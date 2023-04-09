Стадион: Эштадиу да Луш.
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Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|7
|0.58
|Мариу Жоау
|6 (5)
|0.5
|Силва Рафа
|6
|0.5
|Нерес Давид
|4
|0.33
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.17
|Зидан Энцо
|2
|0.17
|Араухо Перейра
|2
|0.17
|Отаменди Николас
|1
|0.08
|Жилберто Жуниор
|1
|0.08
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.08
|Муса Петар
|1
|0.08
|Силва Антониу
|1
|0.08
|Бах Александр
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Яремчук Роман
|0
|0
|Невеш Жоау
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|3
|0.38
|Лукаку Ромелу
|2
|0.25
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.13
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.13
|Мхитарян Генрих
|1
|0.13
|Госенс Робин
|1
|0.13
|Барелла Николо
|1
|0.13
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.13
|Корреа Хоакин
|0
|0
|Димарко Федерико
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Димарко Федерико
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Бенфика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
16
6
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Интер Милан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
16
9
Голы по времени матча
Забито
18
5
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
1
20%
16-30
7
39%
0
0%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
2
11%
2
40%
61-75
1
6%
1
20%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
57%
2
40%
76-90
Забито
16
7
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
29%
61-75
4
25%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
34
12
16 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
3%
0
0%
1-15
6
18%
1
8%
16-30
9
26%
3
25%
31-45
8
24%
1
8%
46-60
5
15%
4
33%
61-75
5
15%
3
25%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3
Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1
Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0
Результаты матчей
Бенфика
Интер Милан
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
13
42
13
33
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
24
13
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
35
66
26
48
17
210
111
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|6 (5)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 3
Прогнозы на матч Бенфика - Интер Милан
Исход игры
Бенфика
60.8% (45)
Ничья
16.2% (12)
Интер Милан
23% (17)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (32)
Меньше
42.86% (24)
Обе команды забьют
Да
67.86% (38)
Нет
32.14% (18)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
25.7% (19)
1:0 Бенфика
14.9% (11)
1:2 Интер Милан
10.8% (8)
1:1 Ничья
9.5% (7)
0:1 Интер Милан
4.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (3)
2:0 Бенфика
4.1% (3)
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