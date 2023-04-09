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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: .
Бенфика
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 74
Бенфика 60.8% (45)
X 16.2% (12)
Интер Милан 23% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Интер Милан
3.80
3.45
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 7 0.58
Мариу Жоау 6 (5) 0.5
Силва Рафа 6 0.5
Нерес Давид 4 0.33
Гримальдо Алехандро 2 0.17
Зидан Энцо 2 0.17
Араухо Перейра 2 0.17
Отаменди Николас 1 0.08
Жилберто Жуниор 1 0.08
Гонсалвеш Диогу 1 0.08
Муса Петар 1 0.08
Силва Антониу 1 0.08
Бах Александр 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Яремчук Роман 0 0
Невеш Жоау 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.38
Лукаку Ромелу 2 0.25
Мартинес Лаутаро 1 0.13
Чалханоглу Хакан 1 0.13
Мхитарян Генрих 1 0.13
Госенс Робин 1 0.13
Барелла Николо 1 0.13
Дюмфрис Дензел 1 0.13
Корреа Хоакин 0 0
Димарко Федерико 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Рамуш Гонсалу 3 0
Зидан Энцо 3 0
Мариу Жоау 2 0
Флорентину 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Нерес Давид 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 1
Димарко Федерико 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Джеко Эдин 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Госенс Робин 1 0
Барелла Николо 1 0
Онана Андре 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

16
6
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Интер Милан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

16
9

Голы по времени матча

Забито

18
5
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
1
20%
16-30
7
39%
0
0%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
2
11%
2
40%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
2
40%
76-90

Забито

16
7
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

34
12
16 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
3%
0
0%
1-15
6
18%
1
8%
16-30
9
26%
3
25%
31-45
8
24%
1
8%
46-60
5
15%
4
33%
61-75
5
15%
3
25%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3
Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1
Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0

Результаты матчей

Бенфика
Интер Милан

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
3
4
2
2.5
1
3
3
3
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
4
2.5
1
3
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
3
5
6
6
2.5
2
6
4
8
3.5
1
7
2
10
4.5
1
11
5.5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1/4 финала
0 Манчестер Сити
0 Бавария
0 Бенфика
0 Интер Милан
0 Милан
0 Наполи
0 Реал Мадрид
0 Челси
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Бенфика Мариу Жоау 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2023, осталось 1 день 13 часов 35 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 74
    Бенфика 60.8% (45)
    X 16.2% (12)
    Интер Милан 23% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Интер Милан
    3.80
    3.45
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бенфика - Интер Милан

    Исход игры
    Бенфика
    60.8% (45)
    Ничья
    16.2% (12)
    Интер Милан
    23% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (32)
    Меньше
    42.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    25.7% (19)
    1:0 Бенфика
    14.9% (11)
    1:2 Интер Милан
    10.8% (8)
    1:1 Ничья
    9.5% (7)
    0:1 Интер Милан
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
    2:0 Бенфика
    4.1% (3)
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    Бенфика
    Интер Милан
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