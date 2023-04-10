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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Бавария
Прогнозы 108
Манчестер Сити 61.1% (66)
X 12% (13)
Бавария 26.9% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Бавария
4.40
4.24
4.64
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Бавария

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
МКЧ
2:3
ТМК
1:0
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
КА
2:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
1.67

Среднее время на гол

63
54

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (1) 1.25
Марез Рияд 3 (1) 0.38
Альварес Хулиан 2 0.25
Де Брёйне Кевин 1 0.13
Гюндоган Илкай 1 0.13
Фоден Фил 1 0.13
Стоунс Джон 1 0.13
Диаш Рубен 1 0.13
Льюис Рико 1 0.13
Канселу Жоау 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сане Лерой 4 0.5
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.5
Мане Садио 3 0.38
Горецка Леон 2 0.25
Гнабри Серж 2 0.25
Павар Бенжамен 2 0.25
Мюллер Томас 1 0.13
Коман Кингсли 1 0.13
Эрнандес Люка 1 0.13
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мусиала Джамал 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 2 0
Гомес Серхио 0 1
Де Брёйне Кевин 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фоден Фил 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забитцер Марсель 3 0
Павар Бенжамен 1 1
Киммих Йозуа 2 0
Мазрауи Нуссаир 2 0
Горецка Леон 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Станишич Йосип 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
11
Манчестер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Бавария
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
6%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
5%
5
25%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
6
29%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
29%
2
10%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1
Бавария
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1
Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4 Шальке 04 - Бавария 0:2 Бавария - Вердер 6:1 Герта - Бавария 2:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Бавария

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
2:0
3 раза 75%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
2
2
3.5
1
3
2
2
4.5
1
3
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
7
1
4
4
2.5
3
5
3
5
3.5
2
6
2
6
4.5
1
7
1
7
5.5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1/4 финала
0 Манчестер Сити
0 Бавария
0 Бенфика
0 Интер Милан
0 Милан
0 Наполи
0 Реал Мадрид
0 Челси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Бенфика Мариу Жоау 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2023, осталось 1 день 13 часов 35 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 108
    Манчестер Сити 61.1% (66)
    X 12% (13)
    Бавария 26.9% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Бавария
    4.40
    4.24
    4.64
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бавария

    Исход игры
    Манчестер Сити
    61.1% (66)
    Ничья
    12% (13)
    Бавария
    26.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.86% (44)
    Меньше
    24.14% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.93% (51)
    Нет
    12.07% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    25.9% (28)
    1:1 Ничья
    6.5% (7)
    1:0 Манчестер Сити
    4.6% (5)
    1:2 Бавария
    3.7% (4)
    3:1 Манчестер Сити
    3.7% (4)
    3:2 Манчестер Сити
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
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    Манчестер Сити
    Бавария
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