер Томас
|1
|0.13
|Коман Кингсли
|1
|0.13
|Эрнандес Люка
|1
|0.13
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Гомес Серхио
|0
|1
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Забитцер Марсель
|3
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Мазрауи Нуссаир
|2
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
11
Манчестер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Бавария
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
6%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
5%
5
25%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
6
29%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
2
10%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1
Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
Бавария
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
2:0
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
71
44
35
35
26
26
17
17
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|6 (5)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 3
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бавария
Исход игры
Манчестер Сити
61.1% (66)
Ничья
12% (13)
Бавария
26.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
75.86% (44)
Меньше
24.14% (14)
Обе команды забьют
Да
87.93% (51)
Нет
12.07% (7)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
25.9% (28)
1:1 Ничья
6.5% (7)
1:0 Манчестер Сити
4.6% (5)
1:2 Бавария
3.7% (4)
3:1 Манчестер Сити
3.7% (4)
3:2 Манчестер Сити
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
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